Česká Elonga vyrazila do Ameriky. Chce uspět vedle Whoopu a Oury
Český startup Elonga vstoupil na americký trh. Jeho chytrý snímač, který během tří minut vyhodnotí stres, regeneraci a připravenost organismu, si podle firmy během prvních týdnů pořídily nižší stovky tamních předplatitelů. Elonga zároveň uvádí, že roste zhruba o pětinu měsíčně a během prvního roku svého nového obchodního modelu by chtěla dosáhnout milionu dolarů ročních příjmů z předplatného.
Do Spojených států se většina českých startupů vydává až ve chvíli, kdy má domácí trh dobře zvládnutý. Elonga se rozhodla nečekat. Po úspěchu v Česku vstoupila rovnou na hřiště, kde se o pozornost zákazníků přetahují Apple, Google, Whoop nebo Oura.
„Řekli jsme si, že není na co čekat, a rozhodli jsme se zkusit je porazit na jejich domácí půdě,“ říká spoluzakladatel Elongy Vojtěch Hlavenka.
Ambice jsou velké. Elonga ale nevznikla jako další náramek, který počítá kroky a každou hodinu připomíná, že by se měl člověk zvednout ze židle. Její základ leží ve více než třicetiletém výzkumu fyziologa Radima Šlachty.
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Tři minuty místo laboratoře
Šlachta se dlouhodobě věnuje variabilitě srdeční frekvence, tedy drobným rozdílům mezi jednotlivými údery srdce. Z nich lze vyčíst, jak je organismus unavený, ve stresu nebo připravený na další zátěž.
Metoda, která původně vyžadovala zhruba dvacet minut měření, se postupně vešla do malého snímače. Elonga dnes uživateli po třech minutách nabídne jednoduché doporučení: přidej, zpomal nebo odpočívej.
Vojtěch Hlavenka, který firmu založil ve dvaceti letech, k vědeckému základu přidal spotřebitelský produkt, výraznou značku a obchodní tah. Z technologie určené původně profesionálním sportovcům se tak stal nástroj pro běžné lidi, kteří chtějí lépe pracovat se stresem, regenerací a spánkem.
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Na sociálních sítích jeho profil sleduje asi sto tisíc lidí. Jeho příspěvky o složení potravin budí nevídané vášně. Na jedné straně stojí ti, kteří si nechtějí „nechat vzít“ Coca-Colu, energetické nápoje nebo točenou zmrzlinu, na straně druhé ti, kteří si po zhlédnutí jeho videí dost možná nic z toho už nikdy nekoupí. Martin, který stojí za projektem Pravda bez obalu, odkrývá skutečné složení obyčejných potravin, překládá etikety tak, aby jim rozuměl úplně každý, ukazuje realitu skrytou za líbivými obaly a učí Čechy, jak a proč konečně přestat jíst blbě.
Zlom přinesla změna obchodního modelu
Elonga nejprve nabízela k náramku doživotní přístup do aplikace zdarma. Potřebovala dostat zařízení mezi co nejvíce lidí, sbírat zpětnou vazbu a ověřit, zda se k produktu budou pravidelně vracet.
V září 2025 firma přešla na model založený na předplatném. Právě tato změna podle Hlavenky pomohla zvýšit dlouhodobou hodnotu zákazníků a nastartovala rychlejší růst.
Elonga nyní uvádí, že během prvního roku fungování předplatného směřuje k hranici jednoho milionu dolarů ročních opakovaných výnosů, tedy ARR. Nejde o již dosažený ani auditovaný výsledek, ale o aktuální očekávání společnosti založené na dosavadním vývoji předplatného.
Firma zároveň na základě svých interních dat odhaduje, že průměrný zákazník zůstává přibližně tři a půl roku. Na každou korunu investovanou do jeho získání se jí má vracet zhruba 3,5 koruny.
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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Český náramek proti globálním značkám
Elonga sází na to, že lidé nechtějí další displej ani nepřetržitý proud upozornění. Chtějí krátký ranní rituál a jednu srozumitelnou informaci o tom, co si jejich tělo daný den může dovolit.
Právě v tom může spočívat její největší výhoda. Nesnaží se nahradit chytré hodinky. Chce fungovat spíše jako nenápadný trenér, který se ozve jednou denně, ale o to konkrétněji.
Americká expanze teprve ukáže, zda český recept obstojí také na trhu nejsilnějších technologických a wellness značek. Elonga ale už nyní představuje zajímavý příklad toho, jak lze spojit dlouholetý akademický výzkum, jednoduchý produkt a předplatitelský byznys.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.