Diskontu Pepco klesly tržby i zisk. I tak vydělal 780 milionů korun

Řetězec, který je součástí polské společnosti Pepco Group Pepco, v Česku provozuje 318 prodejen. V účetním roce 2023/2024 zde zaměstnával 1814 lidí, meziročně o 89 méně.

Diskontní řetězec Pepco ČR za účetní rok, který trval od 1. října 2023 do 30. září 2024, snížil čistý zisk o čtvrtinu na 779,9 milionu korun. Tržby mu meziročně klesly o 2,8 procenta na 7,3 miliardy. Konkurenční řetězce Action a KiK podle posledních výročních zpráv za rok 2023 v Česku čistý zisk a tržby zvýšily. Čistý zisk Action činil 112,9 milionu korun, což byl oproti roku 2022 více než dvojnásobek. Tržby firmě stouply o 83,6 procenta na 4,4 miliardy. Také KiK více než zdvojnásobil zisk na 413,8 milionu korun a tržby zvýšil o 16,4 procenta na celkových 3,9 miliardy korun.

V účetním roce 2023/2024 řetězec Pepco ČR zaměstnával 1814 lidí, meziročně o 89 méně. Osobní náklady, které zahrnují mzdy, sociální odvody, zdravotní pojištění či benefity pracovníků, byly téměř stejné jako v předchozím finančním roce, činily 988,7 milionu korun. Řetězec Pepco v Česku podle informací na webu provozuje 318 prodejen. Pepco ČR je součástí polské společnosti Pepco Group.

Počet zaměstnanců řetězec Action v Česku předloni meziročně zvýšil o 215 na 575. Osobní náklady vzrostly o 87,2 procenta na 426,9 milionu korun. Z informací na webu řetězce vyplývá, že v Česku aktuálně provozuje 91 kamenných prodejen. Nizozemská síť Action na český trh vstoupila v roce 2020.

Společnost KiK předloni v Česku otevřela sedm nových prodejen a dvě – v Chebu a ve Zlíně – uzavřela. Rekonstruovala čtyři obchody. Na konci roku 2023 jich KiK v Česku celkově provozoval 233, vyplývá z výroční zprávy. Počet zaměstnanců řetězce stoupl meziročně o 723 na 1767 a osobní náklady se zvýšily asi o 16 procent na 619,9 milionu korun. KiK je například společně se sítí hobbymarketů OBI součástí německé skupiny Tengelmann.

Tržby v českém maloobchodě bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel v únoru mírně zrychlily meziroční růst na 3,8 procenta. V lednu stouply podle revidovaných údajů o 3,2 procenta. V meziměsíčním srovnání se tržby obchodníků zvýšily o 0,4 procenta, informoval už dříve Český statistický úřad. V prodejnách s výrobky pro domácnost byly tržby meziročně nižší o 5,8 procenta a obchodníkům s oděvy a obuví tržby klesly o 5,1 procenta.

