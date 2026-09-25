Manchester City dle Bloombergu porušil téměř všech 115 pravidel. Hrozí mu i vyloučení z ligy
Manchester City byl podle agentury Bloomberg shledán vinným téměř ve všech 115 bodech obvinění z porušení pravidel Premier League. Fotbalovému velkoklubu mohou hrozit bodové odpočty, pokuta, nebo dokonce vyloučení ze soutěže. O trestu zatím není rozhodnuto a klub se podle zdroje agentury odvolá. Vedení ligy verdikt veřejně nepotvrdilo.
Manchester City podle zprávy agentury Press Association čelí nepříznivému závěru dlouholetého sporu o své hospodaření. Nezávislá komise měla potvrdit téměř všechna vytýkaná porušení finančních pravidel anglické Premier League. Klub, který obvinění dlouhodobě odmítá, se podle médií chystá odvolat.
Server The Athletic uvedl, že o případných sankcích pro fotbalový klub se v této fázi ještě nerozhodlo. Premier League na dotaz Press Association odmítla věc komentovat a upozornila, že proces není ukončen. Informace o závěrech komise tak zatím zůstávají mediální zprávou, nikoli oficiálně oznámeným konečným výsledkem kauzy.
Ve hře jsou příjmy, sponzoři i odměny hráčů
Premier League předala případ nezávislé komisi 6. února 2023. Obvinění zahrnovala více než stovku údajných porušení pravidel a týkala se několika oblastí klubového hospodaření, uvedla agentura Bloomberg.
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Podle tehdejšího oznámení ligy měl Manchester City v sezonách 2009/2010 až 2017/2018 porušovat povinnost poskytovat přesné finanční informace, které věrně zachycují jeho ekonomickou situaci. Šlo zejména o příjmy včetně sponzorských peněz, vztahy s propojenými subjekty a provozní náklady.
Další výhrady se týkaly úplnosti údajů o odměňování trenéra v sezonách 2009/2010 až 2012/2013 a hráčů v sezonách 2010/2011 až 2015/2016. Liga klubu vytýkala také údajné nedodržování finančních pravidel UEFA, pravidel ziskovosti a udržitelnosti Premier League a nedostatečnou spolupráci při vyšetřování od prosince 2018 do vznesení obvinění.
City od začátku tvrdí, že má důkazy na svou obranu
Manchester City při zveřejnění obvinění v únoru 2023 vyjádřil překvapení. Argumentoval rozsáhlou komunikací s ligou i množstvím podrobných podkladů, které jí poskytl.
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UEFA se obrací na soud v New Yorku kvůli zrušenému plánu FIFA otevřít se externím investorům. Chce získat informace o projektu, který počítal s vytvořením nové entity v hodnotě 20 miliard dolarů a mohl by podle agentury Bloomberg posloužit i v případném trestním řízení ve Švýcarsku proti prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi.
Klub tehdy uvedl, že přezkum nezávislou komisí vítá. Podle svého prohlášení disponoval souborem nezpochybnitelných důkazů podporujících jeho stanovisko a očekával, že řízení spor definitivně uzavře.
Ani nynější zprávy podle vyjádření klubového mluvčího pro Press Association tuto pozici nemění. Mluvčí poukázal na důvěrnost řízení a na to, že jeho významné části ještě nejsou dokončeny. Samotné projednávání případu před komisí začalo 16. září 2024.
Dřívější zákaz evropských pohárů zrušila arbitráž
Manchester City už v minulosti vedl zásadní spor o finanční pravidla s UEFA. Ta mu v roce 2020 uložila dvouletý zákaz účasti v evropských klubových soutěžích a pokutu 30 milionů eur.
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Sportovní arbitrážní soud CAS však zákaz následně zrušil. Většina vytýkaných provinění podle jeho závěrů nebyla prokázána nebo byla promlčena. Za nedostatečnou spolupráci s vyšetřovateli zůstala klubu pokuta, snížená na deset milionů eur. Tento výsledek se týkal řízení UEFA, nikoli nynějšího případu před komisí Premier League.
Na konečný výsledek se dál čeká
Dle informací The Athletic citovaných Press Association zatím sankce určeny nebyly a případ má pokračovat odvoláním. Premier League už při zahájení kauzy uvedla, že komise je nezávislá na vedení soutěže i jednotlivých klubech. Jednání probíhá neveřejně a konečné rozhodnutí má být podle pravidel zveřejněno na webu ligy
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