Vláda schválila dostavbu dálnice D35. První stavební práce mají začít ještě letos
Dostavba klíčového úseku dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí se přiblížila zahájení. Vláda schválila koncesionářskou smlouvu s konsorciem ViAlliance35, které má více než 35 kilometrů dálnice postavit, financovat a následně udržovat za 71,32 miliardy korun. Pokud dokument rychle schválí i Sněmovna, první přípravné práce by mohly začít ještě letos.
Vláda schválila koncesionářskou smlouvu na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem v Pardubickém kraji a Mohelnicí v Olomouckém kraji. Více než 35 kilometrů nové dálnice má formou PPP projektu vybudovat konsorcium ViAlliance35, které uspělo v tendru s nabídkou za 71,32 miliardy korun. Smlouvu nyní čeká projednání ve Sněmovně a při rychlém schválení by první přípravné stavební práce mohly začít ještě letos. Samotná výstavba má trvat téměř šest let.
Projekt zahrnuje úseky Opatovec–Staré Město a Staré Město–Mohelnice v celkové délce 35,4 kilometru. Koncesionář bude mít na starosti jejich výstavbu, financování, provoz i údržbu a později převezme také běžnou správu navazujících 17 kilometrů dálnice mezi Litomyšlí a Opatovcem, které nyní staví Ředitelství silnic a dálnic.
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Politika
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Stát začne platit až po zprovoznění
Konsorcium ViAlliance35 tvoří společnosti Cintra Global SE, Strabag Motorway GmbH, Budimex S.A. a Invesis B.V. Podle ministerstva financí předložilo nejvýhodnější cenovou nabídku. Stát začne projekt splácet až po uvedení jednotlivých úseků do provozu.
Dalším důležitým krokem bude takzvané finanční uzavření, které má proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2027. V jeho rámci koncesionář uzavře smlouvy o financování a zajistí úrokové a měnové riziko. Teprve tím se koncesionářská smlouva stane účinnou.
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Reality
Systém plánování rozvoje je v Česku příliš dirigován úředníky státu, domnívá se Ondřej Boháč, ředitel Institutu pro plánování a rozvoj Prahy. Hlavní město má od září nový Metropolitní plán, který by měl urychlit a zjednodušit výstavbu. Jeho příprava trvala čtrnáct let. „Přibližně polovinu celého období v různých fázích probíhalo dohadování se státem,“ tvrdí Boháč.
D35 má odlehčit přetížené D1
Dálnice D35 má v budoucnu spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a vytvořit severní alternativu k přetížené D1 při cestě z Čech na Moravu. V Pardubickém kraji jsou již v provozu některé úseky, další se stavějí, zatímco v Olomouckém kraji je dálnice hotová mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou, kde se napojuje na D1.
Po dokončení má D35 měřit 210 kilometrů a stát se nejdelší dálnicí v Česku. Právě úsek mezi Opatovcem a Mohelnicí patří k posledním klíčovým částem celé trasy.
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Lepší život jako téma čísla
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
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