Brněnský Mycroft Mind se bude podílet na digitální transformaci

Deset milionů eur. Tolik v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva obchodu a průmyslu z fondů Evropské unie získala brněnská technologická společnost Mycroft Mind na vývoj svých inovativních technologií. Stala se tak jednou ze dvou českých společností, které jsou napřímo zapojeny do celoevropského projektu IPCEI a přispějí k digitální transformaci energetiky. Právě ta se v souvislosti s nástupem obnovitelných zdrojů a plánovanou odstávkou uhelných elektráren stává stále větším tématem.

Už teď je víceméně jisté, že ani nově plánované rozšíření výroby elektřiny nás po odstavení uhelných elektráren nespasí a nad zdroji bude třeba více přemýšlet. „I když si vybudujeme nové bloky jaderných elektráren a postavíme další solární a větrné elektrárny, stačit to nebude. Požadavky koncových zákazníků už v tuto chvíli převyšují plánovanou nabídku. Kromě rozšíření zdrojů elektrické energie tak bude třeba začít energií více šetřit,“ vysvětluje Petr Možný, obchodní ředitel společnosti Mycroft Mind.

Budoucností jsou energetické komunity

„S ohledem na všechny dostupné informace a také z ekonomického hlediska dávají v tuto chvíli největší smysl energetické komunity. K těm teď pomalu míříme a už se rozjíždí první pilotní projekty,“ říká Petr Možný. K jejich budování ovšem potřebujeme efektivnější sítě a propracovaný systém chytré energetiky. A právě k tomu přispěje evropský projekt IPCEI zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti mikroelektroniky a komunikačních technologií. Program sdružuje téměř šedesát firem ze čtrnácti zemí, které se zabývají jednotlivými aspekty od materiálů a nástrojů až po návrhy čipů a výrobní procesy. Cílem je vytvářet inovativní řešení a energeticky účinné systémy, čipy a senzory, které digitální transformaci evropské energetiky urychlí a zjednoduší. Mycroft Mind, který je členem Skupiny TTC, přispěje svými zkušenostmi v oblasti sběru a pokročilé analýzy velkého množství dat z energetických sítí.

„Díky datům získaným z chytrých měřičů, dobíječek elektromobilů, fotovoltaik a dalších jednotek můžeme předvídat toky energie. Cílem je vytvořit moduly, které se samy učí a následně predikují chování členů energetické komunity i výrobců elektřiny,“ upřesňuje Petr Možný a dodává: „Když se podíváme na běžné fungování všech jednotlivců, zjistíme, že každý má denní řád trochu jiný. Někdo je od devíti do pěti v práci, jiný pracuje z domova – a s tím musí počítat i naše predikce.“ Využívá se tu princip strojového učení a jeho algoritmů. „Jsme schopni zpracovat obrovské množství dat přímo u zdroje. Na základě opakovaných informací zjistíme třeba to, že v domě číslo jedna není během dopoledne žádná spotřeba. Dům je tedy v tomto čase připraven na sdílení přebytků, tedy na takzvanou agregaci,“ doplňuje Petr Možný.

Jinými slovy to znamená, že v době malého odběru a velkých příkonů do sítě lze energii využít jinde. Abychom se mohli rozhodnout, kde to bude v danou chvíli nejlepší, potřebujeme právě co nejvíc informací o jednotlivých odběrných místech, například domácnostech, a jejich zvyklostech. „Když budu vědět, že mám deset domů se studeným bojlerem a tři vybité elektromobily, můžu tam ve správnou chvíli poslat přebytky ze sítě. Díky tomu ohřejeme bojlery a nabijeme elektromobily mnohem levněji a bez plýtvání. Navíc zmírníme špičky odběru elektrické energie, takže eliminujeme riziko výpadků proudu. Obyvatelé domů to vůbec nemusí aktivně řešit, vše za ně plánuje softwarové řešení, které od nás dostává data“ vysvětluje Petr Možný.

Bez dat se neobejdeme

Zpracování informací z různých zdrojů, jejich následná analýza a predikce jsou v celém energetickém mixu nesmírně důležitým prvkem. Jak vysvětluje Petr Možný, data jsou alfou a omegou – a kolem nich se bude v následujících letech všechno točit. Klíčová jsou samozřejmě nejen pro odběratele v rámci energetických komunit. V první řadě je potřebují dodavatelé a distributoři energetických sítí, kteří stojí před obrovskými výzvami. V moderní energetice, která už není definována omezeným počtem centrálních zdrojů, ale vstupují do ní obnovitelné zdroje a informace proudící z tisíců různých míst, je zajištění plynulých dodávek stále složitějším úkolem. „Jedná se o celosvětovou otázku, proto vítáme vytvoření evropské platformy, která nám pomůže sdílet nejen produkty a znalosti zainteresovaných firem, ale také zkušenosti z řady evropských zemí,“ popisuje Petr Možný s tím, že Mycroft Mind už za hranice Česka v minulosti expandoval. Konkrétně v rámci spolupráce s největším španělským distributorem, společností Iberdrola, které Mycroft Mind pomáhá s odhalováním černých odběrů elektřiny.

Nejvíc ale brněnský spin-off Masarykovy univerzity působí v tuzemsku, kde je zapojený do několika projektů. „Na úrovni jednotlivých trafostanic sbíráme v pětiminutových intervalech stovky hodnot, na základě kterých pak může distributor lépe plánovat další kroky, aby nedocházelo k přetížení sítě a jejím výpadkům. Bavíme se přitom o terabytech dat, ze kterých musíme vytvořit co nejjednodušší výstup,“ popisuje Petr Možný projekt, na kterém Mycroft Mind a TTC Marconi spolupracují se společností ČEZ i státním provozovatelem přenosové soustavy ČEPS.

Jiný projekt se pak rýsuje s další energetickou společností. „Řešíme pilotní projekt, kdy predikujeme činnost fotovoltaické elektrárny a nutnost jejího odstavení od sítě, aby nedocházelo k přetížení. Každé odstavení samozřejmě něco stojí, provozovatel se mu tedy chce přirozeně vyhnout. Díky predikci bude vědět, že se blíží k překročení únosného bodu, a může se podle toho zachovat. K odstávce pak vůbec nemusí dojít. Je to další krok k udržení rovnováhy v rámci sítě,“ uzavírá Petr Možný.