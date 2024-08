Kauza radioaktivních odpadů. Policie navrhla obžalovat pět lidí a dvě firmy

Policie navrhla obžalovat obviněné v kauze zmanipulování veřejných zakázek Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Uvedla to Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kriminalisté stíhají pět lidí a dvě firmy. Některým obviněným hrozí v případě prokázání viny až desetileté tresty vězení.

Všichni stíhaní spáchali podle vyšetřovatelů zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, tři z nich při tom jednali ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Kudláčková uvedla, že nejméně od dubna 2020 do května 2022 v Praze i na dalších místech ČR koordinovaně nezákonně ovlivňovali proces zadávání zakázek SÚRAO. Zřizovatelem státní organizace je ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Cílem trestné činnosti bylo opatřit prospěch preferovaným dodavatelům těchto veřejných zakázek, což spočívalo v zajištění vysoutěžení zmanipulovaných veřejných zakázek konkrétních subjektů na úkor jiných uchazečů,“ popsala činnost obviněných.

Všichni obvinění jsou v současné době na svobodě. O podání obžaloby rozhodne pražské vrchní státní zastupitelství.

Podle dřívějších informací čelí stíhání bývalý ředitel SÚRAO Jan Prachař, kterého soud v minulosti poslal s dalšími obviněnými do vazby kvůli obavám z působení na doposud nevyslechnuté svědky nebo z pokračování v trestné činnosti. Policisté uskutečnili na jaře 2022 sérii domovních prohlídek nejen v pražském sídle SÚRAO - podle serveru Seznam Zprávy zasahovali také ve firmě GS Geotechnika a obvinění si vyslechla její obchodní ředitelka Lucie Bohátková.

SÚRAO se stará o bezpečné ukládání radioaktivních odpadů, provozuje jejich úložiště a podílí se na přípravě hlubinného úložiště jaderného odpadu. Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo správu úložišť v roce 1997, od roku 2001 je SÚRAO organizační složkou státu.

