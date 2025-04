Hrábek z Atalianu: Některé obchodní vztahy nemůžou vyjít. A nemrzí nás to

„Co je Facility Management? To se snažím osvětlit v prvních minutách každé obchodní schůzky. Přeci jen jde o stále ještě nový, a hlavně dynamicky se rozvíjející obor. Předcházím tím nechtěným překvapením i možným zklamáním,“ říká Jaroslav Hrábek, který je již třetím rokem zodpovědný za každou korunu, která přiteče do společnosti Atalian, lídra v oblasti facility služeb.

Jak jste se stal šéfem obchodu v nadnárodním korporátu?

Řekl bych, že jsem životním nastavením obchodník. K tomu, co nyní dělám, však nevedla úplně přímočará cesta. Původně jsem chtěl být architekt, mám za sebou několik semestrů studia na stavební fakultě, odkud jsem ale sběhl. Život chudého studenta jsem vyměnil za „kariéru“ řadového sekuriťáka v hotelu Marriott. Krok za krokem jsem ale postupoval ve firemní hierarchii až jsem se vypracoval na pozici řízení divize hotelů a kancelářských budov. Řekl bych, že právě možnost (a taky nutnost) projít si všemi těmito úrovněmi, mi přinesla mix schopností, které dnes každodenně využívám. Daří se mi díky tomu dobře číst a vyhodnotit různé situace. Ve všech těchto postupných krocích jsem vždy do jisté míry musel být trochu obchodníkem. A že se to stalo právě ve facility, je spíše náhodou. Svého profesního stropu v obchodu ve facility jsem už dosáhl, příští posun by tak musel být do jiného oboru.

Přesun do výkonné pozice typu CEO vás neláká?

Už delší dobu vím, že nemám ambici se posouvat výše ve struktuře, řídit sales mi vyhovuje. Je výhodou, když CEO má zkušenost z obchodu, ale pro mě by to znamenalo se významně profilovat i mimo mé silné stránky. Raději budu špičkový obchodní ředitel než jen nadprůměrný CEO. I na stávající pozici mám před sebou ještě řadu výzev.

Jak do vaší práce zasahuje DNA francouzské mateřské společnosti?

Za svou kariéru jsem měl možnost pracovat pro dvě francouzské a jednu britskou společnost. Můžu říct, a teď trochu doufám, že to nebudou číst Francouzi, že jsou to dvě zcela odlišné mentality. Francouzi jsou socialisti. Jasně, pořád jsme korporát, tj. čísla first, ale pokud procesy fungují a byznysu se daří, vedení se narozdíl od toho německého či britského hodně zajímá o to, jak jsou zaměstnanci spokojení. Chtějí jim „to udělat hezké“, ať už jde o pracovní prostředí, podmínky či benefity.

Česko zdatně snižuje emise, ale nad ESG reporty se firmy trápí Money Současné vládě se vytýká mnohé, který slib ale naplnila dvojnásobně a s předstihem? Proč Evropa nahrála rozvoji zelených technologií v Číně? A z čeho plyne frustrace tuzemského průmyslu? Nejen na tyto otázky odpovídali zástupci byznysu i politiky v podcastové sérii Trendy v udržitelnosti, za níž stojí projekt [ta] Udržitelnost. Výběr zajímavostí z prvních sedmi dílů přináší následující text. Jaroslav Kramer Přečíst článek

Jak se dělá v Česku byznys s tímto francouzským nastavením?

My se hlavně snažíme prodat to, že jsme globální firma, která chce a umí být lídrem v inovacích a umí přinášet skvělé produkty a služby. Jako globální firma si nemůžeme dovolit nic než špičkovou kvalitu služeb. Trochu specifikem je, že s těmito podmínkami transparentnosti a compliance vstupujeme na trh se středovýchodní mentalitou, tak to pro nás bývá občas i celkem výzva. Na druhou stranu, pokud jsou klienti, kteří s tím mají problém, tak to nejsou klienti pro nás. Chceme zákazníky, kteří ocení naše vnitřní hodnoty.

Na západ od nás platí, že pokud máte kvalitní službu za odpovídající cenu, je to prakticky closed deal. Čím víc do středu a na východ Evropy se přesouváte, tím více se byznys stává vztahový, do hry vstupuje mnohem více faktorů než jen férová nabídka.

