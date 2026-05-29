Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Česko zažívá podnikatelský restart. Letos přibylo nejvíce firem za šest let

Česko zažívá podnikatelský restart. Letos přibylo nejvíce firem za šest let

V Česku rekordně přibylo firem ilustrační foto
profimedia.cz
nst
nst

V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem, meziročně o třetinu více. Podle analýzy společnosti CRIF jde o nejsilnější přírůstek podniků za první čtyři měsíce roku za posledních šest let. Nových společností vzniká výrazně více než těch, které z trhu odcházejí, což podle analytiků ukazuje, že podmínky pro podnikání zůstávají navzdory růstu bankrotů stále příznivé.

Od začátku roku do konce dubna vzniklo v Česku 13.473 obchodních společností, o 16 procent více než ve stejném období loňského roku. Zaniklo jich 6033, což představuje meziroční nárůst o jedno procento. Celkový přírůstek tak dosáhl 7440 firem.

Podle analytičky CRIF Věry Kameníčkové je důležité, že dynamika vzniku nových společností výrazně převyšuje tempo zániků. „Ačkoliv by pokračující růst počtu bankrotů společností v letošním roce mohl naznačovat horšící se podmínky pro jejich fungování na trhu, rychlý růst počtu firem, které na něj vstupují, vypovídá o stále ještě dobrých podmínkách pro podnikání,“ uvedla.

Praha dál dominuje, silně rostou i regiony

Více než polovina všech nových obchodních společností vznikla tradičně v Praze. S odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj.

Z hlediska meziroční dynamiky ale nejvíce zaujal Pardubický kraj, kde vzniklo o třetinu více společností než loni. Výrazný nárůst zaznamenal také Středočeský kraj, kde počet nových firem stoupl o 27 procent.

Praha zároveň vedla i ve statistikách zaniklých firem. Nejvíce společností ukončilo činnost právě v hlavním městě, dále v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Nejrychleji přibývalo zaniklých firem v Karlovarském kraji, kde se jejich počet meziročně zvýšil o 30 procent.

Středočeský kraj táhne růst, Liberecko jako výjimka

Nejrychleji se počet firem zvyšoval ve Středočeském kraji. Na deset zaniklých společností tam připadlo 50 nově vzniklých. V Olomouckém a Pardubickém kraji byl poměr shodně 38 nových firem na deset zaniklých.

Testování techniky na nakloněné rovině

REPORTÁŽ: Z plechu světový stroj. V Dobříši se Bobcat rodí po dvaceti minutách

Zprávy z firem

V dobříšském kampusu Bobcatu se skandinávská ocel mění v kompaktní stroje pro stavby, farmy i půjčovny po celém světě. Na jednom místě se tu potkává výroba, vývoj, testování, školení i řízení regionu EMEA.

Michal Nosek

Přečíst článek

Výjimkou byl Liberecký kraj, kde počet firem naopak klesal. Na deset zaniklých společností tam připadlo jen sedm nových.

Obchod se vrací do hry

Nejvíce nových společností vzniklo v obchodu, stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Právě obchod zaznamenal nejvýraznější meziroční růst mezi hlavními odvětvími – vzniklo v něm o 39 procent více firem než loni.

To je podle analýzy pozoruhodný obrat, protože ještě nedávno počet firem v obchodu klesal. Naopak v informačních a komunikačních činnostech počet nově vzniklých obchodních společností meziročně spadl o pětinu.

Nemovitosti zůstávají pod tlakem

Nejvíce firem zaniklo rovněž v obchodu, dále v nakládání s nemovitostmi a v profesních, vědeckých a technických činnostech. V obchodu se však počet zaniklých společností meziročně snížil o čtyři procenta.

Nejvyšší růst zániků zaznamenalo odvětví zdravotní a sociální péče, kde počet zaniklých společností vzrostl o 24 procent.

