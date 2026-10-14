Křetínského Royal Mail v krizi. Stovky pošťáků týdně odcházejí, odbory varují před kolapsem
Britská Royal Mail pod kontrolou skupiny Daniela Křetínského čelí podle odborů vážným provozním problémům. Každý týden z ní odchází téměř 400 doručovatelů a blížící se Vánoce mohou situaci ještě vyhrotit, píše deník The Telegraph. Poštovní společnost mezitím nabírá sezonní posily a chystá škrty v administrativě. Za poslední čtyři roky nahromadila ztrátu 800 milionů liber.
Český miliardář Daniel Křetínský čelí v britské Royal Mail další zatěžkávací zkoušce. Tradiční poštovní podnik, nad kterým jeho skupina EP Group získala kontrolu v loňském roce, se podle odborového svazu Communication Workers Union (CWU) ocitl na pokraji kolapsu. Důvodem jsou odchody stovek doručovatelů nespokojených s novými pracovními podmínkami, uvedl deník The Telegraph. Varování přichází před vánoční sezonou, kdy pošta musí zvládnout zvýšený nápor zásilek.
Podle CWU, který zastupuje více než 100 tisíc pracovníků pošty, dává každý týden výpověď téměř 400 doručovatelů. Royal Mail jich přitom zaměstnává zhruba 83 tisíc. Odbory upozorňují na vážné provozní potíže, nezvladatelnou pracovní zátěž a problémy s náborem i udržením zaměstnanců. Požadují proto naléhavá jednání s vedením společnosti a britskou vládou.
Vánoce prověří poštu pod Křetínského kontrolou
Royal Mail nyní zkouší nový způsob doručování v rámci reformy povinnosti zajišťovat základní poštovní služby. Dosavadní režim jí ukládá doručovat dopisy šest dní v týdnu, nově však přestane v sobotu roznášet dopisy druhé třídy. Odborový svaz změny dlouhodobě odmítá a varuje, že souběh zavádění nového systému a rostoucího počtu balíků může před Vánocemi zaměstnance vystavit mimořádnému tlaku.
Britská Royal Mail, kterou ovládá skupina EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, se pouští do rozsáhlých škrtů. Do konce příštího roku chce zrušit kolem 2500 pracovních míst, tedy zhruba dvě procenta celkové pracovní síly. Firma se potýká s rostoucí konkurencí, úbytkem dopisů a zároveň čelí tlaku kvůli kvalitě doručování.
Křetínského Royal Mail zruší 2500 pracovních míst
Zprávy z firem
Britská Royal Mail, kterou ovládá skupina EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, se pouští do rozsáhlých škrtů. Do konce příštího roku chce zrušit kolem 2500 pracovních míst, tedy zhruba dvě procenta celkové pracovní síly. Firma se potýká s rostoucí konkurencí, úbytkem dopisů a zároveň čelí tlaku kvůli kvalitě doručování.
Firma na sezonu najímá 22 tisíc dočasných pracovníků, kteří mají pomoci zvládnout zvýšenou zátěž. Podle odborů však nábor komplikují právě potíže s obsazováním míst a odchody stávajících zaměstnanců. Zajištění dostatečného počtu lidí tak bude pro podnik pod kontrolou Křetínského skupiny jedním z klíčových úkolů nejvytíženější části roku.
Miliardové ztráty a tisíce rušených míst
Personální problémy v doručování doprovází snižování nákladů v jiných částech společnosti. Minulý týden Royal Mail oznámila, že při revizi fungování centrály a podpůrných útvarů zruší až 2500 pracovních míst. Škrty se netýkají doručovatelů v první linii, podle listu ale dokládají tlak, pod kterým se podnik nachází kvůli dlouhodobému úbytku dopisů.
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy
Leaders
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
Za poslední čtyři roky společnost nahromadila ztrátu 800 milionů liber, v přepočtu přibližně 23,1 miliardy korun. Roční objem dopisů se proti vrcholu před dvěma desetiletími propadl o 70 procent: z přibližně 20 miliard na šest miliard. Křetínského EP Group tak musí řešit proměnu podniku, jehož tradiční zdroj práce výrazně slábne, zatímco tlak na spolehlivost doručování zůstává.
Na nápravu doručování půjde půl miliardy liber
Royal Mail čelí také politickému tlaku kvůli zhoršující se kvalitě služeb. Domácnosti upozorňují na dlouhá zpoždění a regulační úřad Ofcom firmě opakovaně udělil pokuty za neplnění doručovacích cílů. Podle průzkumu organizace Citizens Advice nedoručila pošta o loňských Vánocích včas dopisy a balíky přibližně 16 milionům lidí.
Společnost se zavázala během příštích pěti let investovat 500 milionů liber do posílení personálu, které má pomoci odstranit zpoždění při doručování dopisů. Aktuální varování odborů však ukazuje, jak naléhavá je otázka stabilizace zaměstnanců už před letošní sezonou. Royal Mail, jejíž historie sahá do roku 1516, zaměstnává celkem přes 150 tisíc lidí.
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