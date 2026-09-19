Dolet až osm tisíc kilometrů, náklad 26 tun. Nový armádní letoun se představil na Dnech NATO
Česká armáda poprvé ukázala veřejnosti svůj nový transportní letoun Embraer C-390 Millennium. Na Dnech NATO v Ostravě budí pozornost stroj, který přepraví až 80 lidí nebo 26 tun nákladu, dokáže doplňovat palivo za letu a s přídavným vybavením pomůže i při hašení požárů. První ze dvou objednaných letounů přiletěl do Česka v červenci.
Na Dnech NATO v Ostravě a Dnech Vzdušných sil Armády ČR se veřejnosti poprvé představil nový transportní letoun české armády Embraer C-390 Millennium. Stroj brazilské výroby přiletěl do Česka v červenci a na letišti v Mošnově na Novojičínsku patří k největším lákadlům letošního programu. Jeho úkoly přitom zdaleka nekončí u přepravy vojáků a nákladu.
„Jedná se o střední transportní letoun určený k přepravě cestujících, nákladu, kolové techniky, pozemním a vzdušným výsadkům osob. Se speciálním vybavením můžeme hasit, můžeme tankovat letouny ve vzduchu, můžeme provádět lety pátrání a záchrany a evakuaci raněných,“ popsal kapitán letounu Radim Ulrich.
C-390 pojme až 80 cestujících nebo 26 tun nákladu. Se čtrnáctitunovým nákladem má dolet 5000 kilometrů, s pomocnými přídavnými nádržemi až 8000 kilometrů. Při zdravotnických evakuacích lze na palubu instalovat šest speciálních lůžek, která fungují jako jednotky intenzivní péče.
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Politika
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Podle Ulricha je jednou z hlavních předností nového stroje rychlost. Armáda jej navíc nebude využívat pouze pro vlastní potřeby. Na pokyn vlády může posloužit také při humanitárních krizích nebo evakuacích českých občanů ze zahraničí.
„Takže jsme schopni dosáhnout místa 5000 kilometrů daleko za 4,5 hodiny a přepravit až 80 občanů zpátky do České republiky,“ uvedl Ulrich.
Letoun je možné podle potřeb přestavět z nákladní na osobní variantu. Uplatnění najde také při výsadkových operacích. „Jsme schopni vysazovat materiál o hmotnosti třeba 2,5 tuny, to znamená nějaké menší nákladní auto nebo osobní auto,“ vysvětlil palubní inženýr Vladimír Skořepa.
Na palubu se vejde také 66 výsadkářů. Ti mohou letoun opouštět bočními dveřmi nebo přes rampu, kterou posádka sklopí za letu.
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Při hašení vypustí 12 tisíc litrů za několik sekund
S odpovídajícím vybavením může C-390 pomáhat také při boji s požáry. Do nákladového prostoru se zasune speciální kontejner s nádrží o objemu 12 tisíc litrů. Pozemní čerpadlo ji podle Ulricha naplní přibližně za deset minut.
Po příletu nad určené místo dokáže letoun obsah nádrže vypustit zhruba za 15 až 20 sekund. Voda má přitom sloužit především k omezení dalšího šíření ohně, nikoli k přímému hašení samotného požáru.
„Vytváří se prostor před tím požárem tak, aby se dál nešířil,“ vysvětlil Ulrich.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Posádky se připravovaly v Brazílii
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Podle Skořepy by během příštího roku měly být posádky teoreticky připraveny na všechny činnosti, které letoun umožňuje. Armáda má zatím šest pilotů, šest palubních inženýrů a přibližně 20 techniků.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.