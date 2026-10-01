Svaz bank a pojišťoven má nového šéfa. Povede ho manažer ČSOB Tomáš Jaroš
Svaz bank a pojišťoven vede nový předseda. Do jeho čela se postavil dlouholetý manažer ČSOB Tomáš Jaroš, který ve skupině působí od roku 1999 a v minulosti vedl také Patrii Finance. Ve funkci vystřídal Zdeňka Šimka, který se přesouvá na pozici tajemníka svazu.
Dlouholetý manažer skupiny ČSOB Tomáš Jaroš se stal předsedou představenstva Svazu bank a pojišťoven. Ve vedení organizace zastupující zaměstnavatele z bankovního a pojišťovacího sektoru navázal na dlouholetého předsedu Zdeňka Šimka. Skupina ČSOB to uvedla v tiskové zprávě.
Jaroš v ČSOB působí od roku 1999 a více než dvě desetiletí je členem jejího vrcholového managementu. Během kariéry měl na starosti mimo jiné obchodní a marketingovou podporu, retailové úvěry a retailové segmenty.
V letech 2018 až 2023 vedl jako generální ředitel dceřinou společnost Patria Finance. Od roku 2023 působí jako výkonný ředitel útvaru Strategie a Lidské zdroje skupiny ČSOB.
AI mění i finanční sektor
Jedním z témat, kterým se chce Jaroš v nové funkci věnovat, jsou změny na pracovním trhu související s technologickým rozvojem a nástupem umělé inteligence.
„Finanční sektor dnes prochází řadou změn souvisejících s technologickým rozvojem včetně dopadu AI na pracovní trh. Svaz bank a pojišťoven v tomto prostředí plní důležitou roli při prosazování společných zájmů zaměstnavatelů včetně konstruktivního sociálního dialogu se zástupci odborových svazů,“ uvedl Jaroš.
Svaz bank a pojišťoven zastupuje zaměstnavatele v bankovnictví a pojišťovnictví. Zaměřuje se především na sociální dialog a spolupráci zaměstnavatelů se zaměstnanci a odborovými organizacemi.
Dosavadní dlouholetý předseda Zdeněk Šimek ve svazu zůstává. Nově bude působit jako jeho tajemník.
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