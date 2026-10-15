Další velký exit Ondřeje Vlčka. Kanaďané chtějí koupit jeho kyberbezpečnostní byznys
Bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček míří k další velké technologické transakci. Kanadská AI společnost Cohere se dohodla na plánovaném převzetí jeho kyberbezpečnostního start-upu AISLE. Vlček ale z firmy neodchází – po dokončení obchodu má vést nově vzniklou globální divizi Cohere Cyber. Praha se zároveň má stát hlavním centrem skupiny pro AI kyberbezpečnost a autonomní bezpečnostní systémy.
Bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček má před sebou další významnou technologickou transakci. Kanadská společnost Cohere, která vyvíjí řešení v oblasti umělé inteligence, podepsala předběžnou dohodu o záměru koupit americký kyberbezpečnostní start-up AISLE, který Vlček spoluzaložil v roce 2024.
Akvizice má posílit bezpečnostní schopnosti Cohere a zároveň rozšířit její působení v Evropě. AISLE má totiž vývojové centrum v Praze. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.
Vlček dostane pod sebe globální kyberbezpečnost
Do Cohere mají přejít i další zakladatelé AISLE. Jaya Balooová se stane Chief Information Security Officer celé skupiny Cohere a bude odpovídat za její informační bezpečnost. Stanislav Fort má nastoupit jako Vice President, AI Security a zapojí se přímo do vývoje a trénování základních AI modelů i do výzkumu jejich bezpečnosti.
Podle informací, které Cohere poskytla agentuře Reuters, má do skupiny přejít celý zhruba padesátičlenný tým AISLE.
Kanadská firma tím zároveň vytváří novou divizi Cohere Cyber, která má spojovat vývoj umělé inteligence s kybernetickou bezpečností. Cílem je chránit podnikové a státní AI systémy před stále složitějšími hrozbami.
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Z Prahy má být globální centrum AI bezpečnosti
Pro Česko je ještě zajímavější další část transakce. Cohere v tiskové zprávě oznámila, že chce v Praze dlouhodobě výrazně investovat a rozšířit zdejší zázemí AISLE.
Praha se má stát globálním centrem Cohere pro AI kyberbezpečnost a autonomní bezpečnostní systémy.
Firma konkrétní výši investice neuvedla, mluví ale o „významné dlouhodobé investici“ a dalším rozšiřování pražského týmu.
Pro Cohere jde zároveň o další krok při budování evropské základny. Kanadská společnost v poslední době převzala také Reliant AI a letos oznámila spojení s německou Aleph Alpha.
AI, která hledá chyby dřív než hackeři
AISLE se zaměřuje na využití umělé inteligence při hledání dosud neznámých bezpečnostních chyb v softwaru.
Její systémy mají automaticky analyzovat rozsáhlé množství kódu, vyhledávat zranitelnosti, ověřovat je a pomáhat s jejich opravou ještě předtím, než je mohou zneužít útočníci.
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Akvizice AISLE zapadá do širší strategie Cohere, která se snaží prosadit v oblasti takzvané suverénní AI. Tedy systémů, u nichž si firmy nebo státy zachovávají kontrolu nad daty, infrastrukturou i způsobem nasazení.
Cohere chce technologie AISLE využít mimo jiné k ochraně AI agentů a autonomních pracovních postupů, zabezpečení citlivých firemních dat a kritické infrastruktury nebo k lepší detekci nových kybernetických hrozeb.
Firma zdůrazňuje také možnost provozovat své systémy v privátních cloudech, přímo ve vlastní infrastruktuře zákazníka nebo v takzvaném air-gapped prostředí zcela odděleném od veřejného internetu. To je zásadní zejména pro státní instituce, obranný sektor nebo silně regulovaná odvětví.
Vlček po Avastu zůstává u kyberbezpečnosti
Vlček tak po svém působení v Avastu zůstává v oboru, který ho proslavil.
AISLE tentokrát nezanikne jen jako další koupený start-up. Jeho technologie, lidé i zakladatelé mají tvořit základ nové kyberbezpečnostní části Cohere. A sám Vlček se z role zakladatele mladé firmy posune do vedení globálního byznysu jednoho z nejvýraznějších kanadských hráčů v oblasti AI.
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