Kauza úzkokolejky v České Kanadě: prodej tratí přinese stovky milionů, její provoz se obnoví

Prodej kolejí úzkokolejné dráhy v jižních Čechách a na Vysočině by mohl přinést až 370 milionů korun, uvedl v reakci na znalecký posudek majetku firmy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) předseda správní rady firmy Boris Čajánek.

Reklama

Prodej podniku jako celku by poškodil věřitele, protože firma Swietelsky Rail má zájem koupit dceřinou společnost JHMD, což by vyneslo až desítky milionů, uvedl Čajánek. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Loni v říjnu provoz vlaků na úzkokolejce skončil, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina tam zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Vlaky by mohly zase začít jezdit příští rok v létě, uvedl insolvenční správce. Vyjádření firmy Swietelsky Rail zatím není známé.

„Prodej podniku jako celku povede (...) k majetkové škodě věřitelů. Omezí se příjem do majetkové podstaty o výnos z prodeje majetkové účasti (dceřiné firmy JHMD) Správa úzkokolejných drah společnosti Swietelsky Rail,“ uvedl Čajánek. Dále uvedl, že prodej 77 kilometrů tratí, jež pod JHMD spadají, by vynesl od 282 po 370 milionů s ohledem na investice, které firma udělala díky penězům ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Škoda Group bude vyrábět vlaky pro Uzbekistán. Poprvé tak expanduje do Střední Asie Zprávy z firem Škoda Group, výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, dodá do Uzbekistánu 30 elektrických vlaků za 320 milionů eur, tedy téměř za 7,9 miliardy korun. Kontrakt podepsalo v Plzni vedení strojíren s uzbeckým premiérem Abdullou Aripovem. Výroba vozů začne příští rok. ČTK, dna Přečíst článek

Firma JHMD je v konkurzu, dluží podle soudu přes 360 milionů korun. Provoz vlaků na úzkokolejce loni v říjnu zastavila. Již dříve uvedla, že nemá na splácení dluhů. Argumentovala tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy.

Nový vlastník a obnovený provoz

Na úzkokolejce by mohl být obnovený provoz příští léto při turistické sezoně. Dráha by také už mohla mít v létě nového vlastníka, sdělil v říjnu David Jánošík, insolvenční správce firmy JHMD. Správce chce požádat Drážní úřad o bezpečnostní osvědčení k dráze. Provoz by mohl být obnovený nejdřív jen o víkendech. Tratě jsou provozuschopné, uvedl již dříve vedoucí oprav JHMD Jan Píšala.

O provoz na tratích projevily zájem společnosti Gepard Express a WTT. S oběma dopravci insolvenční správce jedná. Píšala řekl, že jeden z nich by mohl firmu JHMD koupit. O provoz tratí, ne však o dopravu samotnou, projevila zájem také firma Swietelsky Rail CZ.

Dalibor Martínek: Jaký je vlastně český zájem? Dálnice, vzdělanost? Jediným patrným jsou důchody Názory O jakémsi českém zájmu v rámci Evropské unie mluví politici rádi, napříč stranami. Jaký vlastně ten zájem? Dálnice, vzdělanost? Jediným viditelným jsou důchody, míní komentátor Newstreamu Dalibor Martínek. Dalibor Martínek Přečíst článek

Firma JHMD vlastní asi 150 vozidel včetně podvalníků. Před krachem měla 90 zaměstnanců, z toho 20 strojvedoucích. Teď v ní pracuje 15 lidí.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech přepravily ročně zhruba 400 tisíc cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony, jež firmě JHMD nepatří, převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka.