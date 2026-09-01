Messiho éra v Argentině končí. Dolarový miliardář uzavřel reprezentační kariéru
Lionel Messi po více než dvaceti letech uzavřel jednu z nejpozoruhodnějších kapitol fotbalové historie. Devětatřicetiletý Argentinec oznámil konec v národním týmu několik týdnů po prohraném finále mistrovství světa se Španělskem a krátce po smrti svého otce. Odchází jako rekordman, mistr světa, národní ikona, a také jako dolarový miliardář, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na 1,1 miliardy dolarů.
Lionel Messi už další zápas za argentinskou reprezentaci nepřidá. Jeden z nejlepších fotbalistů historie oznámil ve 39 letech konec v národním týmu, jehož dres oblékal více než dvě desetiletí.
Rozhodnutí zveřejnil v ručně psaném dopise na Instagramu. Text podle svých slov sepsal už 21. července, dva dny po finále mistrovství světa 2026, ve kterém Argentina podlehla Španělsku 0:1 po prodloužení. S jeho zveřejněním však čekal. Definitivní tečku za reprezentační kariérou udělal až po smrti svého otce Jorgeho, který zemřel 8. srpna.
Finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem má být sportovní korunovací i obří byznysovou show. Podle agentury Bloomberg přinesla jen skupinová fáze v regionu New York–New Jersey přímý ekonomický dopad 1,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 25,4 miliardy korun. Na stadion MetLife dorazí 80 tisíc diváků, další desítky tisíc budou zápas sledovat v New Yorku na veřejných projekcích.
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Finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem má být sportovní korunovací i obří byznysovou show. Podle agentury Bloomberg přinesla jen skupinová fáze v regionu New York–New Jersey přímý ekonomický dopad 1,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 25,4 miliardy korun. Na stadion MetLife dorazí 80 tisíc diváků, další desítky tisíc budou zápas sledovat v New Yorku na veřejných projekcích.
„Čas se krátí, jednotlivé etapy se uzavírají a tahle mě hodně bolí. Miluji, miloval jsem a vždycky budu milovat být součástí národního týmu,“ napsal Messi. Dodal, že pro reprezentaci odevzdal všechno a že nyní přichází generace mladých hráčů, která si zaslouží dostat prostor.
Poslední pokus skončil těsně pod vrcholem
Messiho posledním reprezentačním vystoupením se stalo finále světového šampionátu na stadionu v New Jersey. Argentina v něm dlouho odolávala Španělsku, v závěru základní hrací doby však po vyloučení Enza Fernándeze přišla o jednoho hráče. O výsledku rozhodl ve 106. minutě Ferran Torres.
Španělsko zvítězilo 1:0 a získalo svůj druhý titul mistrů světa. Argentina naopak nedokázala obhájit triumf z Kataru 2022. Messi tak své poslední mistrovství světa zakončil stříbrnou medailí – stejně jako v roce 2014.
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Přesto právě turnaj v roce 2026 ukázal, jak zásadně se Messiho postavení v rodné zemi během kariéry proměnilo. Argentinci přijeli na šampionát s heslem „Za Malvíny, za Diega, za Messiho poslední“ a cestu svého kapitána za obhajobou titulu proměnili v celonárodní událost. Po semifinálové výhře nad Anglií hráči dokonce slavili s transparentem „Malvíny jsou argentinské“.
Dvacet let, 207 zápasů a 125 gólů
Messi debutoval za seniorskou reprezentaci 17. srpna 2005 proti Maďarsku. Jeho první zápas přitom trval jen několik desítek sekund, krátce po příchodu na hřiště dostal červenou kartu.
Následující dvě desetiletí však z tohoto rozpačitého začátku vytvořila jeden z největších reprezentačních příběhů. Messi odehrál za Argentinu rekordních 207 utkání, vstřelil 125 branek a přidal 68 asistencí. Zúčastnil se šesti světových šampionátů a na mistrovství světa nastoupil do rekordních 34 zápasů.
