Heineken působící i v Česku hlásí nárůst na všech trzích, a tím i provozního zisku

Nizozemský pivovar Heineken loni zvýšil provozní zisk bez mimořádných položek o 24 procent na 4,5 miliardy eur (106,8 miliardy korun). Firma zaznamenala růst na všech trzích, výrazně se zlepšilo zejména podnikání v Asii, uvedl Heineken, který je druhým největším prodejcem piva na světě.

Analytici v průměru očekávali zisk 4,43 miliardy dolaru. Výnosy firma zvýšila o 19,1 procenta na 34,6 miliardy eur, čistý zisk pak vzrostl o 30,7 procenta na 2,8 miliardy dolaru.

Prodeje v Asii stouply o třetinu

Pivovar celosvětově zvýšil objem prodeje piva o 6,9 procenta. Prodej v Asii vzrostl téměř o třetinu, výrazné oživení po zrušení koronavirových omezení zažil především v Kambodži, Indonésii, Malajsii a svém největším asijském trhu, kterým je Vietnam. Objem prodeje v Evropě se zvýšil o 4,6 procenta a na americkém kontinentě o 3,7 procenta.

Firma potvrdila výhled, podle kterého čeká v letošní roce zvýšení provozního zisku o pět až devět procent.

Heineken vlastní více než 300 značek, mimo stejnojmenné Heineken také například Tiger a Sol. V České republice je Heineken dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen. Patří mu pivovary Starobrno, Královský pivovar Krušovice a Velké Březno.

