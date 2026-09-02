Stelar skládá finanční skupinu. Nově vstupuje do In Equity
Finanční skupina Stelar z holdingu Axelor vstoupila do společnosti In Equity, licencovaného obchodníka s cennými papíry, v němž získala 9,67 procenta. Zároveň požádala Českou národní banku o souhlas s nabytím kvalifikované účasti a po jeho získání chce převzít i zbytek firmy. Axelor plánuje do rozvoje Stelaru během prvních pěti let vložit nejméně čtvrt miliardy korun.
Skupina Stelar, která letos v červnu vstoupila na český trh nebankovních finančních služeb, pokračuje v rozšiřování svého byznysu. V první fázi transakce získala 9,67procentní podíl v licencovaném obchodníkovi s cennými papíry In Equity.
Stelar zároveň požádal Českou národní banku o souhlas s nabytím kvalifikované účasti. Pokud regulátor transakci schválí, chce skupina následně koupit i zbývající akcie a In Equity zcela ovládnout. Firma se má poté přejmenovat na Stelar OCP.
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Od poradenství až k obchodování
Akvizice má doplnit finanční ekosystém, který Stelar postupně buduje. Skupina už zahrnuje finančně-poradenskou síť s více než půl milionem klientů a 600 vázanými zástupci, broker pool pro nezávislé poradce a nemovitostní fond Aurelia.
Stelar zároveň požádal ČNB o licenci pro vlastní investiční společnost. Převzetím In Equity by tak skupina propojila distribuci finančních produktů, správu aktiv i samotné obchodování a zaknihování cenných papírů.
„Naším dlouhodobým cílem je vybudovat plně nezávislého, silného hráče na trhu finančních služeb, který bude schopen nabídnout prvotřídní servis jak retailovým klientům, tak kvalifikovaným investorům, fondům a celým investičním skupinám,“ uvedl výkonný ředitel Stelaru Michal Špírek.
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Do digitalizace půjdou desítky milionů
Součástí expanze mají být také výrazné investice do technologií. Stelar chce v jedné aplikaci propojit pojistné, finanční a investiční služby a nový systém nabídnout také finančním poradcům.
Axelor plánuje jednorázově vložit do digitalizace desítky milionů korun, během tří let má částka dosáhnout přibližně 150 milionů korun.
Další peníze mají směřovat do kapitálového a manažerského posílení skupiny. Stelar má ambici dostat se během jednoho roku mezi tři největší nebankovní finanční subjekty v Česku. Celkové plánované investice do jeho rozvoje mají během prvních pěti let dosáhnout nejméně čtvrt miliardy korun.
Dokončení převzetí In Equity nyní závisí na schválení ze strany České národní banky.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.