Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV dosáhl rekordního zisku

Společnost Primoco UAV má za sebou úspěšných devět měsíců letošního roku. Český výrobce bezpilotních letounů meziročně zdvojnásobil zisk a tržby rostly více než trojnásobně. Čistý zisk dosáhl rekordních 126 milionů korun a tržby stouply na 372 milionů korun.

„Dosud nejlepší finanční výsledky v historii firmy odrážejí rostoucí poptávku po bezpilotních letounech, náhradních dílech, školení pilotů, leteckých pracích a dalších službách Primoco UAV,“ uvedla firma. Společnost za první tři čtvrtletí roku dodala zákazníkům 22 bezpilotních letounů, zároveň uzavřela nové kontrakty na dodávky 33 strojů a souvisejících služeb v souhrnné hodnotě 690 milionů korun.

V pokročilé fázi jsou nyní jednání o dodávkách 78 letounů pro osm různých zákazníků. „S ohledem na míru rozpracovanosti nových obchodů potvrzujeme dříve zveřejněný výhled, že nové zakázky uzavřené v roce 2023 dosáhnou souhrnné hodnoty jedné miliardy korun. Pro období následujících 12 měsíců pak očekáváme uzavření kontraktů v objemu 1,8 miliardy,“ uvedl zakladatel a majoritní akcionář Primoco UAV Ladislav Semetkovský.

Akcie firmy rostou

Příznivé hospodářské výsledky společnosti se projevují také na ceně akcií Primoco UAV obchodovaných na pražské burze. V třetím čtvrtletí vzrostla jejich cena o pětinu na 900 korun za kus, zhodnocení od začátku činí přibližně 120 procent. Tržní kapitalizace společnosti tak nyní přesahuje 4,2 miliardy korun. Firma v tiskové zprávě uvedla, že od začátku roku 2024 chce vyjít investorům vstříc a přejít z trhu Start určeného pro malé a střední podniky na hlavní trh burzy.

Společnost také uvedla, že nadále pokračuje příprava projektové dokumentace pro revitalizaci areálu letiště Písek – Krašovice, který firma vlastní. Projekt kromě nové montážní haly zahrnuje i výstavbu řídícího střediska pro provoz letounů Primoco UAV po celém světě, moderní výcvikové centrum pilotů či výzkumné oddělení pro vývoj a testování nových technologií. Zahájení řízení o udělení stavebního povolení společnost očekává příští rok v březnu 2024, spuštění stavby by mělo následovat v roce 2025. Od roku 2027 společnost očekává navýšení celkové kapacity dodávek až na 250 strojů ročně, tedy na více než trojnásobek současného stavu.

Primoco UAV vyrábí plně autonomní bezpilotní letadlo Primoco UAV One 150 se vzletovou hmotností 150 kilogramů. V současnosti usiluje o získání certifikátu podle vojenské normy Severoatlantické aliance STANAG 4703. Velký důraz klade rovněž na inovace. „Během léta jsme dokončili novou softwarovou i hardwarovou verzi řídicího systému letounu. Jde o další krok, který nám na základě letových zkušeností umožňuje posunout se k plné automatizaci a ještě vyšší bezpečnosti letového provozu. Jen do tohoto projektu Primoco UAV dosud investovalo tři miliony korun,“ sdělil Semetkovský.