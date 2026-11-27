Huangovi se po návratu do Nvidie ozval fastfood, kde jako puberťák myl nádobí
Z myče nádobí se vypracoval mezi nejznámější technologické miliardáře světa. Jensen Huang se po překvapivé rezignaci vrátil do čela Nvidie a jeho někdejší zaměstnavatel má důvod k oslavě. Americký restaurační řetězec Denny’s mu připomněl společné začátky, vrátil na místo pamětní desku a vzkázal, že stůl i káva na něj stále čekají.
Jensen Huang je znovu generálním ředitelem Nvidie a jeho návrat nezůstal bez odezvy ani ve světě amerického rychlého občerstvení. Restaurační řetězec Denny’s, kde dnešní technologický miliardář jako teenager myl nádobí a obsluhoval zákazníky, se rozhodl připomenout společnou historii. A vtipně. „Některé věci se z jídelního lístku prostě neškrtají. Jensen Huang je jednou z nich,“ uvedla společnost na sociální síti X. O neobvyklém přivítání informoval server CNBC.
Every story starts somewhere. We’re proud to be part of Jensen’s. https://t.co/WpWJdLFmIs— Denny’s (@DennysDiner) November 25, 2026
Příběh přitom sahá až do roku 1993, kdy Huang se svými budoucími společníky v jednom z boxů restaurace Denny’s v kalifornském Silicon Valley diskutoval o založení Nvidie. Právě toto místo později připomínala pamětní deska, která však po Huangově náhlém odchodu z vedení společnosti zmizela. Řetězec se o jejím odstranění dozvěděl 13. listopadu, den po jeho rezignaci. Kdo desku sundal a proč, zůstává nejasné. Po Huangově návratu ji ale Denny’s nechal znovu umístit. „Vrátili jsme ji přesně tam, kam patří,“ oznámil.
Jensen Huang je zpět, důvěra ratingových agentur nikoliv. Nvidii hrozí snížení úvěrového hodnocení kvůli nedostatkům v řízení společnosti a přílišné závislosti na jejím spoluzakladateli.
Huang je zpět, problémy zůstávají. Po propadu akcií hrozí Nvidii i dražší financování
Zprávy z firem
Jensen Huang je zpět, důvěra ratingových agentur nikoliv. Nvidii hrozí snížení úvěrového hodnocení kvůli nedostatkům v řízení společnosti a přílišné závislosti na jejím spoluzakladateli.
Z myčky nádobí do čela technologického gigantu
Huangova cesta od obsluhování hostů a mytí nádobí k budování jedné z nejhodnotnějších společností světa patří k pozoruhodným podnikatelským příběhům. Restaurační řetězec ostatně uvedl, že už 10. listopadu kontaktoval komunikační tým Nvidie, aby vyjádřil hrdost na společnou minulost. Tehdy ještě netušil, jak výrazně se Huangovo jméno během následujících dnů dostane do centra pozornosti.
Jeho překvapivá rezignace totiž otřásla investory a otevřela otázky ohledně řízení Nvidie i nástupnictví v jejím vedení. Huang se však necelé dva týdny poté do čela společnosti vrátil. Zatímco finanční trhy a investoři řeší důsledky jeho krátkého odchodu, Denny’s zvolil mnohem osobnější přístup a svému bývalému zaměstnanci poslal vzkaz, který připomíná, že na jeho začátky se nezapomnělo.
„Jensene, tvůj stůl čeká a káva je připravená. Máme otevřeno nepřetržitě, 24 hodin denně,“ uvedl řetězec.
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