Manchester City je vinen. Klubu hrozí pokuta, sestup i odebrání titulů
Manchester City čelí verdiktu, který vrhá stín na jeho éru fotbalové dominance. Podle nezávislé komise klub maskoval peníze od vlastníka jako příjmy ze sponzorských smluv a výrazně porušoval finanční pravidla. City závěry odmítá a chystá odvolání. O případném trestu zatím rozhodnuto není.
Na hřišti sbíral trofeje, v účetnictví podle vyšetřovatelů zakrýval skutečný původ peněz. Manchester City byl nezávislou komisí shledán vinným ze závažného porušování finančních pravidel Premier League. Dlouho očekávaný verdikt představuje zásadní zvrat v případu známém jako kauza 115 obvinění, uvádí server CNBC.
Podle prohlášení Premier League se provinění týkají devíti sezon od ročníku 2009/2010 do sezony 2017/2018. Komise dospěla k závěru, že klub prostřednictvím účelových obchodních dohod uměle navyšoval příjmy a snižoval vykazované náklady. Celkový dopad těchto operací podle ní přesáhl 900 milionů liber.
Manchester City byl podle agentury Bloomberg shledán vinným téměř ve všech 115 bodech obvinění z porušení pravidel Premier League. Fotbalovému velkoklubu mohou hrozit bodové odpočty, pokuta, nebo dokonce vyloučení ze soutěže. O trestu zatím není rozhodnuto a klub se podle zdroje agentury odvolá. Vedení ligy verdikt veřejně nepotvrdilo.
Manchester City dle Bloombergu porušil téměř všech 115 pravidel. Hrozí mu i vyloučení z ligy
Zprávy z firem
Manchester City byl podle agentury Bloomberg shledán vinným téměř ve všech 115 bodech obvinění z porušení pravidel Premier League. Fotbalovému velkoklubu mohou hrozit bodové odpočty, pokuta, nebo dokonce vyloučení ze soutěže. O trestu zatím není rozhodnuto a klub se podle zdroje agentury odvolá. Vedení ligy verdikt veřejně nepotvrdilo.
Sponzoři platili jen část. Zbytek dodal vlastník
Jádrem případu jsou sponzorské smlouvy, které komise označila za „fiktivní“. Podle jejích závěrů totiž neodpovídaly skutečným dohodám mezi klubem a jeho obchodními partnery.
Mechanismus měl být jednoduchý. Sponzoři zaplatili pouze část částek uvedených ve smlouvách, zatímco zbytek dodala společnost Abu Dhabi United Group Investment & Development, tehdejší vlastník klubu. Peníze od majitele tak v účetnictví vystupovaly jako obchodní příjmy.
Právě původ financování je pro dodržování finančních pravidel zásadní. Komise uvedla, že klub Manchester City skrýval skutečný stav hospodaření před auditory i fotbalovými regulátory a výrazně překračovalo výdajové limity Premier League i UEFA.
Vietnam sází na golf jako na další motor ekonomiky. Připravuje přes padesát nových hřišť, láká movité turisty a do roku 2030 chce počet areálů více než zdvojnásobit. Mezi nejvýraznější projekty patří resort za 1,5 miliardy dolarů pod značkou Trump a hřiště navržené společností Tigera Woodse, píše agentura Bloomberg. Rychlou expanzi ale provázejí také spory o pozemky.
Vietnam láká golfové miliardy. Hřiště chystá Woods, resort ponese Trumpovo jméno
Money
Vietnam sází na golf jako na další motor ekonomiky. Připravuje přes padesát nových hřišť, láká movité turisty a do roku 2030 chce počet areálů více než zdvojnásobit. Mezi nejvýraznější projekty patří resort za 1,5 miliardy dolarů pod značkou Trump a hřiště navržené společností Tigera Woodse, píše agentura Bloomberg. Rychlou expanzi ale provázejí také spory o pozemky.
City verdikt odmítá. Mluví o konspirační teorii
Manchester City jakékoli pochybení dlouhodobě popírá. Po zveřejnění rozhodnutí uvedl, že je „zklamán a překvapen“, a oznámil, že využije možnosti odvolání. Podle klubu závěry obsahují zásadní právní i faktické chyby.
Generální ředitel Ferran Soriano zašel ještě dál. V uniklém videu určeném zaměstnancům a hráčům označil případ za „konspirační teorii“. Odmítl tvrzení, že by se peníze vlastníka tajně dostávaly do klubu prostřednictvím sponzorů z Abú Zabí.
Klub podle CNBC slíbil, že bude svou pozici důsledně hájit před příslušnými sportovními i právními institucemi. Verdikt tak spor neuzavírá, ale otevírá jeho další fázi.
Lionel Messi po více než dvaceti letech uzavřel jednu z nejpozoruhodnějších kapitol fotbalové historie. Devětatřicetiletý Argentinec oznámil konec v národním týmu několik týdnů po prohraném finále mistrovství světa se Španělskem a krátce po smrti svého otce. Odchází jako rekordman, mistr světa, národní ikona, a také jako dolarový miliardář, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na 1,1 miliardy dolarů.
Messiho éra v Argentině končí. Dolarový miliardář uzavřel reprezentační kariéru
Enjoy
Lionel Messi po více než dvaceti letech uzavřel jednu z nejpozoruhodnějších kapitol fotbalové historie. Devětatřicetiletý Argentinec oznámil konec v národním týmu několik týdnů po prohraném finále mistrovství světa se Španělskem a krátce po smrti svého otce. Odchází jako rekordman, mistr světa, národní ikona, a také jako dolarový miliardář, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na 1,1 miliardy dolarů.
Pokuta, sestup, nebo odebrání titulů?
Největší otázka nyní zní, jaký trest může následovat. O sankcích zatím rozhodnuto nebylo.
CNBC zmiňuje spekulace o finanční pokutě, přeřazení do druhé nejvyšší anglické soutěže Championship či odebrání titulů získaných v období, kterého se obvinění týkají. Žádná z těchto možností však není potvrzeným výsledkem řízení.
Pro City jde o mnohem víc než o účetní spor. Od převzetí investiční skupinou šejka Mansúra v roce 2008 se klub proměnil v jednu z dominantních sil anglického fotbalu. Nynější kauza zpochybňuje finanční podmínky, za kterých část této úspěšné éry vznikala.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Případ přesahuje fotbal
Spor má podle CNBC také politický a diplomatický rozměr. Vlastnické vazby Manchesteru City vedou do Abú Zabí a případ se tak dotýká vztahů Británie se Spojenými arabskými emiráty.
Profesor Simon Chadwick z francouzské Emlyon Business School upozorňuje, že může vzniknout tlak na kompromis mezi důsledným vymáháním pravidel Premier League a zachováním významných hospodářských a diplomatických vztahů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.