Lukáš Kovanda: Po Avastu sází CVC na další český technologický klenot. Vstupuje do CDN77
Investiční skupina CVC získá menšinový podíl v české technologické společnosti CDN77. Její zakladatel Zdeněk Cendra si ponechá většinu a firmu dál povede. Partnerství s globálním investorem může urychlit zahraniční expanzi společnosti, která chce těžit i z rostoucí poptávky po datové a výpočetní infrastruktuře.
Česká technologická firma CDN77 přibírá silného zahraničního partnera. Investiční skupina CVC se dohodla na koupi menšinového podílu, zatímco zakladatel a šéf společnosti Zdeněk Cendra si zachová většinu i vedení podniku. Transakce oznámená 23. září tak představuje první vstup externího investora do firmy.
Pro domácí technologický sektor je to významná zpráva. CDN77 získává partnera se zkušenostmi s rozvojem firem na světových trzích, aniž by její zakladatel předával rozhodující vliv. Právě spojení podnikatelské kontinuity a zázemí velkého investora může být pro další růst podstatné.
Partner pro globální expanzi
CVC patří mezi největší světové správce soukromého kapitálu a spravuje aktiva přesahující 200 miliard eur. Do CDN77 tedy nevstupuje oborový konkurent, ale finanční investor, který má zkušenosti s českým trhem i technologickými společnostmi.
Přínosem takového partnerství mohou být vedle finančního zázemí také mezinárodní kontakty, zkušenosti s akvizicemi a pomoc při vstupu na další trhy. Pro firmu, která už dnes působí globálně, může právě tato kombinace otevřít prostor pro další expanzi.
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provozuje síť ve více než 230 lokalitách po světě a její celková přenosová kapacita dosahuje 330 terabitů za sekundu. Mezi její zákazníky patří například Rakuten TV, vzdělávací platforma Udemy nebo mediální skupina Banijay.
Vedle distribuce internetového obsahu firma nabízí také datová úložiště a výpočetní kapacity. Příležitost pro další rozvoj představuje i infrastruktura pro umělou inteligenci. Zda se tento potenciál promění v další výrazný růst, bude záležet na schopnosti firmy získávat zákazníky a obstát v mezinárodní konkurenci.
Avast ukázal, kam může partnerství vést
CVC už má s českými technologiemi významnou zkušenost. V roce 2014 vstoupilo do Avastu při ocenění společnosti přibližně na jednu miliardu dolarů. O čtyři roky později Avast zamířil na londýnskou burzu s oceněním zhruba 3,2 miliardy dolarů.
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Příběh Avastu ukazuje, že příchod velkého finančního investora může otevřít další etapu rozvoje. Partnerství může firmě pomoci financovat expanzi, nakupovat konkurenty nebo se připravit na burzu. Samotný vstup investora ovšem podobný výsledek nezaručuje.
Také u CDN77 je proto předčasné předjímat, zda se vydá stejnou cestou. Cendra si ponechává kontrolu a získává partnera, který má s růstem technologických společností zkušenosti. Jak je společně využijí, ukážou až další roky.
České know-how pro světový trh
Pro českou ekonomiku je CDN77 zajímavá především svým obchodním modelem. Staví na vlastním technologickém know-how a služby prodává zákazníkům po celém světě. Ukazuje tak cestu k vyšší přidané hodnotě v ekonomice výrazně opřené o průmysl a subdodavatelskou výrobu.
Vstup CVC lze v tomto kontextu vnímat jako pozitivní signál: česká technologická firma dokáže vyrůst do velikosti, která přitáhne předního světového investora, a její zakladatel přitom může zůstat u řízení. Pro CDN77 může být oznámená transakce začátkem další růstové etapy.