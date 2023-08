České firmy děsí zdražování energií. Přecházejí na alternativní zdroje a plánují renovace budov

Přibližně 90 procent firem v Česku očekává v příštích pěti letech další zdražování energií, velká část z nich uvažuje o využití alternativních zdrojů energie.

Nejčastěji, ve zhruba 38 procentech případů, volí instalaci solárních panelů s akumulací. Zájem je také o digitální systémy měření a řízení spotřeby a výroby elektřiny. Asi třetina tuzemských firem plánuje kvůli úsporám komplexní renovaci své budovy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Raiffeisen - Leasing.

Investice do vlastního alternativního zdroje energie jsou podle průzkumu pro firmy stále velmi aktuální. Za nejvhodnější technologii nejčastěji považují střešní solární panely s akumulací. U střešních solárních panelů firmy oceňují především možnost výroby vlastní energie, která může do určité míry pokrýt většinu firemních nákladů na energie. Tento faktor je rozhodující pro 77 procent z nich. Kromě toho oblibu solárních panelů u třetiny firem zvyšuje také možnost prodávat přebytek energie dále do sítě. Asi 15 procent podniků pak využívá energii z panelů také na dobíjení firemních elektromobilů.

V současné době fotovoltaickou elektrárnu vlastní přibližně třetina českých firem a kolem 27 procent z nich plánuje své kapacity ještě navyšovat. Dalších zhruba 41 procent českých firem výstavbu solární elektrárny plánuje.

Společnosti, které se k pořízení fotovoltaiky ještě nerozhodly, odrazují podle průzkumu různé faktory. Většinou jde o otázku návratnosti investice a zdlouhavých povolovacích procesů. Firmy mají zároveň často i nedostatek vlastních financí a dotace jsou pro ně nepřehledné.

Obnovitelné zdroje energií prožívají v posledním roce v Česku boom. V prvním pololetí letošního roku energetici zprovoznili 45 197 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 487 megawattů (MW). Počet instalovaných zařízení je téměř o čtvrtinu vyšší než za celý loňský rok. Meziročně o 60 procent vzrostl také počet nainstalovaných tepelných čerpadel, kterých technici v pololetí namontovali zhruba 40 tisíc.