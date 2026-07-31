Babiš chce kvůli migrační krizi v Ceutě uzavřít Španělsku Schengen
Do španělské Ceuty proniklo během několika dnů téměř 49 tisíc migrantů, při pokusu překonat námořní hranici jich 19 zemřelo. Premiér Andrej Babiš označil situaci za skandál způsobený španělskou vládou a vyzval k okamžitému uzavření Schengenu pro Španělsko. Kriticky se vyjádřil také ministr zahraničí Petr Macinka.
Schengenský prostor by se měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pro Španělsko okamžitě uzavřít. Reagoval tak na příchod desítek tisíc migrantů do španělské Ceuty na severu Afriky. Situaci označil za skandál způsobený migrační politikou španělské vlády.
Babiš to uvedl ve vyjádření pro novináře, které ČTK poskytl mluvčí vlády Martin Vodička. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil vývoj v Ceutě za velmi složitou situaci pro celý schengenský prostor, jenž umožňuje volný pohyb mezi členskými státy bez stálých kontrol na jejich vnitřních hranicích.
Lesní požáry ve Francii letos podle ministra vnitra Laurenta Nuňeze spálily už téměř 98 tisíc hektarů půdy, nejvíce v historii. Ohně si vynutily evakuaci statisíců lidí a sužují také Španělsko, Itálii, Řecko i sever Afriky.
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Lesní požáry ve Francii letos podle ministra vnitra Laurenta Nuňeze spálily už téměř 98 tisíc hektarů půdy, nejvíce v historii. Ohně si vynutily evakuaci statisíců lidí a sužují také Španělsko, Itálii, Řecko i sever Afriky.
Babiš kritizuje legalizaci pobytu migrantů
Podle Babiše je „absolutně skandální“, že členská země Evropské unie může prosazovat migrační politiku založenou na legalizaci pobytu nelegálních migrantů ve chvíli, kdy se Unie vydává opačným směrem. Macinka předtím uvedl, že by nevylučoval ani vyřazení Španělska ze Schengenu. Nejprve však chce počkat na stanovisko Madridu.
Babiš kritizuje rozhodnutí španělské levicové vlády umožnit legální pobyt migrantům, kteří v zemi trvale žili před 1. lednem letošního roku a měli čistý trestní rejstřík. Žádosti bylo možné podávat do konce června, přičemž této možnosti využilo téměř 1,2 milionu lidí.
Evropskou unii čeká další tvrdý spor o migraci. Devatenáct států včetně Česka tlačí na rychlejší návraty migrantů a centra mimo EU, zatímco Francie varuje, že podobný model odporuje základním principům Evropy.
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Evropskou unii čeká další tvrdý spor o migraci. Devatenáct států včetně Česka tlačí na rychlejší návraty migrantů a centra mimo EU, zatímco Francie varuje, že podobný model odporuje základním principům Evropy.
Přibližně dvě třetiny žadatelů pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky a dalších 23 procent z Afriky. Nejčastěji šlo o občany Kolumbie, Maroka a Venezuely. Z těchto tří zemí pocházela zhruba polovina všech žadatelů.
Asi 80 procent lidí žádalo o legalizaci pobytu na španělském území, zbývající pětinu tvořili žadatelé o mezinárodní ochranu.
Babiš připomněl migrační krizi z roku 2015
Podle českého premiéra se opakuje historie z roku 2015, kdy pravidla uvolnila německá vláda. Španělský kabinet podle něj nyní postupuje obdobně, navíc kvůli blížícím se volbám.
Španělský premiér Pedro Sánchez patří podle agentury AFP mezi zastánce vstřícnější migrační politiky, přestože další evropské země pod tlakem krajní pravice svá opatření zpřísňují. Dlouhodobě tvrdí, že migranti jsou nezbytní pro fungování ekonomiky, sociálního státu i důchodového systému.
Sánchez argumentuje především stárnutím španělské populace a vylidňováním venkova. Zdůrazňuje také přínos migrantů pro stavebnictví, které se potýká s nedostatkem pracovníků.
Macinka: Evropa musí říct masové migraci ne
Ministr zahraničí Petr Macinka o situaci jedná s evropskými kolegy, především z Německa a Španělska. Vývoj v Ceutě podle něj představuje vážný problém.
„Evropa by měla říct masové migraci ne a také by měla dát najevo, že ta poptávka, která tady byla, ta falešná poptávka, která byla k migrantům vysílána, skončila,“ uvedl Macinka.
Dopady podle něj nakonec nemusí nejvíce pocítit samotné Španělsko, ale země, které masovou migraci dlouhodobě bagatelizují.
„Dostáváme za pravdu my, kteří jsme dlouho problém masové migrace kritizovali a kritizovali jsme ty, kteří tento problém podceňovali nebo ho nechtěli vidět. Je to zásadní problém. Masová migrace do Evropy je velký problém, je to velké ohrožení vnitřní bezpečnosti jednotlivých zemí,“ řekl Macinka. Evropská unie by podle něj měla migranty vracet zpět.
Do Ceuty proniklo téměř 49 tisíc lidí
Od čtvrtka proniklo do Ceuty ze sousedního Maroka v nekontrolovaném proudu přibližně 49 tisíc migrantů. S odvoláním na odhad španělského ministerstva vnitra o tom informovala agentura Reuters.
Při pokusu přeplavat námořní hranici se utopilo 19 lidí. Chaotické pokusy o překonání hranice mezi Marokem a španělskou exklávou pokračují, přestože marocké úřady posílily její ostrahu. Někteří migranti už ale začali Ceutu opouštět. Do města míří také španělský premiér Sánchez.