Z hlediska celkové bilance se nejrychleji rozrůstalo odvětví ostatních činností, kam patří například opravy výrobků pro osobní spotřebu, kadeřnictví, kosmetika nebo čištění textilu. Na deset zaniklých firem zde připadlo 73 nových. Ve vzdělávání to bylo 46 nových společností na deset zaniklých a v dopravě a skladování 44.

Naopak v oblasti nakládání s nemovitostmi se počet podniků snižoval. Na deset zaniklých firem zde připadlo pouze osm nově vzniklých.

Signál optimismu navzdory nejistotě

Vývoj za první čtyři měsíce letošního roku ukazuje, že české podnikatelské prostředí zůstává aktivní. Přestože některé sektory, zejména nemovitosti nebo informační a komunikační činnosti, vykazují slabší kondici, celkový počet firem roste nejrychleji za několik let.

Rychlý růst nových společností naznačuje, že podnikatelé v Česku stále vidí příležitosti. Největší změnou je návrat obchodu mezi tahouny vzniku firem, zatímco regionálně se vedle Prahy stále výrazněji prosazují Středočeský, Pardubický a Olomoucký kraj.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Robert Novotný, partner Haven Advvisory

Novotný z Haven Advisory: Předání majetku je strategické rozhodnutí. Věk není podstatný

Názory

Stanislav Šulc, Newstream & Partner

Přečíst článek

MND vydělaly 1,4 miliardy. Nižší tržby vyvážila těžba plynu na Ukrajině

Firmě MND loni klesly tržby
ČTK
nst
nst

Hodonínské těžařské a energetické společnosti MND loni klesly tržby z 28,6 na 23,1 miliardy korun. Čistý zisk se ale firmě více než zdvojnásobil na 1,4 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webu společnosti, která patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.

Tržby MND jsou do značné míry závislé na cenách energií, které v posledních letech výrazně kolísají. Podle firmy nebyl loňský rok výjimkou, a to zejména kvůli externím netržním rizikům.

Globální ekonomiku ovlivňovaly rychlé změny celních sazeb způsobené americkou administrativou prezidenta Donalda Trumpa i pokračující válka na Ukrajině, která ohrožuje toky plynu přes ukrajinské území.

I přes meziroční pokles tržeb z 28,6 na 23,1 miliardy korun se MND podařilo výrazně zvýšit zisk. Ten vzrostl více než dvojnásobně na 1,4 miliardy korun.

Obchod s energiemi se rozšiřuje po Evropě

Firmě se podle výroční zprávy daří rozvíjet obchodování s energiemi. MND působí v řadě evropských zemí a rozšiřuje se geograficky i produktově.

Loni společnost vstoupila na fyzický trh s elektřinou v Nizozemsku. Na finančních trzích navyšovala obchodované objemy ropných produktů a opcí. Obchoduje s elektřinou, plynem, ropou i emisními povolenkami.

Evropa vyžaduje obrovské investice do přenosové soustavy

Stop blackoutům. Česko se mění v centrum bateriových úložišť

Zprávy z firem

Český trh s bateriovými úložišti zažívá nebývalý rozmach. Zatímco ještě před několika lety fungovaly pouze pilotní projekty, dnes vznikají systémy o kapacitách desítek megawatthodin a další se chystají. Do segmentu vstupují tradiční energetické společnosti, zahraniční investoři i domácí technologické firmy.

Michal Nosek

Přečíst článek

Kvůli nepříznivým podmínkám na trhu byly podle firmy značně omezené skladovací kapacity plynu.

Na Ukrajině našla nové ložisko plynu

MND prostřednictvím dceřiných společností dlouhodobě působí také na Ukrajině, kde těží zemní plyn. Loni tam provedla jeden průzkumný a osm těžebních vrtů a na západní Ukrajině objevila nové ložisko.

Celkem firma na Ukrajině vytěžila 206 milionů metrů krychlových plynu, což je meziročně trojnásobek. Těžba v zemi má podle společnosti dál výrazně růst.

