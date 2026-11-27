Lukáš Kovanda: Méně dárků plánuje koupit 1,7 milionu Čechů. Umělá inteligence může svádět k nákupům na poslední chvíli
Advent začne už v neděli. Přestože by Česko mělo společně s Británií vykázat nejrychlejší růst předvánočních tržeb mezi sledovanými evropskými zeměmi, značná část Čechů plánuje nadělit pod stromeček méně dárků než loni. Před Vánocemi také roste podíl peněz, které Češi utratí na internetu ve večerních hodinách. Do načasování nákupů navíc začíná promlouvat umělá inteligence.
Dle průzkumu agentury Ipsos pro Svaz obchodu a cestovního ruchu plánuje letos koupit méně vánočních dárků než loni 19 procent Čechů. Více jich chce pořídit jen šest procent. Po přepočtu na dospělou populaci Česka to znamená, že méně dárků hodlá koupit bezmála 1,7 milionu lidí, zatímco více dárků plánuje nakoupit jen něco přes půl milionu.
Inflační krize uplynulých let naučila Čechy uvážlivěji nakládat s penězi. Ani nynější růst kupní síly je nemusí přimět k návratu k dřívějším spotřebním návykům. Průměrný vánoční rozpočet české domácnosti podle letošního průzkumu České bankovní asociace vzroste jen o sto korun na 12 700 korun. Po zohlednění inflace tedy mírně klesne.
Tržby vzrostou
Celkové předvánoční tržby v Česku přitom podle prognózy Mastercard Economics Institute vzrostou o 4,5 procenta, stejně jako v Británii. Pro Německo institut očekává růst o 2,5 procenta. Zvlášť rychle mají růst tržby českých internetových obchodů, které by se před Vánocemi měly meziročně zvýšit o 9,8 procenta.
Česká ekonomika nabírá optimismus. Důvěra v listopadu po dvou měsících poklesu znovu vzrostla, a to především díky průmyslu. Češi jsou ale před Vánocemi stále opatrní. Přestože jim rostou reálné mzdy, utrácet se příliš nehrnou a obchodníci budou muset o jejich peněženky tvrdě bojovat. Oživení ekonomiky navíc může zkomplikovat další snižování úrokových sazeb ČNB, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Češi bohatnou, ale utrácet nechtějí. Obchodníky čeká tvrdý boj
Názory
Česká ekonomika nabírá optimismus. Důvěra v listopadu po dvou měsících poklesu znovu vzrostla, a to především díky průmyslu. Češi jsou ale před Vánocemi stále opatrní. Přestože jim rostou reálné mzdy, utrácet se příliš nehrnou a obchodníci budou muset o jejich peněženky tvrdě bojovat. Oživení ekonomiky navíc může zkomplikovat další snižování úrokových sazeb ČNB, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Zatímco po většinu roku připadá v Česku na dobu po osmé hodině večerní 19,1 procenta internetových útrat, loni v listopadu a prosinci to bylo 20,2 procenta. Před Vánocemi tak Češi utratili na internetu každou pátou korunu až po osmé večer.
Vánoční dárky mohou Češi vybírat třeba přímo z postele, když už děti usnou. Pro obchodníky tak roste význam reklamy cílené na dobu, kdy už bývají výlohy kamenných prodejen zhasnuté.
Načasování nákupů může ovlivnit také umělá inteligence. Podle analýzy Mastercard lidé, kteří si předplácejí služby umělé inteligence, častěji soustřeďují vánoční nákupy do dvou období – do slev kolem Black Friday a pak až do posledních dnů před Vánocemi.
Pomáhá umělá inteligence
Jedním z možných vysvětlení je, že umělá inteligence zmírňuje obavy, zda člověk i v časové tísni najde vhodný dárek. Zatímco dříve mohl strávit celý večer procházením nabídek desítek obchodů, dnes stačí zadat věk a záliby obdarovaného i částku, kterou chce utratit. Seznam tipů může mít během několika sekund.
Význam nákladů na vyhledávání informací pro fungování trhů popsal už v roce 1961 pozdější nositel Nobelovy ceny za ekonomii George Stigler. Umělá inteligence může tyto náklady dále snížit. Kdo čeká, že vhodný dárek najde za pár minut, má menší důvod začít s výběrem v předstihu.
Pokud více zákazníků odloží nákup na poslední chvíli, mohou obchodníci krátce před Štědrým dnem čelit většímu náporu objednávek. Umělá inteligence sice dokáže zkrátit výběr dárku z hodin na sekundy, jeho doručení pod stromeček ale stejným tempem neurychlí.