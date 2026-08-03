CSG má nového místopředsedu představenstva. Hudson prošel BAE Systems i Rheinmetallem
Zbrojařská skupina CSG Michala Strnada dál posiluje mezinárodní vedení. Do představenstva od srpna nastoupil Ben Hudson, manažer se zkušenostmi z Hanwha Aerospace, BAE Systems i Rheinmetallu. V CSG má řídit rozvoj pozemních obranných systémů, technologickou strategii a inovace.
Skupina CSG mění složení představenstva. Od 1. srpna 2026 se jeho členem a místopředsedou stal Ben Hudson, manažer s více než třicetiletou zkušeností v globálním obranném průmyslu.
Hudson už v červnu nastoupil do CSG jako generální ředitel divize CSG Land Systems a zároveň převzal roli technologického ředitele celé skupiny. Nově tak bude mít ještě silnější pozici při řízení rozvoje pozemních obranných systémů, technologické strategie, výzkumu, vývoje a inovací napříč skupinou.
Jeho příchod zapadá do širší proměny CSG. Skupina se v posledních letech posunula z regionální průmyslové firmy mezi významné světové hráče v obranném průmyslu. Díky akvizicím v Evropě i Spojených státech dnes zaměstnává více než 14 tisíc lidí a působí na několika kontinentech.
Průmyslová skupina CSG buduje ve Středočeském kraji nové technologické centrum společnosti AviaNera Technologies. Zaměří se na vývoj a přípravu sériové výroby pokročilých pohonných systémů pro drony. V konečné fázi má zaměstnat až 100 specialistů. Přesnou lokalitu firma zatím nezveřejnila.
CSG rozjíždí výrobu motorů pro drony. Ve středních Čechách zaměstná až stovku odborníků
Zprávy z firem
Průmyslová skupina CSG buduje ve Středočeském kraji nové technologické centrum společnosti AviaNera Technologies. Zaměří se na vývoj a přípravu sériové výroby pokročilých pohonných systémů pro drony. V konečné fázi má zaměstnat až 100 specialistů. Přesnou lokalitu firma zatím nezveřejnila.
„Ben Hudson je zkušený manažer, který přináší do CSG rozsáhlé mezinárodní zkušenosti z vedení předních světových obranných společností,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel CSG Michal Strnad. Podle něj Hudsonovo jmenování potvrzuje ambici skupiny budovat globální firmu řízenou lidmi s mezinárodní zkušeností.
Zkušenosti z obranných gigantů
Hudson přišel do CSG ze společnosti Hanwha Aerospace, kde vedl Hanwha Europe, UK and Australia. Dříve působil také jako technologický ředitel skupiny BAE Systems nebo jako šéf divize Vehicle Systems ve společnosti Rheinmetall. Na začátku kariéry sloužil jako důstojník australské armády.
Podle CSG má Hudson zkušenosti s rozsáhlými obrannými programy pro zákazníky po celém světě. Pracoval v oblastech pozemních systémů, vzdušných sil, námořního prostředí, vesmíru i kyberprostoru.
Český miliardář Michal Strnad výrazně rozšiřuje své investice mimo zbrojní průmysl. Prostřednictvím společnosti Lumina Crown získal 14procentní podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli. Za akcie zaplatil přibližně 987 milionů eur, tedy zhruba 24 miliard korun. Vstup českého investora zároveň oslabuje dosavadní vliv čínského státního koncernu Sinochem.
Strnad uzavřel miliardový obchod. Za podíl v Pirelli zaplatil zhruba 24 miliard korun
Zprávy z firem
Český miliardář Michal Strnad výrazně rozšiřuje své investice mimo zbrojní průmysl. Prostřednictvím společnosti Lumina Crown získal 14procentní podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli. Za akcie zaplatil přibližně 987 milionů eur, tedy zhruba 24 miliard korun. Vstup českého investora zároveň oslabuje dosavadní vliv čínského státního koncernu Sinochem.
„CSG představuje jedinečnou kombinaci průmyslové síly, technologických kompetencí a schopnosti rychle dosahovat strategických cílů,“ uvedl Hudson. Ve vedení chce podle svých slov přispět k další fázi globálního růstu skupiny a k posilování její pozice mezi světovými lídry obranného průmyslu.
CSG v poslední době přivedla do vedení i další manažery se zkušenostmi z velkých světových firem. Skupinu posílili například Jason Monahan z General Dynamics, Thomas Berge Nielsen z Rheinmetallu, David Jacobs se zkušenostmi z Northrop Grumman a Raytheon nebo Peter Russell, který působil v J.P. Morgan, Avastu a Rentokil Initial.
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