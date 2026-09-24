Z CERNu do IT v Allwynu. Monika Dubová o tom, že kariéra se dá udělat i po mateřské
Jak se řídí mezinárodní týmy, jak zabránit vyhoření a jak motivovat vývojáře. O tom všem a o své kariérní cestě hovořila Monika Dubová, Head of IT Front-End Delivery v Allwyn Česko, v pořadu Eva Talks.
Odejít ze špičkového výzkumu částicové fyziky ve švýcarském CERNu, strávit čtyři roky na rodičovské dovolené a následně vybudovat úspěšnou manažerskou kariéru v IT. Monika Dubová, Head of IT Front-End Delivery v Allwyn Česko, v podcastu EvaTalks popisuje svou neobvyklou profesní dráhu. V rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou otevřeně mluví o tom, jak se staví technologické systémy pro britskou národní loterii na zelené louce, jak efektivně řídit globálně distribuované týmy i o tom, proč se adaptabilní lidé nemusí bát nástupu umělé inteligence.
Cesta Moniky Dubové do technologického byznysu vedla přes matematickou fyziku na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Už během prvních ročníků vysoké školy aktivně vyhledávala vědecké projekty, což ji přivedlo k účasti na přípravách spuštění obřího urychlovače částic (LHC) v evropské laboratoři CERN. „Byla jsem hozena do vody - musela jsem se rychle naučit anglicky, pracovat ve velkém mezinárodním týmu a prezentovat odborné výsledky,“ vzpomíná na své vědecké začátky.
Hostem Evy Čerešňákové v pořadu VIP Eva Talks byl Míra Hejda. Moderátor, producent a podnikatel otevřeně mluvil o své vášni pro auta, investicích i nemovitostech doma i v zahraničí. Zdůraznil, že úspěch nepřichází bez zkušeností, pokory a schopnosti nepodlehnout „rychlým jistotám“.
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Hostem Evy Čerešňákové v pořadu VIP Eva Talks byl Míra Hejda. Moderátor, producent a podnikatel otevřeně mluvil o své vášni pro auta, investicích i nemovitostech doma i v zahraničí. Zdůraznil, že úspěch nepřichází bez zkušeností, pokory a schopnosti nepodlehnout „rychlým jistotám“.
V 26 letech se jí narodila první dcera a následně strávila čtyři roky na rodičovské dovolené. Při rozhodování o návratu do pracovního procesu dospěla k zásadnímu kariérnímu rozhodnutí: opustit akademickou částicovou fyziku. Ta totiž vyžadovala neustálé cestování na zahraniční experimenty a konference, což bylo s malými dětmi obtížně skloubitelné.
Místo toho se rozhodla pro kariérní restart v do té doby nepříliš frekventovaném oboru - na pozici IT Business Analyst. „Na prvním pohovoru v malém startupu mě testovali ze tří logických úloh. Zásadní pro ně byl můj analytický background z matematiky a fyziky,“ popisuje Dubová. Získané vědecké návyky - strukturované myšlení, práce s datovými algoritmy a prezentační dovednosti - se ukázaly jako plně přenositelné do komerční sféry. Po zkušenostech v bankovnictví, kde se podílela například na migraci systémů, se rozhodla posunout do dynamičtějšího prostředí technologického loterijního byznysu.
Britská loterie
Před sedmi lety nastoupila do tehdejší Sazky (nyní Allwyn, pozn. red.), kterou si vybrala pro vysokou komplexitu digitálních produktů a rychlost vývoje. Během svého působení zažila transformaci společnosti z tradičního českého hráče na globální skupinu Allwyn Group.
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Klíčovým momentem její kariéry se stala účast na jednom z nejvýznamnějších mezinárodních projektů skupiny - převzetí licence a technologické výstavbě Britské národní loterie. „Šlo o obrovskou výzvu - stavět loterijní systémy a digitální produkty v jiné zemi, pod úplně novým regulačním rámcem,“ vysvětluje Dubová.
V průběhu projektu postoupila z role seniorní business analytičky do vedoucí manažerské pozice. Byla pověřena sestavením a řízením nového vývojového týmu, jehož členové byli rozptýleni v různých zemích a časových pásmech. „Byla to má první velká leaderská pozice. Musela jsem navnímat odlišné kultury, přístupy k práci a zajistit, aby tým fungoval kompaktně i v čistě online režimu,“ říká.
V rozhovoru se vyjádřila i k tématu zastoupení žen v IT a technických oborech. Ačkoli sama začínala v prostředí, kde drtivou většinu tvořili muži, v jejím současném týmu v Allwynu je již poměr mužů a žen vyrovnaný, tedy padesát na padesát.
Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.
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Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.
Work-life balance a štěstí
S nástupem generativní umělé inteligence (AI) rezonuje v technologických týmech otázka budoucnosti některých pracovních pozic. V Allwynu je AI zásadním tématem, nicméně prioritou je zrychlování a zefektivňování interních vývojových procesů.
„Nemyslím si, že by lidé, kteří jsou šikovní a nebojí se průběžně vzdělávat, přišli kvůli AI o práci. Změní se charakter jejich činnosti,“ domnívá se Dubová. Pokrok podle ní pravděpodobně transformuje a utlumí některé pozice, zároveň ale vytvoří nové role pro ty, kteří dokážou nástroje umělé inteligence aktivně využít v praxi.
Při řízení náročných mezinárodních projektů spoléhá na flexibilitu v organizaci času a jasně nastavený žebříček hodnot, ve kterém je na prvním místě rodina. „Při práci na britském projektu jsem si mohla den přizpůsobit. Ráno jsem věnovala dětem a sportu, pracovat se začínalo kolem desáté kvůli časovému posunu a druhou směnu u počítače jsem pak běžně dokončovala večer nebo v noci,“ popisuje svůj přístup.
Své životní i profesní krédo shrnuje do známého pravidla: Štěstí přeje připraveným. Příležitosti podle ní nepřicházejí samy od sebe - člověk jim musí jít naproti tím, že neustále rozvíjí své dovednosti a nebojí se vystoupit z komfortní zóny.
Akuální epizoda pořadu Eva Talks s Monikou Dubovou se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Newstream TV i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
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