S Argentinou získal šest trofejí napříč seniorskou a mládežnickou reprezentací: mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2005, olympijské zlato z Pekingu 2008, Copa América v letech 2021 a 2024, Finalissimu 2022 a především titul mistra světa z Kataru.
Právě světový titul z roku 2022 definitivně změnil způsob, jakým se na Messiho v Argentině pohlíželo. Dlouhá léta mu část fanoušků a komentátorů vyčítala, že v Barceloně podává lepší výkony než v národním týmu a že nedokáže navázat na Diega Maradonu.
Po porážce s Chile ve finále Copa América 2016 dokonce Messi krátce oznámil reprezentační konec. Rozhodnutí ale změnil a vrátil se. Následovaly triumfy na Copa América, ve Finalissimě a nakonec i mistrovství světa. Z hráče podezíraného, že není „dostatečně argentinský“, se stal symbol celé země.
Léčbu mu kdysi zaplatila Barcelona
Messiho příběh přitom začal daleko od miliardových smluv. V roce 2000 odešel jako třináctiletý z argentinského Rosaria do Španělska. Barcelona mu nabídla nejen místo ve své akademii, ale také úhradu léčby poruchy růstového hormonu, kterou si jeho rodina nemohla dovolit.
V katalánském klubu následně strávil většinu kariéry. Vyhrál deset titulů ve španělské lize, čtyřikrát Ligu mistrů a vytvořil řadu střeleckých rekordů. Po odchodu z Barcelony v roce 2021 působil dvě sezony v Paris Saint-Germain a v roce 2023 zamířil do amerického Interu Miami.
Ani po reprezentačním konci Messi s profesionálním fotbalem nekončí. Za Inter Miami by měl hrát minimálně do konce sezony 2028, protože v říjnu 2025 podepsal prodloužení smlouvy.
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Fotbalista s miliardovým majetkem
Messi se s reprezentací loučí nejen jako sportovní legenda, ale také jako jeden z nejbohatších aktivních sportovců planety. Časopis Forbes odhaduje jeho čisté jmění na 1,1 miliardy dolarů, tedy přibližně 23 miliard korun.
Během kariéry si měl prostřednictvím hráčských smluv, reklamních kontraktů a dalších podnikatelských aktivit přijít před zdaněním a odečtením provizí na více než 1,8 miliardy dolarů. Mezi jeho nejvýznamnější obchodní vztahy patří celoživotní smlouva se společností Adidas.
Do Spojených států přitom Messi neodešel za nejvyšší dostupnou nabídkou. Před přestupem do Interu Miami mohl podle dřívějších informací zamířit do Saúdské Arábie, kde se hovořilo o odměně dosahující až 400 milionů dolarů ročně.
V Miami získal odlišně postavený balíček. Forbes odhadoval jeho příjem v sezoně 2026 na 70 milionů dolarů přímo z fotbalu a dalších 70 milionů z reklamních smluv a podnikání. Součástí dohody má být také možnost získat po skončení kariéry vlastnický podíl v Interu Miami.
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Podle Forbesu se Messi stal čtvrtým sportovcem, který se dostal mezi dolarové miliardáře ještě během aktivní kariéry. Před ním hranici překonali basketbalista LeBron James, golfista Tiger Woods a jeho dlouholetý fotbalový rival Cristiano Ronaldo. V žebříčku nejbohatších Argentinců mu patří páté místo.
Už nemusí nikomu nic dokazovat
Messi odchází z reprezentace v okamžiku, kdy už skutečně nemá co dokazovat. Jeho poslední finále sice skončilo bolestivou porážkou, přesto končí jako hráč, který dokázal překonat vlastní neúspěchy i nedůvěru části argentinské veřejnosti.
Zvedl nad hlavu trofej pro mistra světa, dvakrát vyhrál Copa América a vytvořil reprezentační rekordy, které budou další generace překonávat jen obtížně. Zároveň se stal globální obchodní značkou a jedním z mála sportovců, jejichž majetek překročil miliardu dolarů ještě před koncem kariéry.
„Díky Bohu, že ze mě udělal Argentince,“ zakončil Messi svůj dopis.
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