BMW klesl zisk kvůli vyšším daním

Německému výrobci luxusních aut BMW klesl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 2,9 procenta na 2,96 miliardy eur (71 miliard korun). Důvodem byly hlavně vyšší daně. Tržby naopak díky růstu prodeje aut vzrostly, uvedla automobilka v dnešním prohlášení.

Tržby se zvýšily o sedm procent na 37,2 miliardy eur. Tržby automobilové divize stouply o 5,4 procenta a motocyklové o 14,4 procenta. Dodávky vozů se zvýšily o 11,3 procenta na 626 726.

Automobilka uvedla, že zvyšuje investice do elektrifikace rychleji, než plánovala. Generální ředitel Oliver Zipse ale na tiskové konferenci prohlásil, že je zatím příliš brzy na stanovení data ukončení výroby vozů se spalovacím motorem. Tento krok již učinily například společnosti Volkswagen a Mercedes-Benz. Zipse je dlouhodobým propagátorem investic do řady technologií snižujících emise oxidu uhličitého.

Svět se spalovacími motory nekončí

„Nic nenasvědčuje tomu, že se svět vzdává vozidel se spalovacím motorem,“ prohlásil Zipse a poukázal na to, že z velkých trhů pouze Evropa stanovila datum ukončení prodeje těchto automobilů. BMW také upozornila, že prodej vozů se spalovacím motorem na hlavních trzích, jako Čína a USA, je stále silný.

BMW současně zvýšil roční výhled prodeje a ziskové marže ve výrobě automobilů. Podíl provozního zisku na tržbách v divizi osobních aut se má nově pohybovat v rozmezí devět procent až 10,5 procenta místo doposud uváděných osm procent až deset procent. Dodávky vozů mají růst solidním tempem, původně předpokládala automobilka mírný růst. Varovala však také, že problémy v dodavatelském řetězci a inflace budou mít nadále negativní dopad na hospodaření.

Skupina vyrábí automobily značek BMW, Mini a Rolls-Royce a motocykly. Po celém světě má 30 výrobních továren a prodejní síť ve více než 140 zemích. Loni prodala téměř 2,4 milionu vozů a více než 202 tisíc motocyklů.