Ve Lvovské oblasti MND provozují také větrnou elektrárnu a staví bateriové úložiště.

Moravská těžba mírně klesá

Vedle Ukrajiny firma dlouhodobě těží ropu a plyn také na jihovýchodní Moravě. Loni tam vytěžila 73 tisíc metrů krychlových ropy a 68 milionů metrů krychlových plynu.

V obou případech jde o mírný pokles. Podobný vývoj očekává podnik i letos. Naopak na Ukrajině počítá s dalším růstem produkce.

MND zároveň investují do moderních zdrojů energie. Provozují nebo připravují kogenerační jednotky, bateriová úložiště a fotovoltaické elektrárny. S partnery pracují také na projektech vodíkových technologií.

Více domácností odebírá elektřinu, méně plyn

Další částí podnikání MND je maloobchod s plynem a elektřinou na českém trhu. Loni od firmy odebíralo plyn 116 tisíc domácností, což je po dlouhodobém růstu meziroční pokles o 3000 zákazníků.

Elektřinu naopak odebíralo 155 tisíc domácností, meziročně o pět tisíc více.

Firma vrtá i pro geotermální projekty

MND zajišťují také vrtné práce pro zákazníky po celé Evropě. Jednou ze zakázek byly tři hlubinné geotermální vrty v Košicích, dokončené letos v květnu.

V první fázi mají pokrýt přibližně pětinu spotřeby tepla ve městě. V budoucnu by podle plánů mohl podíl geotermální energie dosáhnout až 55 procent.

Loni MND zaměstnávaly 1156 lidí, z toho 66 na Ukrajině. Po předchozím výrazném růstu tak počet zaměstnanců zůstal meziročně stejný.

Karel Komárek zachránil americkou účast v nejprestižnějším jachtařském závodě

Leaders

America’s Cup je nejstarší sportovní trofej na světě, taková Formule 1 pro jachtaře. USA tuto trofej držely neuvěřitelných 132 let v kuse. Hrozilo, že v příštím ročníku vůbec poprvé v historii nebude žádný americký tým. Americkou účast zachránil Karel Komárek.

nst

Přečíst článek

Karel Pučelík: U republikánů není pro protitrumpovskou opozici místo. Na podzim to však může stranu potopit

V USA budou podzimní volby
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

V republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu vítězí jeden trumpovský kandidát za druhým. Odnáší to i dlouholeté tváře a vlivní politici. Podpora Donalda Trumpa je dnes klíčem k vnitrostranickému vzestupu. Pro Trumpovy odpůrce to ale nakonec nemusí být špatná zpráva. Pokud situaci dokážou využít konkurenční demokraté, otevírá se šance k Trumpově velké porážce.

Američtí demokraté i republikáni se připravují na podzimní volby do Kongresu. S jen malou nadsázkou by se dalo říci, že budou vypadat jako souboj Donalda Trumpa proti zbytku Spojených států. Nejenže budou do značné míry referendem o jeho politice, ale také proto, že barvy republikánů budou hájit takřka výhradně jeho lidé, které do voleb dosazuje jako figurky.

Marco Rubio

Rubio: Chceme dát šanci diplomacii. Pokud selže, s Íránem se vypořádáme jinak

Politika

Washington dál sází na diplomacii, ale Íránu zároveň posílá tvrdé varování. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že USA chtějí dát jednáním šanci, pokud ale dohoda s Teheránem nevyjde, přijdou podle něj na řadu jiné možnosti. Izrael má mít mezitím podle Rubia právo bránit se bez ohledu na výsledek rozhovorů.

ČTK

Přečíst článek

Události posledních týdnů ukazují, v jakém stavu vládní strana je. V Republikánské straně dnes prakticky nelze uspět, pokud daný politik není zastáncem MAGA a k tomu ideálně nemá výslovnou podporu prezidenta. Trump za deset let v čele stranu absolutně ovládl.

