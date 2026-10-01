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newstream.cz Zprávy z firem Svaz bank a pojišťoven má nového šéfa. Povede ho manažer ČSOB Tomáš Jaroš

Svaz bank a pojišťoven má nového šéfa. Povede ho manažer ČSOB Tomáš Jaroš

Svaz bank a pojišťoven má nového šéfa. Povede ho manažer ČSOB Tomáš Jaroš
ČSOB, užito se svolením
Veronika Kudrnová
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Svaz bank a pojišťoven vede nový předseda. Do jeho čela se postavil dlouholetý manažer ČSOB Tomáš Jaroš, který ve skupině působí od roku 1999 a v minulosti vedl také Patrii Finance. Ve funkci vystřídal Zdeňka Šimka, který se přesouvá na pozici tajemníka svazu.

Dlouholetý manažer skupiny ČSOB Tomáš Jaroš se stal předsedou představenstva Svazu bank a pojišťoven. Ve vedení organizace zastupující zaměstnavatele z bankovního a pojišťovacího sektoru navázal na dlouholetého předsedu Zdeňka Šimka. Skupina ČSOB to uvedla v tiskové zprávě.

Jaroš v ČSOB působí od roku 1999 a více než dvě desetiletí je členem jejího vrcholového managementu. Během kariéry měl na starosti mimo jiné obchodní a marketingovou podporu, retailové úvěry a retailové segmenty.

V letech 2018 až 2023 vedl jako generální ředitel dceřinou společnost Patria Finance. Od roku 2023 působí jako výkonný ředitel útvaru Strategie a Lidské zdroje skupiny ČSOB.

AI mění i finanční sektor

Jedním z témat, kterým se chce Jaroš v nové funkci věnovat, jsou změny na pracovním trhu související s technologickým rozvojem a nástupem umělé inteligence.

„Finanční sektor dnes prochází řadou změn souvisejících s technologickým rozvojem včetně dopadu AI na pracovní trh. Svaz bank a pojišťoven v tomto prostředí plní důležitou roli při prosazování společných zájmů zaměstnavatelů včetně konstruktivního sociálního dialogu se zástupci odborových svazů,“ uvedl Jaroš.

Svaz bank a pojišťoven zastupuje zaměstnavatele v bankovnictví a pojišťovnictví. Zaměřuje se především na sociální dialog a spolupráci zaměstnavatelů se zaměstnanci a odborovými organizacemi.

Dosavadní dlouholetý předseda Zdeněk Šimek ve svazu zůstává. Nově bude působit jako jeho tajemník.

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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