Obchodují mezi sebou firmy s francouzskými vlastníky více než s jinými?

Určitě neplatí, že bychom díky našemu francouzskému backgroundu měli v Česku blíže k jiným francouzským společnostem než ostatní dodavatelé. Tahle míra podpory tu není úplně čitelná. To v případě německých firem je to úplně jiný příběh, ty spolu rády dělají byznys i v zahraničí.

Expert z Deloitte: Česko nutně potřebuje novou energetickou koncepci. Bez ní zůstane na chvostu Evropy Leaders Udržitelností se musí dnes intenzivně zabývat i finanční společnosti. Co to ale pro banky a pojišťovny znamená a proč je to už teď stojí miliony korun ročně? Jaký bude vliv klimatické změny na Evropu z pohledu ekonomických ztrát? Je to nafouklá bublina nebo nás čekají mnohamilionové ztráty? O dopadech aktuální klimatické situace a připravenosti Česka a českých firem, jsme v rozhovoru pro newstream.cz mluvili s manažerem rizik a šéfem ESG oddělení společnosti Deloitte, Gabrielem Marosi. Věra Tůmová Přečíst článek

Je v rámci skupiny český trh něčím specifický?

Jednotlivé trhy se liší skladbou služeb. Třeba v Chorvatsku hraje prim sezonní desinsekce, kvůli hojnému výskytu komárů, což je pro nás zcela exotická služba, kterou čeští klienti ani nepoptávají.

A jak si stojí český trh v porovnáním s tím maďarským?

Maďarský trh je zase specifický nízkou mírou zastoupení mezinárodních korporací. Jsou tam přítomné středně velké lokální firmy, které mají ve vybraných službách třeba i 90 procent trhu. Něco v Česku naprosto nemyslitelného. Pro srovnání, Atalian se svými dvěma miliardami obratu má v Česku market share do čtyř procent.

Je trh v Česku stále ještě růstový nebo už je třeba lovit ve vodách vašich konkurentů?

Fakticky trh stojí na třech pilířích. Prvním jsou existující klienti, kteří již facility služby outsourcují. U nich se snažíme prosadit zejména kvalitou a inovacemi. Pak je tu skupina těch, kteří stále ještě tyto služby insourcují. Velice zjednodušeně řečeno se jim pokoušíme prodat naši praktickou zkušenost. A sice, že přenesením služeb na specialistu dochází standardně ke zhruba 25procentní úspoře. A pak tu jsou zcela nově vznikající nebo přicházející společnosti, o kterých se z obchodního pohledu dá říct, že jsou „polem neoraným“, a právě těmto firmám přinášíme řešení na míru.

Serge Damian: Firmy velikosti Czechoslovak Group musí prosazovat ESG evolučně, ne revolučně Leaders Jednou z nejvýraznějších českých společností současnosti je jednoznačně Czechoslovak Group vlastněný Michalem Strnadem. S růstem ale přichází také větší zodpovědnost a nutnost investorům předkládat i jiné než finanční a strategické informace. „Vidíme, že investory zajímá udržitelnost čím dál více,“ říká Serge Damian, který ve společnosti působí na pozici Chief Sustainability Officera již dva roky. A za tu dobu vyšly již dvě Zprávy o udržitelnosti. „Ta příští již nevyjde samostatně, bude součástí výroční zprávy, která se promění v Integrovaný report, ve kterém investor najde veškeré finanční i nefinanční ukazatele,“ říká v rozhovoru pro portál newstream.cz Damian. Stanislav Šulc Přečíst článek

Jaké jsou důvody společností, proč si řešit služby in-house?

Ve většině případů je to otázka setrvačnosti. Nicméně již nyní je k tomu stále více společností tlačeno okolnostmi. Zejména věkem technického personálu, minimální možností generační obměny a v neposlední řadě i atraktivitou oboru nebo kvality vzdělání.

Jaroslav Hrábek řídí obchod ve společnosti Altalian, lídra v oboru facility služeb Miloslav Reiterman, užito se svolením

Rozhoduje ve vaší oblasti o obchodním úspěchu spíše schopnost obchodníka nebo skladba a charakter služeb dané společnosti?

