K zodpovědnosti a dobročinnosti tíhnou sami naši zaměstnanci, říkají manažerky ze skupiny Generali
Zodpovídají za oblasti, kde hlavní roli hrají empatie a vlídnost. Přitom musí vždy pamatovat i na byznysové cíle skupiny Generali. Jak se jim to daří? Hosty dalšího dílu podcastu #FinŽeny byly Senior Manažerka People & Organization v Generali Česká pojišťovna Lucie Šafirová, Sustainability manager CEE v Generali CEE Holding Marika Valditara Nicajasová a Head of External Communications & CSR pro SR&ČR Monika Majerčíková.
Dámy reprezentují firemní oblasti komunikace, HR a ESG, které mají společné to, že se v nich vedle odbornosti ve velké míře uplatňují i měkké dovednosti. Především ale tyto pozice charakterizuje pestrost náplně. Valditara Nicajasová zastřešuje téma udržitelnosti pro celý region střední a východní Evropy.
„Každá země funguje trochu jinak, takže je v tom hodně spolupráce napříč zeměmi. Základem je komunikace, ale protože s udržitelností patříme do oddělení strategie, je tam průsečík i k strategii a leadershipu,“ popisuje svou roli Valditara Nicajasová. „Mou hlavní misí je dbát na to, aby se udržitelnost propisovala do byznysu,“ dodává.
Co vše se s nástupem AI mění ve fungování podnikových informačních systémů? Nejen to přišly do Podcastu #FinŽeny prodiskutovat expertky na technologie z poradenské společnosti RSM, Head of NetSuite Elvíra Zajícová a Junior AI Consultant Natálie Hluší. Na stole byla i další témata, například kariérní cesty obou dam či otázky bezpečnosti využití moderních technologií.
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Zprávy z firem
Co vše se s nástupem AI mění ve fungování podnikových informačních systémů? Nejen to přišly do Podcastu #FinŽeny prodiskutovat expertky na technologie z poradenské společnosti RSM, Head of NetSuite Elvíra Zajícová a Junior AI Consultant Natálie Hluší. Na stole byla i další témata, například kariérní cesty obou dam či otázky bezpečnosti využití moderních technologií.
Širokou agendu pokrývá i Majerčíková, která vedle externí komunikace a oblasti CSR pro SR a ČR zodpovídá ještě za eventy, byť již jen na Slovensku. „Jsou to vlastně tři samostatné mise. Tou první je starost o reputaci naší společnosti, ve druhé, která se týká CSR, jde o to, aby naše aktivity v této oblasti měly reálný pozitivní dopad, a pokud jde o eventy, tam je mým cílem, aby z nich odcházeli spokojení klienti i hosté,“ popisuje Majerčíková.
I oblast HR je velmi pestrá, protože zahrnuje více aktivit než v minulosti. „Vedle práce s talenty uvnitř firmy se díváme i ven, abychom zajímavé lidi přivedli k nám. Nadále se věnujeme řízení výkonu a více pozornosti se dostává oblasti DEI, wellbeingu a upskillingu zaměstnanců,“ popisuje Šafirová. „Mým cílem je umožnit lidem, aby se jim u nás dobře pracovalo a dosahovalo cílů jak firemních, tak osobních,“ říká.
Cíl v hledáčku
Manažeři jsou zvyklí plnit vytyčené cíle. Někomu více svědčí postupovat drobnějšími krůčky, jiný se rád postaví před obří výzvu. Šafirová patří do druhé skupiny. „Baví mě velké úkoly, včetně těch, které vypadají zprvu nerealizovatelně. To mě motivuje. Podstatné ale je, aby mi to dávalo smysl,“ přiznává.
Kudy vedly jejich kariérní cesty? Jaký mindset se k výkonu jejich práce hodí? A jak nahlíží na leadership v brněnské centrále KBC Global Services? Právě přístup k zaměstnancům a pracovnímu prostředí patří mezi oblasti, díky nimž společnost získala již počtvrté po sobě certifikaci Top Employer. Nejen o to se do studia podcastu #FinŽeny přišly podělit dvě zástupkyně této firmy, Chief HR Officer Violeta Malár Momiroska a Head of Group Legal Hub Nikola Brtková.
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Kudy vedly jejich kariérní cesty? Jaký mindset se k výkonu jejich práce hodí? A jak nahlíží na leadership v brněnské centrále KBC Global Services? Právě přístup k zaměstnancům a pracovnímu prostředí patří mezi oblasti, díky nimž společnost získala již počtvrté po sobě certifikaci Top Employer. Nejen o to se do studia podcastu #FinŽeny přišly podělit dvě zástupkyně této firmy, Chief HR Officer Violeta Malár Momiroska a Head of Group Legal Hub Nikola Brtková.
Majerčíková se velkým výzvám nebrání, připouští však, že k nim přistupuje s pokorou. „Ráda se učím nové věci a vím, že právě ty velké úkoly mě a můj tým někam posunou. Takže baví mě to, ale přistupuji k tomu s respektem,“ říká.
