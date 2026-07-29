Kdo ovládne portugalské nebe? Souboj svádí Air France-KLM a Lufthansa
Souboj o portugalskou leteckou společnost TAP vstoupil do rozhodující fáze. Závazné nabídky na koupi 44,9procentního podílu předložily Air France-KLM a Lufthansa. Portugalská vláda zdůrazňuje, že vítěze nevybere pouze podle nabízené ceny.
Francouzsko-nizozemská letecká skupina Air France-KLM i konkurenční německá Lufthansa předložily závazné nabídky na koupi menšinového podílu v portugalské státní letecké společnosti TAP. Oznámila to ve středu portugalská státní holdingová společnost Parpública. Podle agentury Reuters tak začíná závěrečná bitva o jednu z posledních samostatných národních leteckých společností v Evropě.
Portugalsko prodává téměř 45 procent firmy
Portugalsko obnovilo dlouho odkládanou privatizaci vlajkového leteckého dopravce TAP loni v červenci. Vláda chce prodat strategickému partnerovi 44,9procentní podíl. Zájemce by měl posílit globální dosah a konkurenceschopnost aerolinek, píše agentura Reuters.
Dalších až pět procent akcií je vyhrazeno zaměstnancům společnosti. Portugalská vláda chce TAP začlenit do některé z velkých evropských leteckých skupin, která jí poskytne dostatečné finanční zázemí a širší síť spojení.
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Společnost Parpública nyní musí do 30 dnů předložit portugalské vládě závěrečnou zprávu s posouzením obou nabídek. Vláda následně může vybrat vítěze, nebo zahájit s jedním či oběma uchazeči jednání o vylepšení jejich konečných nabídek.
Nerozhodne pouze nabízená cena
Portugalský ministr infrastruktury Miguel Pinto Luz tento měsíc uvedl, že výběr strategického partnera nebude záviset pouze na výši nabídky, ale také na dalších faktorech.
„Je to strategické rozhodnutí, které by nemělo být redukováno pouze na cenu. Proto vyžaduje pečlivé uvážení,“ prohlásil.
Vláda bude posuzovat také průmyslové plány uchazečů, jejich finanční sílu a závazky týkající se rozvoje leteckého spojení nejen v Lisabonu, ale také v Portu, Faru, na Azorských ostrovech a Madeiře.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.