Z architektky hoteliérkou. Pět let dávala dohromady dům ze 14. století přímo v centru Kutné Hory
Nejdřív byl starý dům v centru Kutné Hory. Pak přišly vlastní peníze, tři roky na stavbě, památkáři, řemeslníci a spousta rozhodnutí, která se nedala odložit na zítřek. Architektka Jana Zadák si vyzkoušela, co se stane, když se z člověka navrhujícího domy stane jejich investor i budoucí provozovatel.
Kutná Hora je město, kde není těžké narazit na historii. V případě domu, který si Jana Zadák vybrala pro svůj hotel, se ale minulost nepočítá na desítky let. Nejstarší části domu, sklepy a přízemí, sahají až do 14. století. Dům stojí přímo v historickém centru, na hlavním náměstí, nedaleko někdejší radnice. Jeho dnešní podobu výrazně ovlivnily klasicistní úpravy z poloviny 19. století. A právě z nich zůstala řada detailů, které dnes hosté najdou v pokojích i společných prostorách.
Jenže než se z historického měšťanského domu stal butikový hotel, čekalo ho pět let rekonstrukce. A Jana Zadák během nich vystřídala hned několik profesí. Byla architektkou. Projektantkou. Technickým dozorem. Člověkem, který koordinoval stavbu. A spolu s manželem také investorkou.
Architektka jako investor
„Když to kreslíte, navrhujete a zároveň platíte, tak tam nemáte nikoho mezi,“ říká Zadák. Na jednu stranu to znamená velkou svobodu. O změnách se nemusí složitě vyjednávat s klientem, protože klient stojí přímo vedle vás. Na druhou stranu ale každé rozhodnutí bolí stejně jako každý jiný výdaj z vlastního rozpočtu. „Za mě je návrh třeba jen dvacet procent. Zbytek je to celé zrealizovat,“ říká architektka.
A právě realizace jí zabrala několik let života. Její manžel první tři roky pravidelně jezdil na stavbu a dohlížel na její průběh. Potom se do rekonstrukce naplno zapojila sama Jana. Nebyla to tedy klasická situace, kdy architekt odevzdá dokumentaci a další lidé se postarají o to, aby se podle ní postavilo. Zadák byla u rozhodování až do posledního detailu.
Dům, který odhaloval vlastní minulost
Rekonstrukce historického domu má jednu vlastnost, kterou žádná vizualizace neodhalí. Nikdy přesně nevíte, co najdete za zdí, pod podlahou nebo nad stropem. I tady proto původní návrh během stavby několikrát měnil podobu. „Jak jsme objevovali původní prvky, chtěli jsme je zachovat nebo vrátit,“ popisuje Zadák.
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Dům měl naštěstí jednu velkou výhodu. V minulém století neprošel tak radikálními zásahy, které by jeho původní charakter zcela vymazaly. Zůstaly například ručně malované stropy, dubové podlahy ve vzoru vídeňského kříže, kamenné portály, klenby nebo historické dveře. A některé objevy byly ještě osobnější. Na podbití se například našly tužkou psané vzkazy řemeslníků z doby kolem roku 1850. „Tužkou si podepisovali, kdo se na čem podílel,“ říká Zadák. Tyhle drobné podpisy se rozhodla zachovat.
Jak zachovat čtyři staletí historie, ale zároveň vytvořit hotel, který bude fungovat v 21. století, byla vlastně jedna z hlavních otázek celé rekonstrukce. Odpovědí není historická kulisa ani naopak kompletně nový interiér. Současné zásahy jsou záměrně střídmé. Čisté linie, přírodní materiály a současný nábytek nechávají prostor původním prvkům.
Hotel jako další kapitola domu
Dnes má donebe devět pokojů, z nichž dva mají vlastní privátní wellness. Každý pokoj má navíc vlastní barevnost. Historie ale není jediným důvodem, proč má hotel fungovat. „Spousta barev vznikala z toho, co jsme v pokoji našli,“ popisuje architektka. Podle toho vznikaly také textilie, nábytek nebo cementová dlažba, kterou Zadák sama navrhla podle historických vzorů.
Součástí konceptu je také současné umění. Některé sochy a další díla vznikly přímo pro hotel, další pocházejí od současných autorů.
Do budoucna má přibýt další wellness v nejstarší části domu, ve středověkých sklepích. Majitelé přitom nechtějí zůstat uzavření pouze uvnitř budovy. Spolupracují s místními podniky a tvůrci a snaží se hotel více propojit s městem. „Přemýšlím, jak se více propojit s místními, protože lidé v Kutné Hoře jsou přátelští a velmi šikovní,“ říká Zadák.
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