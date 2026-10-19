Allwyn posiluje vedení. HR bude řídit Eva Slámová
Allwyn Česko posiluje vedení o Evu Slámovou, která přichází na pozici Chief People and Culture Officer. Zkušená HR manažerka se chce zaměřit na užší propojení českého Allwynu s mezinárodní skupinou, rozvoj kariérních příležitostí, digitalizaci HR procesů a posílení značky firmy jako technologického zaměstnavatele.
Do vedení společnosti Allwyn Česko přichází Eva Slámová, která se ujímá pozice Chief People and Culture Officer. V oblasti HR působí více než 15 let a zkušenosti získala v consultingu, telekomunikacích, médiích i bankovnictví. Vedla HR týmy a podílela se také na rozsáhlých transformačních projektech na lokální i regionální úrovni.
Ve své nové roli chce Slámová více propojit český Allwyn s mezinárodními týmy skupiny a rozvíjet sdílení zkušeností a know-how napříč zeměmi. Zaměřit se chce také na širší kariérní možnosti zaměstnanců a využívání společných řešení v rámci skupiny. „Chci, aby HR rozvíjelo svoji roli partnera byznysu a dokázalo naplno využívat výhod, které nám přináší propojení v rámci mezinárodní skupiny,“ uvedla Slámová.
Česká investiční skupina Axelor posiluje své vedení. Novou General Counsel se stala Štěpánka Bátrla, která bude spoluzodpovědná za právní agendu skupiny napříč jednotlivými obory i zahraničními trhy. Do skupiny přichází se zkušenostmi z mezinárodních advokátních kanceláří i technologické společnosti Meta Platforms.
Axelor posiluje vedení. Novou General Counsel je Štěpánka Bátrla
Zprávy z firem
Česká investiční skupina Axelor posiluje své vedení. Novou General Counsel se stala Štěpánka Bátrla, která bude spoluzodpovědná za právní agendu skupiny napříč jednotlivými obory i zahraničními trhy. Do skupiny přichází se zkušenostmi z mezinárodních advokátních kanceláří i technologické společnosti Meta Platforms.
Allwyn chce posílit technologickou tvář
Důležitým tématem má být také digitalizace HR procesů. Technologie mají podle Slámové pomoci omezit zbytečnou administrativu, zefektivnit fungování a vytvořit více prostoru pro práci s vyšší přidanou hodnotou. Při rozhodování chce více využívat také data a zkušenosti z trhu.
Součástí její agendy bude rovněž employer branding. Allwyn chce směrem k uchazečům více ukazovat, že kromě loterií a zábavy stojí jeho byznys také na technologiích, datech a specializovaných týmech. Firma chce zároveň více zdůrazňovat možnosti profesního růstu a kariérního posunu v rámci celé mezinárodní skupiny.
Slámová ve funkci navazuje na Kateřinu Lukášovou, která nově působí jako People Director ve skupině KKCG.
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.