Bez Eura i mistrovství světa, přesto rekordní růst. Livesport utržil 3,2 miliardy
Český Livesport dál roste i bez pomoci velkých fotbalových turnajů. V loňském roce utržil 3,21 miliardy korun a čistý zisk zvýšil na 2,24 miliardy. Jeho weby a aplikace navštívilo během rekordního října téměř 156 milionů lidí a firma dál sází na vlastní sportovní obsah, mobilní aplikace i nové technologie.
Česká mediálně-technologická společnost Livesport má za sebou další růstový rok. V roce 2025 zvýšila tržby na 3,21 miliardy korun z předchozích 2,67 miliardy. Provozní zisk vzrostl z 841 milionů na 1,12 miliardy korun a čistý zisk dosáhl 2,24 miliardy proti 1,70 miliardy o rok dříve.
Firma přitom výsledků dosáhla v roce bez fotbalového mistrovství Evropy nebo světa, tedy turnajů, které jí pravidelně přivádějí miliony nových uživatelů. „Růst jsme si museli odpracovat sami – produktem, obsahem a rychlostí. Velký šampionát k nám fanoušky přitáhne. Obyčejný říjen ukáže, kolik jich zůstane,“ říká CEO Livesportu Pavel Krbec.
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Rekordní říjen přinesl téměř 156 milionů uživatelů
Právě říjen 2025 ukázal sílu globálního dosahu firmy. Vlajkovou síť Flashscore během měsíce použilo více než 125 milionů lidí. Po započtení španělské platformy BeSoccer, kterou Livesport koupil na konci roku 2024, navštívilo weby a aplikace skupiny celkem 155,9 milionu uživatelů.
Rekord padl také v denní návštěvnosti. V neděli 26. října využilo služby Livesportu 48,5 milionu fanoušků. Růst táhly především mobilní aplikace, do kterých se uživatelé stále více přesouvají z webových stránek.
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Livesport sází i na vlastní obsah
Vedle samotných sportovních výsledků se firma stále výrazněji opírá o vlastní zpravodajství. Globální sportovní obsah, který Livesport buduje od roku 2022, zaznamenal během roku 2025 více než 1,35 miliardy zobrazení článků. Hranici 100 milionů zobrazení za měsíc překonal desetkrát a v nejsilnějším měsíci zasáhl 21,3 milionu čtenářů.
Rychle rostou také živé audiokomentáře. Ty si uživatelé během roku přehráli více než 107 milionkrát, což bylo více než dvojnásobně proti předchozímu roku. Největší zájem vzbudilo semifinále Ligy mistrů mezi Interem a Barcelonou, které dosáhlo 1,1 milionu přehrání.
Livesport během roku pracoval také na novém systému hodnocení fotbalistů Livesport Rating, na jehož vývoji spolupracoval bývalý reprezentační brankář Petr Čech. „Díky svým výjimečným zkušenostem nám pomohl najít místa, kde fotbalové algoritmy narážejí na své limity, a společně jsme je doladili,“ uvedl Krbec. Podle něj výsledná známka nehodnotí pouze góly, ale má ukazovat, co hráč v zápase skutečně odvedl.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Rekordy nepřinášel jen fotbal
Rok bez velkého fotbalového šampionátu podle Livesportu zároveň ukázal rostoucí význam dalších sportů. Mistrovství světa v šipkách přineslo v lednu rekordní návštěvnost v Nizozemsku. V květnu přivedlo tažení domácí reprezentace na hokejovém mistrovství světa v Dánsku k Livesportu 1,12 milionu uživatelů.
V Polsku pak zářijový Eurobasket a bronzová medaile tamních volejbalistů na mistrovství světa pomohly zvýšit návštěvnost meziročně téměř o pětinu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.