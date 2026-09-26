Dvě hodiny denně a dost. TikTok zaplatí Alabamě miliardy a omezí dospívající
TikTok přistoupil na dohodu, která ho bude stát nejméně 100 milionů dolarů, tedy zhruba 2,1 miliardy korun. Americké Alabamě zaplatí za urovnání sporu o bezpečnost dětí a zavede omezení pro dospívající uživatele. Patří mezi ně dvouhodinový denní limit i přestávky po každých 15 minutách.
Soudní proces měl začít už v pondělí. TikTok se mu ale vyhne díky mimosoudnímu vyrovnání, o němž informovaly agentury Reuters a AFP. Alabama sociální síť viní z toho, že její fungování přispívá k návykovému chování a ohrožuje duševní zdraví mladých uživatelů.
Účet může vystoupat až na 300 milionů dolarů
Podle alabamského ministerstva spravedlnosti má TikTok státu vyplatit nejméně 100 milionů dolarů do 45 dnů. Konečný účet však může být výrazně vyšší. Při splnění určitých podmínek se částka může vyšplhat až na 300 milionů dolarů.
Důvodem skokového zdražování, k němuž se Apple letos na podzim uchyluje, je dražší dolar. Projevilo se to již na nových iPhonech 14, nyní podle agentury Bloomberg Apple zdraží aplikace v App Storu.
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Zprávy z firem
Důvodem skokového zdražování, k němuž se Apple letos na podzim uchyluje, je dražší dolar. Projevilo se to již na nových iPhonech 14, nyní podle agentury Bloomberg Apple zdraží aplikace v App Storu.
Dohoda se netýká pouze peněz. TikTok souhlasil také s úpravami platformy, které mají posílit ochranu dospívajících. Vedle omezení používání na dvě hodiny denně a přestávek po 15 minutách má zavést také důslednější kontrolu věku uživatelů.
Nekonečný proud videí pod palbou kritiky
Právě způsob, jakým TikTok nabízí další a další videa, patří k hlavním výhradám Alabamy. Stát tvrdí, že tento nekonečný proud obsahu dělá z aplikace nejnávykovější sociální síť.
Podle Alabamy navíc algoritmus posouvá mladé uživatele ke stále intenzivnějšímu obsahu spojenému s násilím a sebepoškozováním. Tím podle žaloby přispívá ke krizi duševního zdraví dospívajících. Samotný TikTok podle Reuters zažalovalo celkem 27 amerických států.
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