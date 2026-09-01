Ikea výrazně zlevňuje. Ceny více než 1500 výrobků srazí až o čtvrtinu
Ikea spouští další velké zlevňování. Více než 1500 výrobků chce hlavně v Evropě zlevnit o 15 až 25 procent a do nižších cen investuje 1,2 miliardy eur. Firma tím reaguje na domácnosti, které dál svírají vysoké životní náklady, píše agentura Bloomberg.
Ikea znovu snižuje ceny. Švédský nábytkářský řetězec zlevní více než 1500 výrobků, především v Evropě, a ceny mají klesnout o 15 až 25 procent, píše agentura Bloomberg.
Do nové vlny zlevňování investují Ingka Group, další franšízanti a vlastník značky Inter Ikea Group celkem 1,2 miliardy eur. Levnější mají být například známé řady Billy, Hemnes nebo Poäng. Konkrétní rozsah i termín změn se budou lišit podle jednotlivých zemí.
Nejdřív byl starý dům v centru Kutné Hory. Pak přišly vlastní peníze, tři roky na stavbě, památkáři, řemeslníci a spousta rozhodnutí, která se nedala odložit na zítřek. Architektka Jana Zadák si vyzkoušela, co se stane, když se z člověka navrhujícího domy stane jejich investor i budoucí provozovatel.
Z architektky hoteliérkou. Pět let dávala dohromady dům ze 14. století přímo v centru Kutné Hory
Reality
Nejdřív byl starý dům v centru Kutné Hory. Pak přišly vlastní peníze, tři roky na stavbě, památkáři, řemeslníci a spousta rozhodnutí, která se nedala odložit na zítřek. Architektka Jana Zadák si vyzkoušela, co se stane, když se z člověka navrhujícího domy stane jejich investor i budoucí provozovatel.
Ikea zlevňuje, i když náklady rostou
Firma tvrdí, že tlak na rozpočty domácností nepolevuje. V řadě zemí zůstává drahé bydlení a růst mezd zaostává za předchozím růstem cen. „Když se podíváte na bydlení, je v podstatě jedno, v jaké zemi žijete. Téměř 40 až 50 procent vašich příjmů jde na bydlení,“ uvedl šéf Ingka Group Juvencio Maeztu.
Podle něj je pro stále více lidí obtížné vyjít s penězi do konce měsíce.
Ikea přitom snižuje ceny v době, kdy materiály, logistika a doprava podle firmy zhruba dva roky zdražují. Šéf Inter Ikea Group Jakub Jankowski proto současnou strategii označil za zlevňování „proti větru“.
Nižší ceny pomohly získat trh
Nejde o první takový krok. Ikea začala ceny výrazněji snižovat už ve finančním roce 2024 poté, co je v letech 2021 a 2022 kvůli dražším surovinám a dopravě zvyšovala. Od té doby firma zlevnila tisíce výrobků a snížila také velkoobchodní ceny pro prodejce.
Strategie podle Bloombergu pomohla zvýšit návštěvnost obchodů, objem prodeje i podíl Ikea na trhu. Zároveň ale snížila tržby a ziskovost.
Maeztu uvedl, že Ikea během finančního roku končícího 31. srpna zvýšila svůj podíl na evropském trhu. Celkově se podle něj rok vyvíjel podle plánu.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Zlevňování může pokračovat
Firma chce další prostor pro nižší ceny hledat ve snižování vlastních nákladů a zjednodušování provozu. „Nemůžete mít nízké ceny, pokud nemáte nízké náklady,“ řekl Maeztu. Naznačil zároveň, že další zlevňování může přijít i příští rok.
V Evropě podle vedení funguje dodavatelský řetězec bez větších problémů. Obtížnější situace je na Blízkém východě, kde je zásobování obchodů horší než před šesti měsíci.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.