Americký dvoustranický systém po desetiletí vedl k velké vnitřní rozmanitosti republikánů i demokratů. O první jmenované partaji to však dnes už dnes příliš neplatí. Mezi vrcholovými republikánskými politiky se tradičně objevovala škála názorů – od přísných konzervativců přes libertariány po umírněné neokonzervativce Bushova střihu. V podzimních volbách se ale počet jiných než MAGA kandidátů povážlivě ztenčuje.

Trumpova podpora znamená vše

Aktuálně mezi republikány i demokraty vrcholí primárky, v rámci kterých si strany podobně jako před prezidentskými volbami vybírají kandidáty do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Ačkoli je výběr často regionální záležitostí, Donald Trump do procesu zasahuje velmi aktivně a hlasitě prosazuje své lidi. Mnohdy to přitom nejsou jen ti, kteří sdílejí jeho politické směřování, ale kteří jsou mu vysloveně podřízeni. Skvělým příkladem jsou primárky v Texasu, kde se už o páté zvolení pokoušel republikán John Cormyn. Čtyřiasedmdesátiletý senátor to přitom není jen dlouholetý, ale i vlivný, ještě před několika měsíci bylo jeho jméno skloňováno jako potenciálním lídrovi republikánské senátní většiny. Dřív platilo, že pokud se někdo takový uchází o opětovnou nominaci, měl ji prakticky jistou.

Donald Trump

Trump není schopen pustit prohrané volby z hlavy. Za půl roku je zmínil nejméně 107krát

Politika

Donald Trump se ani po letech nedokáže odpoutat od porážky v prezidentských volbách v roce 2020. Podle analýzy agentury Reuters za posledního půl roku nejméně 107krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že mu vítězství ukradli. Téměř dvě třetiny republikánů mu přitom věří.

ČTK

Přečíst článek

Dnes je ale všechno jinak. Postavil se mu totiž regionální texaský politik Ken Paxton, který bývá označován za ultrakonzervativce a zástupce krajní pravice. Čím se ale zapsal do historie, je pokus o zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020. Trump se za něj v primárkách nepřekvapivě postavil, což mu stačilo, aby Cormyna porazil.

Kdo získá střed?

Příběh z Texasu není nijak zvlášť ojedinělý, ba naopak. V Kentucky třeba končí dlouholetý kongresman Thomas Massie. Mnoho kandidátů taj v podstatě nebude reprezentovat republikánskou stranu ale jen její MAGA frakci. Pro Trumpa to znamená, že by mohl na podzim mít v Kongresu mnoho nových nohsledů. Aktuální složení republikánských členek a členů představuje poslušnou kohortu, ale rebelové se přesto tu a tam najdou.

Jediné, co stojí Trumpovi a MAGA v cestě, jsou podzimní volby. A tam se může plejáda trumpovských kandidátů ukázat jako slabina. Tím, že se kandidáti rekrutují hlavně z tohoto kroužku, se strana posouvá stále více doprava – a zároveň uvolňuje prostor v centru.

MAGA tábor je mezi republikánskými členy i voliči největší a nejvíce určující, nicméně nepokrývá celé názorové spektrum. Mezi voliči, kteří obvykle volí republikány, stále zůstává relativně velká skupina nepodporující Trumpovy kandidáty. Je otázkou, zda tito příznivci poražených umírněných politiků na podzim odevzdají hlas republikánům. Demokraté si to uvědomují a cílí kampaň i na ně. O složení Kongresu (a potažmo budoucnosti Trumpovy politiky) tak může rozhodnout to, komu se podaří získat střed.

Související

Prezidentské volby v USA se blíží

Stanislav Šulc: Protitrumpovský film? The Apprentice Trumpovi ublížit nijak nemůže, ale je to dost povedený film

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek