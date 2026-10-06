Boj o vánoční balíky začal. Kurýři přidávají soboty
Dárky letos dostanou další doručovací den. GLS zavedla pravidelné sobotní rozvozy do vlastních boxů, konkurence rozšiřuje výdejní sítě a chystá posily do provozu. České e-shopy přitom vstupují do předvánoční sezony s rostoucími tržbami. Kolik času na nákupy zbývá? PPL už zveřejnila prosincový termín, má však důležitou podmínku: balík musí být v rukou řidiče. Samotné kliknutí na tlačítko „objednat“ nestačí.
V pátek odevzdat balík kurýrovi, v sobotu si ho vyzvednout v boxu. Tak má podle GLS nově vypadat běžná součást českého internetového nakupování. Pro zákazníka odpadne čekání přes víkend, menšímu e-shopu přibude argument v soutěži s velkými hráči. A pro dopravce další den, během kterého může rozvézt zásilky a zaplnit prázdné boxy. Před Vánoci, kdy o výsledku nákupu rozhoduje i několik hodin, dostává taková změna velkou váhu.
„Když kurýr v pátek vyzvedne zásilku, bude v sobotu v boxu. Kdekoli v Česku,“ říká ředitel české GLS Petr Pěcha. Firma službu spustila na začátku září a zdůrazňuje, že ji nechce omezit jen na předvánoční nápor. Má se stát trvalou součástí nabídky. Platí však pro vlastní GLS Parcel Boxy, nikoli pro sobotní rozvoz na adresu nebo do všech partnerských výdejen. Zákazník si navíc musí ověřit, zda jeho e-shop tuto možnost nabízí.
Vánoční nákupy začínají dřív než v prosinci
Přípravy dopravců mají oporu ve vývoji internetového obchodu. Podle Heureka Group vzrostla česká e-commerce v prvním pololetí letošního roku o 5,3 procenta. Průměrná hodnota objednávky dosáhla přibližně 1889 korun, meziročně o 2,2 procenta více. „Pokud se ekonomice bude dařit i ve druhé polovině roku, čekáme pokračování pozitivního trendu a celkově velmi slušnou sezónu pro e-shopy,“ uvedl šéf Heureka Group David Chmelař.
Část vánočních peněz přitom obchody získá už během podzimu. V zářijovém průzkumu agentury ui42 uvedlo 45,7 procenta českých respondentů, že s pořizováním dárků začne nejpozději do konce října. Šetření mezi celkem 1659 lidmi z Česka a Slovenska, kteří plánují nakupovat vánoční dárky, zachycuje jejich záměry, nikoli uskutečněné nákupy. Přesto naznačuje, že čekat se sezonní nabídkou až na prosinec může být pro obchodníky pozdě.
GLS Česko zažilo v posledním roce výraznou proměnu. Firma masivně investuje do výdejních boxů, chce posílit domácí doručování a více těžit ze své celoevropské sítě. Podle jejího šéfa Petra Pěchy se logistika během několika let promění v digitální službu, kde bude klíčová flexibilita, data a práce s AI. V rozhovoru mluví o ambicích GLS, proměně zákaznických návyků, budoucnosti home delivery i o tom, proč už dnes zákazníci neodpouštějí zpoždění.
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Zprávy z firem
GLS Česko zažilo v posledním roce výraznou proměnu. Firma masivně investuje do výdejních boxů, chce posílit domácí doručování a více těžit ze své celoevropské sítě. Podle jejího šéfa Petra Pěchy se logistika během několika let promění v digitální službu, kde bude klíčová flexibilita, data a práce s AI. V rozhovoru mluví o ambicích GLS, proměně zákaznických návyků, budoucnosti home delivery i o tom, proč už dnes zákazníci neodpouštějí zpoždění.
GLS do této sezony vstupuje podle vlastních údajů s dvacetiprocentním meziročním růstem počtu doručených zásilek. „Oproti loňskému, již tehdy rekordnímu, roku rosteme letos o dalších 20 procent a počítáme s tím, že s nastupující vánoční sezónou tempo růstu dále zrychlí,“ uvádí Pěcha. Firma svůj výsledek prezentuje jako růst výrazně rychlejší než trh. Přímé srovnání má ovšem omezení: dopravce počítá balíky, zatímco údaje o e-commerce sledují tržby obchodníků.
Půl miliardy do sítě. A další tisícovka boxů na cestě
Za příslibem rychlejšího doručování stojí investice do kapacit. GLS uvádí, že je v Česku během posledních dvou let navýšila přibližně o 40 procent. Po loňských zhruba 300 milionech korun letos investice do rozvoje sítě podle Pěchy dosáhly půl miliardy. Společnost přitom nezastírá dlouhodobou ambici stát se českou jedničkou.
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Nejviditelnější část expanze představují boxy. Před dvěma lety jich GLS měla 250, nyní provozuje více než dva tisíce. Společně s dalšími výdejními místy a boxy doručuje přibližně na 6500 míst. Ani současná vlastní síť však podle vedení nebude stačit. „Poptávka po nových boxech nepolevuje, v rozšiřování sítě proto budeme dále pokračovat. A zhruba za půl roku bychom rádi měli alespoň 3000 boxů po celé České republice,“ říká Pěcha.
Růst se podle společnosti neomezuje na český trh. Ještě rychleji než domácí doručování přibývají zásilky do zahraničí, kam expandují tuzemské e-shopy. Vedle sousedních zemí míří například na Balkán, do Španělska či Británie. Pro obchodníky to znamená větší okruh zákazníků, pro logistiku další nároky na propojení domácích skladů se zahraničními sítěmi.
Konkurenti soupeří i spolupracují
Na mapě doručování ale nepřibývají pouze nové boxy. Roste také význam jejich sdílení. DPD v červnu oznámila, že v Česku překročila hranici deseti tisíc dostupných boxů. Tento údaj zahrnuje vlastní zařízení i partnerské sítě, například AlzaBoxy, Z-BOXy, GLS Boxy, One Boxy by Allegro a OX Point.
„Budoucnost doručování nespočívá pouze ve výstavbě nových boxů, ale i v chytrém využívání stávající infrastruktury,“ uvedl ředitel DPD Miloš Malaník. Konkurenční značky se tak mohou potkávat u stejného zařízení. Pro zákazníka to rozšiřuje výběr dopravy do oblíbeného místa, při srovnávání velikosti sítí je však třeba dávat pozor: počty jednotlivých dopravců nelze jednoduše sečíst. Část dostupných boxů se překrývá.
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PPL pro letošní sezonu uvádí více než 11 tisíc výdejních míst. Opírá se mimo jiné o více než 2600 vlastních boxů, které s jinými dopravci nesdílí, a rezervované kapacity ve více než 3500 AlzaBoxech. Současně oznámila posílení řad řidičů a pracovníků provozu, dodatečné směny i sezonní zaměstnance. Zvýšené kapacity mají také svou cenu: od 1. listopadu do 31. prosince zavádí sezonní příplatek šest korun za každou zásilku převzatou do přepravy. Zda a jak se tento náklad promítne do ceny dopravy pro nakupujícího, záleží na konkrétním obchodníkovi.
Sobota pomůže, nepřetržitý provoz boxu ale nestačí
Víkendové rozvozy nejsou na českém trhu úplnou novinkou. Zásilkovna například v předvánoční sezoně 2025 doručovala během čtyř sobot do Z-BOXů, na výdejní místa i na adresy. Letošní krok GLS se od takového sezonního posílení liší především tím, že sobotu zařazuje do pravidelného celoročního provozu vlastní sítě boxů.
PPL naopak v dosud zveřejněných pokynech pro letošní sezonu počítá se svozem a doručováním pouze v pracovních dnech, nikoli o víkendech a svátcích.
U GLS je sobotní služba bez příplatku a rozhodující je páteční předání zásilky dopravci. Podle zveřejněných podmínek zůstává úložní doba tři dny.
Kdy ještě stihnete objednat? PPL už má termín
První konkrétní odpověď pro letošní prosinec zveřejnila PPL. Pokud její řidič převezme balík v úterý 22. prosince 2026, společnost podle svých sezonních pokynů počítá s doručením ve středu 23. prosince na adresu, do PPL boxu nebo PPL shopu. Je to však termín převzetí hotové zásilky do přepravy, nikoli poslední datum pro vytvoření objednávky.
DPD a Zásilkovna minulou sezonu pracovaly s předáním zásilky nejpozději 19. prosince 2025. Zásilkovna přitom výslovně upozorňovala, že doručení do Štědrého dne negarantuje.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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