Pro oblast ESG platí, že cíle nemusí přicházet jen od korporátního vedení, ale i od legislativců či regulátorů. I proto Valditara Nicajasová spíše vítá cestu postupných kroků. „Spíš se mi osvědčuje jít postupně. V udržitelnosti je to přirozené, protože tam jsou cíle hodně dlouhodobé a je to běh na dlouhou trať,“ přibližuje manažerka.
Proč jsme tam, kde jsme
Ve světě financí bývá častou osobnostní charakteristikou cílevědomost. Ne vždy se ale může týkat konkrétních pozic či profesního zařazení. To byl i případ Valditara Nicajasové. „Vždy se mi líbili lidé, kteří od základní školy věděli, čím chtějí být, a dosáhli toho. To u mě neplatilo. Spíš jsem vždy byla otevřená novým příležitostem. Právě to mě dovedlo k udržitelnosti a ve své roli jsem spokojená,“ uvádí.
Kudy vedly životní cesty účastnic podcastu #FinŽeny? Svědčí jim spíše specifická práce s odborným detailem, nebo potřebují znát celkový kontext? A jak podle nich vypadá ideální dialog obchodu s oddělením Compliance? Nejen o tom si do studia přišly popovídat Podporovatel obchodu v Direct Investments Lenka Nekvapilová a Head of Risk and Compliance v Direct Fidoo Payments Martina Janiuková.
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Kudy vedly životní cesty účastnic podcastu #FinŽeny? Svědčí jim spíše specifická práce s odborným detailem, nebo potřebují znát celkový kontext? A jak podle nich vypadá ideální dialog obchodu s oddělením Compliance? Nejen o tom si do studia přišly popovídat Podporovatel obchodu v Direct Investments Lenka Nekvapilová a Head of Risk and Compliance v Direct Fidoo Payments Martina Janiuková.
Podobný příběh uvádí Majerčíková. „Nesměřovala jsem k ničemu konkrétnímu. Během vysoké školy jsem působila v neziskovém sektoru, kde jsem nasbírala cenné zkušenosti. Cesta k mé současné roli byla postupná, od eventů přes vnitřní komunikaci až po tu externí,“ říká s tím, že v době středoškolských studií by tomu, že někdy bude zodpovídat za externí komunikaci, určitě nevěřila. Naopak eventy byly její dream job. „S eventy jsem si v Generali splnila sen. Když se pak agenda začala nabalovat, chtělo to jistý čas, ale nakonec se ukázalo, že je to super,“ doplňuje.
Pro Šafirovou se práce v personální oblasti začala rýsovat během vysokoškolského studia. Jako socioložka viděla, že se společenskými jevy se dá pracovat i v menším měřítku. „Řadu věcí, jimiž se sociologie zabývá, lze realizovat i v rámci velkých korporací,“ vysvětluje.
Marketing, obchod, reality, finance a klikaté kariérní cesty žen v těchto oblastech. Nejen tento výživný mix byl náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, kam zavítaly tři zástupkyně skupiny 4fin, marketingová ředitelka 4fin holding Nikola Havránková, zemská ředitelka 4fin Better together Lucie Pěchová a také Nikol Koštělová, regionální realitní ředitelka Century 21, což je franšíza divize 4fin Reality.
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Marketing, obchod, reality, finance a klikaté kariérní cesty žen v těchto oblastech. Nejen tento výživný mix byl náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, kam zavítaly tři zástupkyně skupiny 4fin, marketingová ředitelka 4fin holding Nikola Havránková, zemská ředitelka 4fin Better together Lucie Pěchová a také Nikol Koštělová, regionální realitní ředitelka Century 21, což je franšíza divize 4fin Reality.
Dobrovolnický program
Čím se skupina Generali v tuzemsku do značné míry odlišuje od zbytku trhu, je program, který zaměstnancům umožňuje vzít si pracovní volno a využít jej dobrovolnou aktivitou ve prospěch některého z dobročinných projektů. „Máme dva dny placeného dobrovolnického volna, během nichž se naši zaměstnanci zapojují do aktivit, jako je třeba The Human Safety Net. Mohou působit jako dobrovolník, nebo jako ambasador, který má větší kompetenci a je zapojen do různých projektů,“ popisuje Majerčíková. Podle ní vychází část poptávky přímo od zaměstnanců. „Lidé dnes chtějí pracovat ve firmách, které jsou zodpovědné,“ pokračuje.
Šafirová navazuje s tím, že takový zájem je patrný hned u pohovorů. „Takovou možnost vnímají jako benefit. Mladí lidé se dnes zajímají, co vše dělají firmy, do nichž se teprve chystají nastoupit. Ale i řada již zasloužilejších našich zaměstnanců už dříve dobrovolničila ve svém volném čase. V tom je jako firma vždy podpoříme,“ říká manažerka.
Co dalšího v podcastu zaznělo?
Podle čeho se v Generali vybírají společensky prospěšné projekty, kterým skupina pomáhá?
Jak nejlépe sama sebe naladit na dosahování jak byznysových cílů, tak těch se společenským přesahem?
A jaké výsledky ohledně potřeb zaměstnanců Generali vycházejí z vnitrofiremního průzkumu Engagement Survey?
To a mnohé další se řešilo v podcastu #FinŽeny. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na oblíbených podcastových platformách. Hezký poslech.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.