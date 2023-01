Amazon propustí dvakrát více lidí, než se očekávalo. I v Evropê

Americký internetový obchod Amazon hodlá zrušit kolem 18 tisíc pracovních míst. Ve zprávě zaměstnancům, která byla zveřejněna na webu firmy, to uvedl generální ředitel společnosti Andy Jassy.

Amazon po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Působí také v České republice, kde zaměstnává několik tisíc lidí. Ze zprávy vyplývá, že propouštění se dotkne i zaměstnanců v Evropě.

Více výpovědí, než se čekalo

Propouštění ve firmě je podle zveřejněného oznámení větší, než se předpokládalo. V listopadu deník The New York Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací napsal, že firma chce propustit kolem 10 tisíc pracovníků.

"Amazon v minulosti přestál nejisté a těžké podmínky v ekonomice a stejně tomu bude i nadále. Tyto změny nám pomohou jít za našimi dlouhodobými příležitostmi," sdělil k rušení míst generální ředitel.

Podrobnosti bude firma zaměstnancům, kterých se propouštění dotkne, komunikovat od 18. ledna, upřesnil.

Amazon v době pandemie covidu-19 zažíval silný růst, který však začátkem loňského roku výrazně zpomalil. Firma čelila vysokým nákladům v důsledku nadměrných investic a rychlého rozšiřování aktivit.

V České republice firma působí od roku 2013. Od roku 2015 funguje v Dobrovízi u Prahy její distribuční centrum, které nyní zaměstnává přes 3000 stálých pracovníků. V korporátních kancelářích v centru Prahy má společnost dalších více než 1000 specializovaných pracovníků.