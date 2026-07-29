Ani diamanty nejsou věčné. De Beers je k mání za zlomek někdejší ceny
De Beers býval symbolem síly světového diamantového průmyslu. Nyní může jeho většinový podíl získat investorské konsorcium za zhruba miliardu dolarů. Ještě v roce 2001 byla přitom firma oceněna na více než 18 miliard dolarů.
Těžební společnost Anglo American jedná o prodeji svého většinového podílu v producentovi diamantů De Beers, a to zhruba za jednu miliardu dolarů (21,3 miliardy korun). To je jen zlomek hodnoty, kterou měl podnik v minulosti. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg.
Hodnota De Beers prudce klesla
Firma Anglo American se snaží De Beers prodat od začátku roku 2024, kdy odrazila nabídku na převzetí za téměř 50 miliard dolarů od těžařské skupiny BHP Group. Prodej ale zkomplikoval propad trhu s diamanty. Anglo American kvůli zhoršení vyhlídek v posledních třech letech třikrát snížila hodnotu De Beers ve svém účetnictví. V únoru ocenila firmu na 2,3 miliardy dolarů.
Na začátku tohoto měsíce Anglo American vybrala jako preferovaného zájemce skupinu Global Diamond Consortium (GDC), kterou vede bývalý generální ředitel De Beers Gareth Penny. Současná struktura dohody podle zdrojů počítá s tím, že konsorcium, jehož součástí jsou i Namibie, Angola a někteří z největších obchodníků s diamanty, zaplatí za 85procentní podíl ve vlastnictví Anglo American zhruba jednu miliardu dolarů.
Z toho 750 milionů dolarů by mělo být uhrazeno předem a dalších 250 milionů později. Kromě toho mají následovat další platby v závislosti na výkonnosti podniku po dokončení prodeje.
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Diamantový průmysl prochází hlubokou krizí
Prodej většinového podílu ve společnosti De Beers přichází v době jedné z nejhlubších a nejdelších krizí v diamantovém průmyslu, kdy ceny drahých kamenů výrazně klesly. Po mimořádně vysokých prodejích v době pandemie nemoci covid-19 začal trh oslabovat kvůli propadu poptávky po luxusním zboží v Číně.
Situaci pak zhoršily rostoucí zájem o syntetické diamanty, obchodní napětí a nečekané geopolitické změny.
Mluvčí společnosti Anglo American i konsorcia se ke zprávě odmítli vyjádřit.
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Kdysi měla firma hodnotu přes 18 miliard dolarů
Společnost Anglo American získala kontrolu nad De Beers v roce 2011, kdy odkoupila podíl rodiny Oppenheimerových v transakci, která ocenila diamantovou společnost na téměř 13 miliard dolarů. Hodnota De Beers přitom byla ještě vyšší v roce 2001, kdy ji Anglo American společně s rodinou Oppenheimerových stáhla z burzy. Tehdy byla oceněna na více než 18 miliard dolarů.
GDC by měla v rámci případné transakce do De Beers rovněž investovat přibližně 500 milionů dolarů. Jednání ale zatím nejsou uzavřena a není jisté, zda se dohoda nakonec uskuteční ani zda budou konečné podmínky odpovídat současným návrhům.
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Do transakce může promluvit Botswana
Potenciální kupec bude muset také uzavřít dohodu s Botswanou, která vlastní v De Beers 15procentní podíl. Botswana, která soupeří s Ruskem o pozici největšího producenta diamantů na světě, má rovněž poloviční podíl ve společnosti Debswana. Jde o společný podnik Botswany a De Beers, který zajišťuje většinu těžby diamantů v zemi.
Na Botswanu připadá přibližně 70 procent celkové těžby diamantů společnosti De Beers. Podnik má také doly v Kanadě, Namibii a Jihoafrické republice.
Botswana usiluje o zvýšení svého podílu v De Beers. Prezident Duma Boko loni uvedl, že cílem Botswany je získat nad diamantovou společností většinovou kontrolu. Podle dřívějších informací agentury Bloomberg by se ale země mohla spokojit i se zvýšením svého menšinového podílu.
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Konsorcium vede bývalý šéf De Beers
Penny stál v čele De Beers pět let, než firmu v roce 2010 opustil. Tehdy ji ještě ovládala rodina Oppenheimerových. Firmu provedl globální finanční krizí, která způsobila propad cen diamantů.
Podnik tehdy kvůli problémům odstavil některé doly a zaměřil se na posílení své finanční situace prostřednictvím emise nových akcií za jednu miliardu dolarů.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.