Česko zažívá podnikatelský restart. Letos přibylo nejvíce firem za šest let
V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem, meziročně o třetinu více. Podle analýzy společnosti CRIF jde o nejsilnější přírůstek podniků za první čtyři měsíce roku za posledních šest let. Nových společností vzniká výrazně více než těch, které z trhu odcházejí, což podle analytiků ukazuje, že podmínky pro podnikání zůstávají navzdory růstu bankrotů stále příznivé.
Od začátku roku do konce dubna vzniklo v Česku 13.473 obchodních společností, o 16 procent více než ve stejném období loňského roku. Zaniklo jich 6033, což představuje meziroční nárůst o jedno procento. Celkový přírůstek tak dosáhl 7440 firem.
Podle analytičky CRIF Věry Kameníčkové je důležité, že dynamika vzniku nových společností výrazně převyšuje tempo zániků. „Ačkoliv by pokračující růst počtu bankrotů společností v letošním roce mohl naznačovat horšící se podmínky pro jejich fungování na trhu, rychlý růst počtu firem, které na něj vstupují, vypovídá o stále ještě dobrých podmínkách pro podnikání,“ uvedla.
Praha dál dominuje, silně rostou i regiony
Více než polovina všech nových obchodních společností vznikla tradičně v Praze. S odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj.
Z hlediska meziroční dynamiky ale nejvíce zaujal Pardubický kraj, kde vzniklo o třetinu více společností než loni. Výrazný nárůst zaznamenal také Středočeský kraj, kde počet nových firem stoupl o 27 procent.
Praha zároveň vedla i ve statistikách zaniklých firem. Nejvíce společností ukončilo činnost právě v hlavním městě, dále v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Nejrychleji přibývalo zaniklých firem v Karlovarském kraji, kde se jejich počet meziročně zvýšil o 30 procent.
Středočeský kraj táhne růst, Liberecko jako výjimka
Nejrychleji se počet firem zvyšoval ve Středočeském kraji. Na deset zaniklých společností tam připadlo 50 nově vzniklých. V Olomouckém a Pardubickém kraji byl poměr shodně 38 nových firem na deset zaniklých.
V dobříšském kampusu Bobcatu se skandinávská ocel mění v kompaktní stroje pro stavby, farmy i půjčovny po celém světě. Na jednom místě se tu potkává výroba, vývoj, testování, školení i řízení regionu EMEA.
Výjimkou byl Liberecký kraj, kde počet firem naopak klesal. Na deset zaniklých společností tam připadlo jen sedm nových.
Obchod se vrací do hry
Nejvíce nových společností vzniklo v obchodu, stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Právě obchod zaznamenal nejvýraznější meziroční růst mezi hlavními odvětvími – vzniklo v něm o 39 procent více firem než loni.
To je podle analýzy pozoruhodný obrat, protože ještě nedávno počet firem v obchodu klesal. Naopak v informačních a komunikačních činnostech počet nově vzniklých obchodních společností meziročně spadl o pětinu.
Nemovitosti zůstávají pod tlakem
Nejvíce firem zaniklo rovněž v obchodu, dále v nakládání s nemovitostmi a v profesních, vědeckých a technických činnostech. V obchodu se však počet zaniklých společností meziročně snížil o čtyři procenta.
Nejvyšší růst zániků zaznamenalo odvětví zdravotní a sociální péče, kde počet zaniklých společností vzrostl o 24 procent.
Z hlediska celkové bilance se nejrychleji rozrůstalo odvětví ostatních činností, kam patří například opravy výrobků pro osobní spotřebu, kadeřnictví, kosmetika nebo čištění textilu. Na deset zaniklých firem zde připadlo 73 nových. Ve vzdělávání to bylo 46 nových společností na deset zaniklých a v dopravě a skladování 44.
Naopak v oblasti nakládání s nemovitostmi se počet podniků snižoval. Na deset zaniklých firem zde připadlo pouze osm nově vzniklých.
Signál optimismu navzdory nejistotě
Vývoj za první čtyři měsíce letošního roku ukazuje, že české podnikatelské prostředí zůstává aktivní. Přestože některé sektory, zejména nemovitosti nebo informační a komunikační činnosti, vykazují slabší kondici, celkový počet firem roste nejrychleji za několik let.
Rychlý růst nových společností naznačuje, že podnikatelé v Česku stále vidí příležitosti. Největší změnou je návrat obchodu mezi tahouny vzniku firem, zatímco regionálně se vedle Prahy stále výrazněji prosazují Středočeský, Pardubický a Olomoucký kraj.
