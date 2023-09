Eldis Pardubice roste, řeší nové projekty a nabírá zaměstnance

Pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021 utlumila letecký provoz. Tím způsobila i propad příjmů řízení letového provozu řady zemí, které zrušily, nebo omezily výběrová řízení, čímž se utlumil rozvoj letecké přepravy. Zaznamenala to řada firem, včetně výrobce radarů Eldis Pardubice. Nyní se již situace výrazně zlepšuje tak, že Eldis Pardubice, jenž je od roku 2017 členem skupiny CSG miliardáře Michala Strnada a její divize CSG Aerospace, startuje nábor a chce získat několik desítek nových zaměstnanců.

Eldis si významné procento radarových systémů si vyrábí sám. Zároveň se soustředil na vývoj nové generace všech svých hlavních produktů. Tím posílil konkurenceschopnost na trhu. V roce 2022 už dle výroční zprávy utržil bezmála 600 milionů korun a výhled do letošního roku je optimistický.

„Hodně projektů bylo v době covidu zrušených, nebo odložených. Nyní se již trh oživuje a výběrová řízení se objevují. V řadě z nich jsme úspěšní, například jsme vyhráli tendr na dodávku dvou kombinovaných a jednoho sekundárního radaru pro polské řízení letového provozu PANSA. Zde již mimochodem budeme instalovat naše radary nové generace a tento projekt se pro nás zároveň stane významnou referencí,“ říká Filip Vogel, obchodní ředitel Eldis Pardubice.

Kontrakty za 500 milionů

Vedle nových je v procesu také řada dříve vysoutěžených projektů. V letošním roce bude instalován na vojenském letišti v Prešově komplexní radarový systém RPL-2000, jenž sestává z primárního, sekundárního a přesného přibližovacího radaru. Tím bude završena dodávka těchto systémů na všechna tři slovenská armádní letiště, jež byla podepsána v roce 2020, a to za částku převyšující 500 milionů korun. Podobné systémy od firmy Eldis Pardubice mimochodem slouží také na všech čtyřech českých vojenských letištích, tedy v Praze-Kbelích, Pardubicích, Náměšti nad Oslavou a v Čáslavi.

Zároveň se realizuje velká zakázka pro Indii, zemi, kde se firmě Eldis Pardubice daří dlouhodobě a jejíž radary pokrývají 99 procent rozlohy této nejlidnatější a rozlohou sedmé největší země světa. V roce 2021 získal Eldis Pardubice spolu se svým indickým partnerem zakázku na dodání 11 kombinovaných radarů, tedy primárních a sekundárních, pro indické námořnictvo a letectvo. V současné době chystá předání druhého radaru a kompletuje se třetí.

„Zpoždění oproti plánu jsou i z důvodu covidu značná, ale projekt běží. Do Indie jezdím jednou za dva měsíce. Máme tam aktuálně několik dalších příležitostí s Airports Authority of India, tedy jejich civilním řízením letového provozu. S nimi spolupracujeme už 15 let, máme tam dodané radary, testovací a servisní centrum, kde si sami testují komponenty radaru. Pro ilustraci, aktuálně máme v Indii instalovaných 25 radarů a s těmi pro námořnictvo jich bude 36,“ upřesňuje Filip Vogel.

Úspěchy ve světě

Firma se prosazuje i na dalších kontinentech. V Maroku vyhrál Eldis Pardubice kontrakt na dva sekundární radary, přičemž první už je předaný. Významnou referencí byla též nedávná instalace sekundárního radaru v Kolumbii. Pardubická firma je aktivní i v Evropě a významnou referenci získá již brzy v Německu, kam dodá přesný přibližovací radar nové generace PAR-NG pro vojenské letiště. Tato zakázka by mohla firmě pomoci otevřít cestu do dalších armád NATO.

Vzhledem k zakázkové naplněnosti a dalším významným projektům, jež jsou ve výhledu, nyní Eldis Pardubice připravuje nábor několika desítek nových zaměstnanců. Nejvíce do technického úseku, kde se kromě dalších prací na vývoji nové generace radarů připravuje například též projekt 3D radaru a ve spolupráci s partnery Eldis Pardubice nedávno dokončil dotační projekt na vývoj vlastního radomu, tedy radarového krytu. Ale uplatnění ve firmě najdou i pracovníci ve výrobě. Na kariérních stránkách firmy je aktuálně vypsáno 12 různých pracovních pozic.

„V tuto chvíli potřebujeme získat lidi na různé pozice včetně výrobních. Ale hlavně potřebujeme posílit technický úsek, především vývoj. Vzhledem k požadavkům trhu, novým produktům a projektům, které řešíme, je pro nás zásadní právě technický úsek. Přestože je lidí v tomto oboru nedostatek, je pozitivní, že se nábor daří. Potenciální zaměstnanci vnímají Eldis jako zajímavou a atraktivní firmu,“ říká, personální ředitelka Eldisu Pardubice.