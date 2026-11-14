USA na více než čtyři hodiny uzemnily letadla. Chaos zasáhl i lety z Evropy
Americké letectví zažilo jeden z největších kolapsů za poslední roky. Kvůli problémům s komunikačním systémem řízení letového provozu Spojené státy na více než čtyři hodiny zastavily odlety letadel po celé zemi. Omezení se dotkla také spojů z Evropy, včetně zemí sdružených v organizaci Eurocontrol. Jen během pátku bylo zrušeno přes 4700 letů a dalších zhruba deset tisíc nabralo zpoždění. Zákaz už americké úřady odvolaly, návrat k běžnému provozu však bude postupný.
Spojené státy v noci na sobotu ochromil rozsáhlý výpadek systému řízení letového provozu, kvůli němuž americký Federální úřad pro letectví (FAA) nařídil celonárodní zákaz odletů. Opatření trvalo více než čtyři hodiny a zasáhlo nejen americká letiště, ale také letecká spojení z Evropy do USA. Letadla, která již byla ve vzduchu, mohla pokračovat v letu a přistát, ostatní však musela zůstat na zemi.
FAA následně zákaz zrušil a letecké společnosti začaly postupně obnovovat provoz. Ministr dopravy Sean Duffy však upozornil, že návrat k normálnímu letovému řádu bude pomalý. Podle údajů serveru Flightradar24 bylo jen v pátek zrušeno více než 4700 letů a dalších přibližně deset tisíc spojů mělo zpoždění.
Problém zasáhl i Evropu. Lety do USA musely zůstat na zemi
Výpadek se neomezil pouze na americké území. Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu Eurocontrol oznámila, že na žádost FAA pozastavila veškeré lety do Spojených států ze svých členských zemí. Organizace sdružuje 42 států včetně České republiky.
Zákaz se tak dotkl i transatlantických spojů odlétajících z evropských letišť. Po jeho odvolání mohly aerolinky začít obnovovat odlety, rozsáhlé narušení provozu však znamená, že cestující mohou pociťovat následky ještě po skončení samotného omezení.
Zastaralý systém nezvládl nové technologie
Příčinou problémů byl podle amerického ministra dopravy Seana Duffyho zastaralý komunikační systém řízení letového provozu. Ten byl přetížen a začal poskytovat chybné údaje. Ministr zdůraznil, že nešlo o úplný výpadek komunikace ani radarových systémů.
Ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin podle agentury AP uvedl, že FAA instaloval „nové vybavení, nové technologie“, které přetížily starší systém.
Americké úřady zároveň odmítají, že by dosavadní zjištění ukazovala na kybernetický útok. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) podle agentury Bloomberg uvedl, že nic nenasvědčuje kybernetickému útoku ani jiné trestné činnosti. Vyšetřovatelé se zabývali také možností, zda potíže nesouvisely s aktualizací softwaru.
Duffy v reakci na výpadek oznámil, že bude požadovat 50 miliard dolarů, tedy přibližně 1,1 bilionu korun, na modernizaci amerického systému řízení letového provozu.
Tisíce letadel ve vzduchu, miliony cestujících v nejistotě
Rozsah narušení letecké dopravy byl mimořádný. Podle Duffyho se ve chvíli vyhlášení zákazu nacházelo ve vzduchu více než 3500 letadel. Krátce po zavedení omezení přitom americká letiště evidovala přibližně 11 tisíc plánovaných odletů, na které se chystalo více než 1,5 milionu cestujících. Vyplývá to z údajů analytické společnosti Cirium, na které se odvolává agentura Reuters.
Přestože FAA zákaz po více než čtyřech hodinách odvolal, rozsáhlé rušení a zpožďování spojů zkomplikovalo provoz aerolinek i letišť. Letecké společnosti již oznámily postupné obnovování letů, podle amerických úřadů však bude stabilizace dopravy vyžadovat čas.
První celonárodní zákaz od roku 2023
Podle agentury AP šlo o první celonárodní pozastavení letů ve Spojených státech od ledna 2023, kdy selhal klíčový počítačový systém FAA. Předtím americké úřady podobné opatření nařídily po teroristických útocích z 11. září 2001.
Výpadek se podle dostupných informací netýkal kanadských systémů řízení letového provozu. Kanadský poskytovatel těchto služeb Nav Canada uvedl, že jeho systémy fungují.
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