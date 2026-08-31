Kellnerová posiluje vedení PPF. Z O2 přichází Jindřich Fremuth
Řídicí strukturu PPF Group (PPF) posílí Jindřich Fremuth, který v představenstvu skupiny PPF doplní co-CEOs Kateřinu Jiráskovou a Didiera Stoessela. Jmenování navazuje na oznámení jeho nástupu do pozice Chief AI Transformation Officer (CAITO), v níž bude odpovídat za rozvoj a implementaci umělé inteligence napříč skupinou PPF.
Do PPF přichází Fremuth ze společnosti O2 Czech Republic, největšího českého telekomunikačního operátora, kde působil jako generální ředitel.
Po více než čtyřech letech končí své působení v PPF Ondřej Frydrych. Ve funkci Chief Performance Officer a do dubna 2026 také jako člen představenstva PPF byl odpovědný za dohled nad provozní výkonností společností v portfoliu skupiny.
„Jmenování Jindřicha Fremutha členem představenstva odráží strategický význam technologií, inovací a AI pro další rozvoj PPF. Díky svým rozsáhlým manažerským zkušenostem posílí schopnost představenstva podporovat dlouhodobý růst a rozvoj skupiny. Současně bych ráda poděkovala Ondřeji Frydrychovi, který se vrací zpět do Emma Capital. Jeho přínos pro skupinu v uplynulých letech byl zásadní,“ uvedla Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka PPF a členka dozorčí rady společnosti.
„Je pro mě ctí stát se členem představenstva a podílet se na dalším rozvoji PPF. Těším se, že budu podporovat transformaci skupiny a dlouhodobý růst společností v jejím portfoliu,“ řekl Jindřich Fremuth.
Po téměř třech dekádách v J&T mění portfolio manažer Michal Semotan dres. Přechází do PPF. Spolu s Patrikem Hudcem bude budovat novou investiční společnost pro klienty Air Bank a PPF banky.
PPF rozjíždí nový investiční byznys. Z J&T přetáhla Michala Semotana
Zprávy z firem
Po téměř třech dekádách v J&T mění portfolio manažer Michal Semotan dres. Přechází do PPF. Spolu s Patrikem Hudcem bude budovat novou investiční společnost pro klienty Air Bank a PPF banky.
Victoria Beckham založila svou módní značku v roce 2008. Od té doby musela přesvědčovat nejen zákazníky, ale i investory, že nejde jen o drahý doplněk ke kariéře bývalé popové hvězdy. Teď má v ruce první opravdu přesvědčivý důkaz. Značka nejen roste, ale poprvé také vydělává.
Tichý luxus zabral. Módní značka Victorie Beckham konečně vydělává
Zprávy z firem
Victoria Beckham založila svou módní značku v roce 2008. Od té doby musela přesvědčovat nejen zákazníky, ale i investory, že nejde jen o drahý doplněk ke kariéře bývalé popové hvězdy. Teď má v ruce první opravdu přesvědčivý důkaz. Značka nejen roste, ale poprvé také vydělává.
Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.
Dalibor Martínek: Investice? Ne, k lepší budoucnosti se projíme
Názory
Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.