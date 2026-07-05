4camping překonal miliardu. Otevře vlajkovou prodejnu v Praze a míří i do Brna
Outdoorový prodejce 4camping loni poprvé překonal miliardu korun v tržbách a letos chce růst dál. Na podzim otevře první vlajkovou prodejnu v centru Prahy a chystá další expanzi v Česku i zahraničí.
Outdoorový prodejce 4camping loni poprvé překonal hranici jedné miliardy korun v tržbách. Meziročně si polepšil zhruba o 200 milionů korun a letos chce růst ještě výrazněji. Podle výkonného ředitele Ondřeje Žáka má firma ambici dosáhnout tržeb 1,4 miliardy korun.
Přestože 4camping dnes provozuje e-shop ve 14 zemích, nejsilnějším trhem zůstává Česká republika. Za prvních pět měsíců letošního roku tu firma zaznamenala meziroční růst o 21 procent. Nejvíce táhnou oblečení a obuv, tedy kategorie, u nichž si zákazníci často chtějí zboží před nákupem vyzkoušet.
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David Ondráčka: Tour de France v Česku? Stará dáma hledá nový výhled
Názory
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Vlajková prodejna
Právě na tento trend chce společnost navázat otevřením první vlajkové prodejny. Vznikne v historické budově na rohu Národní třídy a ulice Na Perštýně v Praze. Dvoupatrový obchod bude mít přibližně 600 metrů čtverečních a otevřít by se měl na přelomu října a listopadu, před začátkem zimní sezony.
„Tohle je pro nás logický krok. Dá se říct, že jsme k tomu dorostli. Chtěli jsme mít místo, kde můžeme zákazníkům prezentovat to nejzajímavější, co outdoorový trh nabízí,“ uvedl Žák.
4camping si prostor pronajal na pět let s opcí na dalších pět. Podle Žáka firma hledala lokalitu s vysokým pohybem lidí a zvažovala centrum Prahy, Smíchov i obchodní centra. Nakonec dala přednost historické budově v jedné z nejviditelnějších pražských obchodních ulic.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Pobočky i v Brně a Ostravě
Vedle nové vlajkové prodejny chce firma dál rozšiřovat i síť menších kamenných obchodů. Nové pobočky plánuje v Brně, Ostravě a Praze. Pokračuje také zahraniční expanze. Větší prostory získává prodejna v Budapešti, nové obchody se připravují v Polsku a nedávno firma otevřela pobočku v Košicích.
Do budoucna 4camping nevylučuje ani další vlajkovou prodejnu mimo Česko. Pokud se pražský koncept osvědčí, firma by podle Žáka mohla uvažovat o podobném obchodě například v Budapešti nebo Varšavě.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.