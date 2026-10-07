Jaderný obr ovládne i ruskou logistiku. Rosatom převzal Delo, zakladatel podpoří stát
Ruský státní koncern Rosatom přebírá plnou kontrolu nad logistickou skupinou Delo a chystá vznik největší sítě železničních, silničních a přístavních terminálů v zemi. Zakladatel Delo Sergej Šiškarjov, který prodal svůj zbývající podíl, chce značnou část výnosů věnovat na „potřeby národní bezpečnosti“.
Rosatom dokončil převzetí logistické skupiny Delo. K dosavadnímu podílu 49 procent dokoupil zbývajících 51 procent od jejího zakladatele Sergeje Šiškarjova. Podle agentury Reuters plánuje skupinu propojit se svými dopravními aktivitami, a vytvořit tak největší síť železničních, silničních a přístavních terminálů v Rusku. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.
Část peněz má jít na národní bezpečnost
Šiškarjov uvedl, že značnou část výnosů z prodeje věnuje na „potřeby národní bezpečnosti“. Jeho vyjádření přichází v době, kdy se skupina předních ruských podnikatelů letos zavázala poskytnout dary na podporu státního rozpočtu. Konkrétní částku, kterou chce zakladatel Delo takto využít, zveřejněná zpráva neuvádí.
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Názory
Po desetiletích amerického zaostávání za Čínou a Ruskem v jaderné energetice mohl mít prezident Donald Trump v den 250. výročí USA důvod ke spokojenosti. Americké startupy splnily, ba překročily jeho plán a ke 4. červenci mohly prezentovat čtyři případy prototypů mikroreaktorů, které dosáhly udržitelné štěpné reakce. Gratuloval i šéf ruského jádra, který však neopomněl připomenout ruské úspěchy.
Od jaderných elektráren k arktické trase
Převzetí Delo dále rozšiřuje působnost Rosatomu, největšího stavitele jaderných elektráren na světě. Aktivity státního koncernu už nyní výrazně přesahují jadernou energetiku. Na starosti má také rozvoj Severní mořské cesty, dopravní trasy vedoucí přes Arktidu, kterou ruský prezident Vladimir Putin označuje za strategickou prioritu.
Kontejnery, železnice i vývoz obilí
Delo patří k předním ruským provozovatelům kontejnerové logistiky. Vlastní námořní a vnitrozemské terminály, zhruba 40 tisíc železničních plošin a kontejnerovou flotilu s kapacitou přes 220 tisíc TEU. Tato standardizovaná jednotka odpovídá jednomu dvacetistopému kontejneru. Součástí skupiny je také obilní terminál KSK v přístavu Novorossijsk, největší ruský terminál pro vývoz obilí v Černém moři. Ročně dokáže odbavit až deset milionů tun.
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