Týden tradera: Inflace v USA dál klesá, Česko vstřebává konsolidační balíček vlády

Americká inflace byla opět tématem číslo jedna. Zveřejnění indexu spotřebitelských cen v USA zvýšilo několik týdnů klesající volatilitu a solidně rozhýbalo index akcií S&P 500. Investoři nadále spekulují o tom, jestli případná recese donutí Fed v druhé polovině roku snižovat úrokové sazby, nebo to je „no go“. Svoje hospodářská čísla za letošní první čtvrtletí zveřejnil ČEZ a vláda Petra Fialy oznámila své plánované úspory ve veřejném rozpočtu.

Podle nejnovějšího indexu spotřebitelských cen v USA (CPI) zveřejněného v polovině týdne pokračovalo v dubnu pomalé, ale stabilní zpomalování meziroční inflace. Index spotřebitelských cen za 12 měsíců do konce dubna zvýšil o 4,9 procenta, což představuje o něco pomalejší tempo růstu než pět procent v březnu. Bylo nižší než očekávání ekonomů, kteří předpokládali, že se nezmění.

Jedná se tak o desátý měsíc v řadě, kdy celkové tempo růstu indexu spotřebitelských cen zpomalilo, a je nejnižší od dubna 2021, kdy začala vysoká inflace dopadat na americkou ekonomiku. S vyloučením nákladů na potraviny a energie, které mají tendenci k větší volatilitě, zůstal jádrový index za 12 měsíců končících v dubnu beze změny na úrovni 5,5 procenta. Tento ukazatel by mohl uvolnit ruce Fedu a v případě pádu ekonomiky do recese by centrální banka mohla svoje sazby snížit až o dvě procenta na horizontu konce roku. V této věci si zároveň musí centrální banka dát pozor, aby se nestalo, že inflace zůstane setrvalá (kolem čtyř až pěti procent), což by Fed rozhodně nechtěl.

V prvním čtvrtletí ČEZ vykázal čistý zisk 10,8 miliardy korun, což je meziročně téměř o 60 procent méně. Provozní zisk EBITDA dosáhl 32,5 miliardy korun, meziroční pokles o 11,1 miliard byl způsoben zejména mimořádným ziskem přes 10 miliard v roce 2022 v důsledku extrémního nárůstu a výkyvů cen komodit po ruské vojenské invazi na Ukrajinu, zavedených likviditních opatření a rekordních zisků z obchodování s komoditami v loňském roce.

Představenstvo ČEZ navrhuje rekordní dividendu ve výši 117 korun na akcii. Velký vliv měla nově zavedená daň z neočekávaných zisků ve výši 60 procent. Skupina ČEZ upřesnila svůj finanční výhled pro rok 2023 s čistým ziskem ve výši 33 až 37 miliard. V případě, že bude navržená dividenda schválena valnou hromadou, tak ČEZ v letošním roce odvede českému státu na dividendách, daních z příjmů a odvodech z nadměrného odběru produkce více než 100 miliard. Při stávajících cenách akcií firmy kolem 1200 korun se domnívám, že není již takový prostor pro výrazný růst, zvlášť když investoři počítali i s výrazně vyšším návrhem dividendy.

Vláda Petra Fialy oznámila změny v důchodovém systému a reformy veřejných rozpočtů. Kroky jsou to nevyhnutelné, domácí ekonomiku trápí strukturální deficit kolem 250 miliard. Většinu snížení schodků zajistí úspory, omezení neinvestičních dotací přinese 46 miliard, provozních a mzdových výdajů státu přes 20 miliard. Mělo by rovněž dojít na redukci sazby DPH ze tří na dvě, vyšší 21procentní a druhá nižší 10procentní. Zrušeny budou daňové výjimky, což je dobře, český daňový řád je velmi zaplevelený a složitý. Pokud by vše dopadlo, jak má (úspěšné přijetí reforem v parlamentu, kde má vláda zatím většinu), tak se můžeme těšit na roční snížení deficitu až o 70 miliard v souladu s předchozím cílem vlády.