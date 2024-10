Diamantová deprese. Drahým kamenům se nedaří a může za to i válka na Ukrajině

Diamanty jsou možná věčné, ale poptávka po nich rozhodně ne. Nelehké časy nyní zažívají jak těžaři, tak i zpracovatelé drahých kamenů. A na pomyslném vrcholu současné krize stojí ti z Indie.

Právě indický diamantový průmysl zažívá v posledních letech těžší časy. Trnem v oku se pro tradiční těžaře nejen tam staly diamanty pěstované v laboratořích, které mohou být až o 85 procent levnější než ty přírodní. Cenovou dostupnost těchto kamenů už ocenil například i tradiční klenotnický obr De Beers. Firma se sice zpočátku proti vypěstovaným kamenům vymezovala. Ale v roce 2018 obrátila a představila vlastní značku laboratorních diamantů.

Ovšem nejen laboratorní diamanty stojí za klesající poptávkou. Odborníci tvrdí, že covidové lockdowny, současné geopolické napětí v Evropě a na Blízkém východě a klesající poptávka na klíčových trzích diamantový průmysl nepříznivě ovlivnily. Ankur Daga, zakladatel a generální ředitel společnosti Angara, obchodníka se šperky, řekl CNBC, že věří, že ceny přírodních diamantů by mohly během příštích 12 měsíců klesnout o dalších 15 až 20 procent. „Obchod s leštěnými diamanty celkově klesl o více než 30 procent kvůli globální recesi,“ uvedl pro BBC Vallabh Lakhani, šéf výrobce šperků Kiran Gems.

Indie dováží 30 procenta svých surových diamantů z ruských dolů. Ty jsou nyní pod sankcemi Západu, v rámci dvanáctého balíku, který země Evropské unie shcválily loni v prosinci. EU v něm mimo jiné postihuje zisky, které Rusku plynou z vývozu diamantů.

V únoru letošního roku se přidaly i Spojené, které zakázaly dovoz určité kategorie neprůmyslových diamantů vytěžených nebo získaných v Rusku bez ohledu na to, zda byly jakýmkoliv způsobem zpracovány ve třetí zemi.

Leštiči v problémech

Nervozita z vývoje kolem diamantového průmyslu tvrdě zasahuje Indii. Město Surat ve státě Gudžarát zpracovává 90 procent světových diamantů a zaměstnává více než 800 tisíc leštičů. Město má 15 velkých leštících linek s ročním obratem více než 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun).

Jenže indický vývoz broušených a leštěných kamenů klesl z 23 miliard dolarů v roce 2022 na 16 miliard dolarů v roce 2023 a očekává se, že v roce 2024 dále klesnou na 12 miliard dolarů, píše BBC.

Odbory indických pracovníků v diamantovém průmyslu řekly BBC, že jen za posledních šest měsíců přišlo o práci kvůli poklesu více než 30 tisíc lidí. A nese to neblahé následky. Indické odbory totiž dále tvrdí, že kvůli vyhazovu spáchalo sebevraždu nejméně 65 lidí. BBC uvádí, že toto číslo nelze nezávisle ověřit.

