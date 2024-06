Týden tradera: Nová historická maxima S&P 500 a naděje trhu

První červnový týden se na burzách nesl ve znamení opětovného růstu, a to i přes znatelné ochlazení amerického trhu práce. Ten začíná vykazovat citelné zpomalení, které investoři skutečně vítají. A proč? Nižší tvorba pracovních příležitostí v tamní ekonomice znamená vyšší šanci na dřívější snížení úrokových sazeb ze strany Fedu. Hlavní americký index S&P 500 se tak přehoupnul na nová historická maxima okolo 5350 bodů.

Reklama

Trh práce se v USA znatelně ochlazuje, což investoři poněkud nepřekvapivě vítají. Počet volných pracovních míst se v tamní ekonomice v dubnu snížil na více než tříleté minimum. Aktuální počet pracovních míst na úrovni 8,1 milionupoklesnul z březnových 8,4 milionu, což je další známka toho, že se trh práce v důsledku zpomalování ekonomiky ochlazuje. Právě díky tomuto makro datu se sázky na „cut“ úrokových sazeb vrátily směrem k letošnímu září, což podpořilo riziková aktiva.

Lukáš Kovanda: Nemocný muž Evropy má rekordně drahé akcie. Jak to? Názory V půli letošního května hlavní ukazatel německých akcií, index DAX, vystoupal na svůj historický rekord. Přitom německá ekonomika prochází náročným obdobím a je dokonce označována za „nemocného muže Evropy“. Jak to jde dohromady? Lukáš Kovanda Přečíst článek

Skutečný stav vývoje světové ekonomiky někdy předpovídá trh s ropou. Saúdská Arábie vyjádřila obavy ohledně poptávky a snížila ceny své ropy. Státem vlastněná globální těžařská společnost SaudiAramco snížila ceny exportované ropy do Asie na příští měsíc, což je první snížení od letošního února. Tím vzrostly obavy ohledně síly poptávky v největším regionu dle spotřeby na světě. Světový benchmark BRENT tento týden klesnul o téměř čtyři procenta poté, co se osm členů OPEC+ v neděli dohodlo na postupném snižování produkce o 2,2 milionu barelů denně.

Rostoucí ruská inflace a zvyšování daní. Putinovi válečná ekonomika „padá na hlavu“ Názory V uplynulých měsících Rusko ve výzbroji přečíslovalo Ukrajinu v poměru až zhruba deset ku jedné. Přesto se mu nepodařil výraznější vojenský průlom. Okno příležitosti se přitom nyní zavírá ruku v ruce s tím, jak Ukrajina získává nové dodávky zbraní a munice. A to zejména díky dubnovému schválení nového balíku pomoci za více než 60 miliard dolarů. Tento Kyjevem dlouho vyhlížený krok amerického Kongresu nyní začíná měnit poměr sil na ukrajinském bojišti. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Odchod evropských ekonomik od dodávek plynu z Ruské federace dál citelně dopadá na společnost Gazprom. Ta i přes větší orientaci na Čínu, nedokáže tyto výpadky dodávek plně nahradit. A podle aktuálních analýz to nebude ani do deseti let. Navíc spolupráce s Čínou se komplikuje, tamní představitelé chtějí využít slabosti Ruska a požadují výrazné slevy na budoucí dodávky komodity. Plánovaný plynovod Síla Sibiře 2 budemít pouze 50 miliard kubických metrů ročně (bcm), což je poněkud málo. Pro srovnání, do EU to bylo v roce 2022 i přes snižování odbytu 63 miliard kubických metrů (bcm).