Konkurence pro Pepco. Do Česka míří nový diskont

Na konci příštího roku plánuje do Česka vstoupit německý diskontní řetězec Woolworth GmbH. Společně s tím by měl začít působit také na slovenském trhu, informoval server Peníze.cz. Řetězec Woolworth nabízí oblečení, potřeby do domácnosti, elektroniku nebo drogerii. Mezi jeho hlavní konkurenty patří prodejci Pepco, Kik či Action.

Reklama

„Můžeme potvrdit, že se chystáme vstoupit na trhy na Slovensku a v Česku. V současnosti jednáme se správci nemovitostí v obou zemích a míříme k finálním nájemním smlouvám,“ řekl serveru Peníze Roland Rissel z tiskového oddělení řetězce Woolworth.

Společnost Woolworth GmbH vznikla v roce 2010. V Německu podle informací na svém webu aktuálně provozuje přibližně 700 prodejen, přičemž v blízké budoucnosti jich tam plánuje mít 1500. Kromě Německa řetězec působí také v Rakousku a v Polsku.