Facilty management je služba. Z titulu věci je v tom vždycky mnoho lidského, pocitového a neměřitelného. Nemáme zájem mít obchodníky, kteří prodají i Eskymákovi ledničku. Dlouhodobý obchodní vztah musí být hlavně oboustranně výhodný. Prim hraje schopnost navnímat klienta, identifikovat, kde ho tlačí bota a přijít s efektivními řešeními jeho potřeb.

Eva Prokešová z JTI: Podnikání by mělo být víc než jen zisk Zprávy z firem „Věřím, že Good Company Circle nám ukáže, že podnikání může a mělo by být víc než jen zisk, nebo že nezisk může mít kvalitního partnera, donátora. GCC je o hodnotách, komunitě a dlouhodobých vztazích. Těším se na inspiraci, nové kontakty, a hlavně na to, jak společně můžeme tvořit budoucnost, která bude lepší pro nás všechny.“ přibližuje klíčové události roku 2025 Eva Prokešová z JTI v anketě Klubu česko-slovenských žen v byznysu. nst Přečíst článek

Znamená to, že obchodníky nikdy nenahradí umělá inteligence?

Jsem přesvědčen, že ne. Dokud bude na protistraně lidský nákupčí, na straně obchodu bude také vždycky člověk.

Na čem vaši obchodníci nejčastěji pohoří?

Občas se stane, že přijde klient s požadavkem snížení nákladů na facility management. To jsou situace, kdy neumíme/nechceme pro dosažení nižší ceny snížit kvalitu služeb.

Jaké slovo nejčastěji zazní na obchodních poradách společnosti Atalian?

Development. Zásadním kritériem našeho rozvoje na cestě k vytyčeným cílům je rozšiřování služeb u existujících klientů. Současně tento termín v sobě nese i parametry jako rozvoj, snaha, inovace, posun…

Technický ředitel Atalianu v rámci jiného rozhovoru uvedl, že pro řadu budov je často téměř neřešitelné zapojení vyspělých technologií v rámci facility. Proč se nestaví budovy už s tím předpokladem, že je bude třeba efektivně spravovat?

Jednak jde o to, že i my jsme schopni prakticky každoročně přicházet s technologickými novinkami mnohem rychleji, než je na ně development schopen reagovat. Až na výjimky to v praxi funguje tak, že se přípravy výstavby účastní mnoho subjektů, a tak rychle se jejich skladba mění, že to pro nikoho z nich není priorita. Údržba a její efektivita zajímá až finálního uživatele prostoru. Jednou se požadavky budoucích nájemců prostor určitě promítnou do požadavků, na něž bude trh muset reagovat, ale je to běh na dlouhou trať.

Miroslav Svoboda z Deloitte: Následující roky ukážou, co české firmy ustojí Leaders Středně velké firmy jsou jedním z nejdůležitějších článků české ekonomiky, čelí ovšem celé řadě výzev. Ovlivňují je evropské regulace, klesající marže, propady automotive průmyslu nebo tlak na digitalizaci. V neposlední řadě pak mnoho těch, které vznikaly hned po revoluci, řeší otázky nástupnictví. Jak se s nelehkými úkoly vyrovnávají a co je čeká dál? „Myslím, že hráči se silnější pozicí budou dál konsolidovat, nakupovat firmy a koncentrovat je do větších skupin. Dále bude třeba dotáhnout digitální transformaci, byť to slovní spojení už je trochu klišé,“ říká Miroslav Svoboda, který vede českou pobočku poradensko-technologické společnosti Deloitte. Klára Sýkora (Sudová) Přečíst článek

Jaké služby budete prodávat za deset let?

Skladba služeb je stále více závislá na charakteru daných společností. Trend, který vidíme již dnes a bude posilovat, je kompletní outsourcing všeho, co se netýká přímo jejich činností. Uspějí především společnosti specializované, které se energeticky, kapacitně nebo nákladově nezabývají tématy typu kanceláře, auta, tiskárny, služby, energie apod.

V různých zdrojích lze nalézt žebříčky filmů, které by měl vidět každý markeťák. Jsou nějaké filmy o obchodnících?

Vlk z Wall Street. Když z něj vysublimujeme etiku a pár dalších otázek, tak to je encyklopedie obchodu. A ještě se u toho pobavíte. Nebo Sázka na nejistotu. Hlavně pokud se na to podívám skrze chování postav, jejich přístup k informacím a práci s klienty nebo investory. Tyto bych určitě doporučil. A nejen jako učební materiál.