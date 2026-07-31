CSG rozjíždí výrobu motorů pro drony. Ve středních Čechách zaměstná až stovku odborníků
Průmyslová skupina CSG buduje ve Středočeském kraji nové technologické centrum společnosti AviaNera Technologies. Zaměří se na vývoj a přípravu sériové výroby pokročilých pohonných systémů pro drony. V konečné fázi má zaměstnat až 100 specialistů. Přesnou lokalitu firma zatím nezveřejnila.
Skupina CSG miliardáře Michala Strnada posiluje své aktivity v oblasti bezpilotních systémů. Ve Středočeském kraji vzniká technologické centrum společnosti AviaNera Technologies, které se bude zabývat vývojem výrobních postupů a budováním kapacit pro produkci pokročilých pohonných jednotek určených pro drony.
Projekt je zatím v první etapě. Firma buduje potřebné technologické zázemí, sestavuje odborné týmy a ověřuje moderní průmyslové procesy. Ty mají vytvořit základ pro další rozvoj AviaNery v Česku i na zahraničních trzích.
Přesné místo, kde centrum vzniká, společnost prozatím tají. Podrobnosti chce zveřejnit v další fázi projektu.
AviaNera chce víc než motory
CSG představila AviaNera Technologies v loňském roce jako novou platformu zaměřenou na technologie pro bezpilotní systémy. Koncem roku následovala akvizice srbské společnosti MUST Solutions, která posílila vývojové a konstrukční schopnosti skupiny v oblasti pohonných jednotek.
„Naší ambicí nikdy nebylo stát se pouze výrobcem proudových motorů. Budujeme technologickou společnost nové generace, která propojuje vlastní vývoj, pokročilé průmyslové technologie, digitalizaci a automatizaci,“ uvedl majitel a generální ředitel CSG Michal Strnad.
České centrum se má podle něj stát referenčním projektem. Získané know-how chce skupina později využívat také v dalších zemích.
Firma už testuje výrobu a školí zaměstnance
V centru již probíhá příprava budoucích odborných týmů a ověřování technologických a výrobních procesů. AviaNera využívá pilotní pracoviště, na kterém zkouší organizaci výroby, nastavuje standardy kvality a připravuje zaměstnance na další fáze projektu.
Zbrojařská a strojírenská skupina CSG si zajistila nový úvěrový rámec až 3,062 miliardy eur, tedy zhruba 74 miliard korun. Celou částku ale čerpat neplánuje. Financování využije hlavně k nahrazení současných úvěrů a snížení úrokových nákladů.
Strnadova CSG přeskupuje dluh za desítky miliard. Chce ušetřit na úrocích
Zprávy z firem
Zbrojařská a strojírenská skupina CSG si zajistila nový úvěrový rámec až 3,062 miliardy eur, tedy zhruba 74 miliard korun. Celou částku ale čerpat neplánuje. Financování využije hlavně k nahrazení současných úvěrů a snížení úrokových nákladů.
Provoz má být postaven na rozsáhlé digitalizaci, automatizaci a důsledném řízení kvality. Po dokončení by v centru mělo pracovat až 100 specialistů, technologů, procesních inženýrů a dalších odborníků.
„Vyvinout špičkovou technologii je pouze první krok. Skutečnou konkurenční výhodou je schopnost převést ji do efektivního průmyslového prostředí při zachování nejvyšších standardů kvality,“ řekl generální ředitel AviaNera Technologies Pavel Čechal.
Vývoj v Srbsku, výroba také v Indii a Emirátech
Středočeské centrum je součástí širšího plánu CSG vybudovat mezinárodní platformu pro vývoj a sériovou výrobu pohonných jednotek pro bezpilotní letouny. Výzkum a vývoj se opírají především o srbskou společnost MUST Solutions.
Další výrobní aktivity chce AviaNera rozvíjet mimo jiné v Indii a ve Spojených arabských emirátech. Cílem je propojit vlastní technologické know-how s možností sériové výroby na významných světových trzích.
Skupina CSG Michala Strnada posiluje ve Spojených státech. Do čela CSG Defense North America jmenovala Davida Jacobse, bývalého manažera Northrop Grumman a Raytheonu. Z Washingtonu má řídit další růst skupiny na americkém obranném trhu.
Strnadova CSG posiluje za Atlantikem. Americký růst bude řídit David Jacobs
Zprávy z firem
Skupina CSG Michala Strnada posiluje ve Spojených státech. Do čela CSG Defense North America jmenovala Davida Jacobse, bývalého manažera Northrop Grumman a Raytheonu. Z Washingtonu má řídit další růst skupiny na americkém obranném trhu.
AviaNera chce dodávat pohonné systémy nové generace zejména pro obranné a další specializované aplikace. Mateřská skupina CSG zaměstnává ve svých integrovaných a přidružených společnostech více než 14 tisíc lidí. V roce 2025 vykázala tržby 6,7 miliardy eur.
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