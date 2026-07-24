E.ON zlevňoval energie, tržby mu spadly o pětinu. Zisk se propadl téměř o polovinu
Nižší ceny elektřiny a plynu se výrazně podepsaly na loňských výsledcích společnosti E.ON Energie. Tržby jednoho z největších tuzemských dodavatelů energií klesly o více než pětinu na 62,4 miliardy korun, čistý zisk se snížil téměř o 45 procent. Firma však návrat trhu k běžnějším podmínkám hodnotí pozitivně, protože zlevnění pocítili také zákazníci.
Dodavatel elektřiny a zemního plynu E.ON Energie zaznamenal v loňském roce výrazný pokles hospodářských výsledků. Tržby společnosti se meziročně snížily o 21,3 procenta ze 79,25 miliardy na 62,39 miliardy korun. Ještě výrazněji klesl čistý zisk, a to z 3,19 miliardy na 1,76 miliardy korun.
Firma tak vydělala přibližně o 1,43 miliardy korun méně než o rok dříve. Meziročně jde o pokles téměř o 45 procent. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.
Nižší ceny ukrojily z tržeb i zisku
Za slabšími výsledky stojí především uklidňování energetického trhu a pokles cen elektřiny a zemního plynu. E.ON Energie během roku ceny opakovaně snižovala, což se následně promítlo do hodnoty prodaných energií i celkového hospodaření.
„Rok 2025 byl ve znamení návratu energetického trhu k běžnějším podmínkám. Nižší ceny energií se přirozeně promítly do našich tržeb i zisku, ale vnímáme to jako pozitivní vývoj pro zákazníky i celý trh,“ uvedla finanční ředitelka E.ON Energie Alena Rozsypalová.
Energie a jejich dodávky řeší nejen domácnosti, ale také firmy. Především ty největší, kterým se náklady na elektřinu a plyn ve velké míře propisují do výsledné ceny výrobků, potřebují zůstat konkurenceschopné. „Vládní zásahy v okolních zemích jsou pro český průmysl nejproblematičtější,“ říká šéf obchodu pro firemní zákazníky v E.ON Energie Jaromír Skřipský. Částečným řešením může být vhodná strategie pro postupný nákup potřebného objemu energií, vlastní zdroj elektřiny nebo přesun části spotřeby do levnějších hodin.
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Zprávy z firem
Energie a jejich dodávky řeší nejen domácnosti, ale také firmy. Především ty největší, kterým se náklady na elektřinu a plyn ve velké míře propisují do výsledné ceny výrobků, potřebují zůstat konkurenceschopné. „Vládní zásahy v okolních zemích jsou pro český průmysl nejproblematičtější,“ říká šéf obchodu pro firemní zákazníky v E.ON Energie Jaromír Skřipský. Částečným řešením může být vhodná strategie pro postupný nákup potřebného objemu energií, vlastní zdroj elektřiny nebo přesun části spotřeby do levnějších hodin.
Výrazně se snížila také čistá zisková marže společnosti. Zatímco o rok dříve dosahovala zhruba čtyř procent, loni klesla přibližně na 2,8 procenta. Výsledky tak ukazují, že pokles cen energií zasáhl nejen obrat firmy, ale také její výdělečnost.
Energetický trh se vrací k normálu
Předchozí roky byly poznamenány energetickou krizí, vysokými velkoobchodními cenami a prudkým růstem nákladů. V roce 2025 se situace postupně stabilizovala a dodavatelé mohli příznivější podmínky promítat do svých ceníků.
Pro zákazníky znamenal tento vývoj postupné zlevňování, pro energetické společnosti naopak nižší výnosy z prodeje. Samotný E.ON proto pokles tržeb nevnímá pouze negativně, ale také jako projev návratu trhu ke standardnějšímu fungování.
„Naší prioritou zůstává dlouhodobě vyvážený přístup – tedy kombinace stabilních cen pro zákazníky, investic do inovací a udržení finančního zdraví společnosti,“ doplnila Rozsypalová.
Investice do chytré energetiky pokračují
Navzdory slabším výsledkům firma podle svého mluvčího Lubomíra Budného pokračovala v investicích do moderních energetických řešení a digitalizace. Vedle samotných dodávek elektřiny a plynu se skupina E.ON zaměřuje například na fotovoltaiku, tepelná čerpadla, dobíjení elektromobilů nebo nástroje umožňující zákazníkům lépe řídit spotřebu.
Sdílení elektřiny je zatím podle Kateřiny Stehlíkové ze společnosti E.ON tématem primárně pro nadšence, boom ale podle ní přijde. Přispěje k němu uvolnění podmínek Elektroenergetického datového centra a také zavedení dynamického alokačního klíče. Odběratelé pak mohou ušetřit přibližně deset procent nákladů ročně.
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Zprávy z firem
Sdílení elektřiny je zatím podle Kateřiny Stehlíkové ze společnosti E.ON tématem primárně pro nadšence, boom ale podle ní přijde. Přispěje k němu uvolnění podmínek Elektroenergetického datového centra a také zavedení dynamického alokačního klíče. Odběratelé pak mohou ušetřit přibližně deset procent nákladů ročně.
Modernizace a digitalizace jsou klíčovými tématy také pro distribuční společnost EG.D, která patří do skupiny E.ON. Jde však o samostatnou firmu, jejíž hospodářské výsledky nejsou součástí zveřejněných čísel E.ON Energie.
E.ON Energie se sídlem v Českých Budějovicích patří mezi největší dodavatele elektřiny a zemního plynu v Česku. V roce 2024 společnost zákazníkům dodala 12 terawatthodin plynu a prodala 9,5 terawatthodiny elektřiny.
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