Axelor posiluje vedení. Novou General Counsel je Štěpánka Bátrla
Česká investiční skupina Axelor posiluje své vedení. Novou General Counsel se stala Štěpánka Bátrla, která bude spoluzodpovědná za právní agendu skupiny napříč jednotlivými obory i zahraničními trhy. Do skupiny přichází se zkušenostmi z mezinárodních advokátních kanceláří i technologické společnosti Meta Platforms.
Česká investiční skupina Axelor rozšiřuje svůj manažerský tým. Na pozici General Counsel nastupuje Štěpánka Bátrla, která bude spoluzodpovědná za právní agendu skupiny napříč jejími aktivitami a zahraničními trhy.
Bátrla má více než deset let zkušeností z advokacie a mezinárodního prostředí. Naposledy působila jako seniorní advokátka v globální advokátní kanceláři Dentons, předtím pracovala také v Kinstellar a CMS Cameron McKenna.
Finanční skupina Stelar z holdingu Axelor vstoupila do společnosti In Equity, licencovaného obchodníka s cennými papíry, v němž získala 9,67 procenta. Zároveň požádala Českou národní banku o souhlas s nabytím kvalifikované účasti a po jeho získání chce převzít i zbytek firmy. Axelor plánuje do rozvoje Stelaru během prvních pěti let vložit nejméně čtvrt miliardy korun.
Stelar skládá finanční skupinu. Nově vstupuje do In Equity
Money
Finanční skupina Stelar z holdingu Axelor vstoupila do společnosti In Equity, licencovaného obchodníka s cennými papíry, v němž získala 9,67 procenta. Zároveň požádala Českou národní banku o souhlas s nabytím kvalifikované účasti a po jeho získání chce převzít i zbytek firmy. Axelor plánuje do rozvoje Stelaru během prvních pěti let vložit nejméně čtvrt miliardy korun.
Zkušenosti přináší i z Mety
Významnou část profesní dráhy spojila Bátrla rovněž s technologickým sektorem. V letech 2024 až 2026 působila v evropském právním týmu společnosti Meta Platforms, kde se podílela na uvádění produktů založených na umělé inteligenci a práci s daty na evropský a britský trh.
Věnovala se také přípravě společnosti na novou evropskou digitální regulaci a regulatorním jednáním s Evropskou komisí a evropskými dozorovými úřady.
„Axelor je pro mě mimořádně zajímavým spojením investic, podnikání a technologicky orientovaného prostředí. Skupina působí v několika různých odvětvích a zároveň má ambici dále růst na zahraničních trzích,“ uvedla Bátrla. Právní tým podle ní nemá být pouze podpůrnou funkcí, ale také partnerem managementu při řízení rizik a dalším rozvoji skupiny.
Axelor chce posílit právní a regulatorní řízení
Příchod nové General Counsel souvisí podle předsedy představenstva Axelor Pavla Svoreně s dalším růstem skupiny a rozšiřováním jejích aktivit na zahraničních trzích.
„S růstem Axelor, rozšiřováním našich aktivit a působením na zahraničních trzích přirozeně rostou také nároky na právní a regulatorní řízení,“ uvedl Svoreň. Vyzdvihl především její zkušenosti z mezinárodních advokátních kanceláří, technologického prostředí, evropské regulace a oblasti umělé inteligence.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Bátrla vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dokončuje doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně. Část studií absolvovala na Universität Regensburg v Německu a Griffith University v Austrálii, v Německu získala rovněž titul LL.M.
Vedle právní praxe se věnuje také akademické a publikační činnosti. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na generativní umělou inteligenci, autorské právo a využívání dat pro trénování AI.
Skupina Axelor vznikla v roce 2024 konsolidací aktiv zakladatele Pavla Svoreně a jeho týmu. Působí v energetice, nemovitostech, digital automotive, IT a financích, především v České republice a západní Evropě.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.