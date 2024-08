Týden tradera: Klopýtnutí jenu otřáslo trhy, Maersk věští globální růst

Uplynulý týden přinesl hned v pondělí jeden z největších burzovních výprodejů za poslední roky, prakticky od začátku pandemie covidu k něčemu podobnému nedošlo. Poklesy odstartovala „asijská seance“, kde ztrácely akcie v rámci Japonska až o 12 procent za den. Volatilita amerických akcií pak odpoledne dosáhnula takřka nevídaných hodnot a vyskočila za den až o 130 procent. Index S&P 500 tak klesnul hlouběji pod 5300 bodů.

Reklama

Poprask na burzách spustilo posílení japonského jenu. Nutno si uvědomit, že japonské jeny byly v podstatě zadarmo, protože v tamní ekonomice panovaly dlouho „nulové“ sazby. Když jsou náklady na peníze nula, prostě si jako investor půjčujete a investujete kamkoliv, kde může být dosažen rozumný výnos. Nicméně Bank of Japan (BoJ) minulý týden zvýšila neočekávaně úrokové sazby na 0,25 procenta, což je nejvyšší úroveň od roku 2008. Tím poslala dolar vůči jenu dost tvrdě dolů. Plně tak došlo k uzavírání „carry pozic“, kde právě japonská měna fungovala jako ta hlavní k účelu financovaní.

Jan Hlavsa: Černé pondělí? To sotva Názory Kdo investuje do cenných papírů či fondů navázaných na americké akcie, tak si nemohl nevšimnout nečekaně výrazného zakolísání finančních trhů, kterému přitom předcházely měsíce rekordního růstu a optimistických prognóz. Žádné černé pondělí se ale nekoná, píše ekonom a spoluzakladatel investiční platformy Fondee Jan Hlavsa. Jan Hlavsa Přečíst článek

To spustilo masivní korekci na japonských akcích, které jsou často ovlivněny kurzem tamní měny. Následně došlo k výprodejům akcií v Japonsku, negativní nálada se postupně přenesla až do USA, kde zejména technologický NASDAQ klesal až o šest procent. Podobné šoky v minulosti znamenaly další poklesy, ale v tomto případě by tomu tak nemuselo být. Aktuální makro data na silnou ekonomickou recesi zatím neukazují. Index ISM ve službách v USA vzrostl v červenci 2024 na 51,4 bodu z nejnižší hodnoty 48,8 bodu v předchozím měsíci, což bylo nad očekáváním trhu (51 bodů) a indikátor tak naznačuje mírné oživení aktivity v sektoru.

V kontrastu s panikou o vývoji světové ekonomiky reportoval výsledky přepravce Maersk. Ten je někdy označován za významný barometr vývoje globálního obchodu. Výsledky firmy podpořila vyšší ziskovost v oblasti námořní dopravy, solidní růst v oblasti logistiky a služeb a vynikající čísla v oblasti terminálů. Dlouhodobým problém zůstávají útoky povstaleckých skupin v Rudém moři, kde zatím není vidět světlo na konci tunelu. Celosvětová poptávka po kontejnerech ve druhém čtvrtletí podle odhadů vzrostla o pět až sedm procent. Poptávka by měla podle Maersku v příštích čtvrtletích dále růst. To je velmi pozitivní.