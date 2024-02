Aténské letiště jde na burzu. Stát z toho má 20 miliard

S akciemi mezinárodního letiště v Aténách se příští týden začne obchodovat na burze.

Zájem o primární veřejnou nabídku akcií (IPO), která je v Řecku největší od dluhové krize v letech 2010 až 2018, je mezi investory vysoký, poptávka výrazně převyšuje nabídku. Cena tak byla stanovena na horním konci plánovaného rozpětí, oznámila řecká privatizační agentura HRADF. Vláda v nabídce nabízí 30 procent akcií letiště.

S akciemi by se mělo začít obchodovat na aténské burze kolem 7. února. Cena za jednu akcii byla stanovena na 8,2 eura, stát z nabídky získá 784,7 milionu eur (19,5 miliardy korun). Podle privatizační agentury už objednávky investorů převýšily osm miliard eur. Plánovaných 90 milionů akcií vláda nabídla řeckým a zahraničním investorům a současným akcionářům.

Nabídka letiště je nejvýznamnější primární nabídkou akcií v Řecku od roku 2000. Největšímu letišti v zemi by měla pomoci expandovat, protože do Řecka směřují rekordní počty turistů. Aténské letiště, celým názvem Mezinárodní letiště Eleftheria Venizela Atény, spojuje Řecko se 155 městy po celém světě a loni odbavilo přes 28 milionů cestujících. To je o 24 procent více než v předloni. Přibližně 19 milionů z nich přicestovalo ze zámoří. Podle analytické firmy OAG se loni stalo devátým nejvytíženějším letištěm v Evropě.

Cestovní ruch má na hrubém domácím produktu (HDP) Řecka podíl 25 procent. Příjmy od zahraničních turistů za 11 měsíců loňského roku stouply o 15 procent na 20 miliard eur a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, tedy před pandemií nemoci covid-19, byly vyšší o 13 procent. Počáteční ukazatele naznačují, že i letošní rok bude velmi dobrý.

Velké plány letiště

Ředitel řeckého institutu cestovního ruchu INSETE Elias Kikilias upozornil, že letiště v Aténách není jen prostorem pro přílety a odlety. Patří mu i širší oblast kolem terminálu s hotelem, prostory pro výstavy a velkými nákupními centry. Fakticky tak obsluhuje oblast s téměř šesti miliony obyvatel.

Letiště také plánuje rozšíření ve třech fázích. Jeho cílem je zvýšit do roku 2046 kapacitu terminálu na 50 milionů cestujících. Počítá se s rozšířením centrálního terminálu, vzniknout má nová parkovací dráha pro 32 letadel, nový terminál pro VIP a také vícepodlažní parkoviště.

Nabídka akcií letiště přichází po prvním prodeji nových řeckých dluhopisů od doby, kdy Řecko znovu získalo rating v investičním pásmu. Tento týden vláda nabídla desetileté dluhopisy, které přilákaly objednávky v rekordním objemu 35 miliard eur. Řecká ekonomika svým výkonem loni překonala většinu ostatních evropských ekonomik.

Podíl 40 procent vlastní v letišti německý provozovatel AviAlliance. Ten se s vládou dohodl, že odkoupí dalších deset procent za cenu vyšší, než je cena stanovená pro primární nabídku.

